Szükségállapotot hirdettek Kalifoniában vegyi katasztrófa veszélye miatt

Tízezreket kellett kitelepíteni.

Szükségállapotot hirdetett Gavin Newsom kalifoniai kormányzó szombaton a Los Angeleshez közeli Orange megyében, ahol vegyi anyag szivárgása miatt több tízezer embert kellett kitelepíteni pénteken.

Garden Grove településen két napja kezdett veszélyes anyag szivárogni egy nagyméretű tárolótartályból, amely a repülőgépekben használt műanyag-alkatrészeket gyártó vállalat, a GKN Aerospace üzemének területén áll.

A tartály tartalmának hőmérséklete folyamatosan növekszik, ami miatt robbanásközeli állapot alakult ki – hangsúlyozták a hatóságok.

A szükségállapot lehetővé teszi, hogy kaliforniai állami pénzeket is rendelkezésre bocsátsanak a védekezéshez. "Minden állami erőforrást mozgósítunk annak érdekében, hogy a közösségnek minden rendelkezésére álljon ahhoz, hogy biztonságát fenntartsa" – fogalmazott a kormányzó.

Craig Covey, Orange megye tűzoltóparancsnoka szombaton elmondta, hogy az erőfeszítések egyelőre nem jártak sikerrel a 7 ezer gallon (mintegy 27 500 liter) metil-metakrilát visszahűtésére. A hatóságok arra számítanak, hogy a tartály vagy megreped és a veszélyes anyag egy közeli parkolóba folyik, vagy a kialakuló túlnyomás miatt robbanás következik be.

A robbanásveszélyes helyzet miatt összesen 44 ezer ember kitelepítését rendelték el, akik számára evakuációs központokat nyitottak részben helyi középiskolákban.

A vegyi üzem közelében, 2-3 kilométerre két Disneyland vidámpark is működik, ám ezeket nem érinti az evakuációra vonatkozó határozat.

