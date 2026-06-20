Olcsó, öreg, de nagyon pörög a piacon

A közlemény idézte Halász Bertalant, a JóAutók.hu vezérigazgatóját, aki elmondta történetének második legaktívabb hónapján van túl a használtautó-piac: bár a márciusi 92 ezres csúcsot nem veszélyeztette a májusban regisztrált adásvételek 84 ezres száma, már négy egymást követő hónapban, tartósan a 80 ezres szint felett alakul a forgalom, amit korábban csak egyetlen hónapban, tavaly márciusban tapasztaltak.

A szakember a jelenség okai között kiemelte, hogy idén a kedvező devizaárfolyam hatására csaknem 20 százalékkal felpörgött a használtimport és az újautó-eladások is 10 százalék körüli mértékben emelkedtek.

Ugyanakkor a forgalmat önmagában is növeli, hogy folyamatosan bővül a hazai autópark is, mára elérte a 4,4 milliót.

Továbbra is igaz ugyanakkor, hogy a vásárlók óvatosan költenek és a forgalom túlnyomó részét az idősebb és olcsóbb járművek adásvétele teszi ki.

A gazdát cserélő személyautók 61 százaléka legalább 15 éves, a minimum 20 évet elérő használt autók aránya is 39 százalékot tesz ki.

A magyarországi használtautó-piacon gazdát cserélő személyautók 48 százaléka az alsó-középkategóriából, illetve a kisautók közül kerül ki. Az alsó-középkategória legnépszerűbb modelljei közé tartozik az Opel Astra, a Ford Focus, a Volkswagen Golf és a Skoda Octavia. A kisautók listáját a Suzuki Swift vezeti, amelyet az Opel Corsa és a Skoda Fabia követ. A leggyakoribb tíz modell között a felsőközépkategória a Volkswagen Passattal, a BMW 3-as szériával és az Audi A4-gyel képviselteti magát.

Arra is kitértek, hogy miközben a használtautó-piacon 2026 első öt hónapjában 407 500 személyautó cserélt gazdát, ami az előző év azonos időszakához képest 4,9 százalékos növekedés, ugyanebben az időszakban az importált használt autók száma 61 100 darab volt, ami 18,5 százalékkal múlja felül az egy évvel korábban mért 51 550-es értéket.