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Nyitókép: Koszticsák Szilárd

Fidesz: a Szabó-Melléthei alkotmánybírósági paktum a kisszerű alkuk világába löki Magyarországot

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Titkos megállapodást, paktumot feltételez a Fidesz amögött, hogy hét alkotmánybíró kizárási okot jelentett be, emiatt lekerült az Alkotmánybíróság (Ab) napirendjéről Sulyok Tamás köztársasági elnök beadványának tárgyalása.

Az ellenzéki párt MTI-hez szombaton eljuttatott közleményében azt írta, Szabó Marcel alkotmánybíró és Magyar Péter sógora, Melléthei-Barna Márton (Tisza) titkos megállapodást kötöttek, amelynek értelmében azok az alkotmánybírók, akik nem engedik napirendre Sulyok Tamás államfő Ab-beadványát, a posztjukon maradhatnak.

Péntek volt a magyar alkotmányosság egyik legszégyenteljesebb napja - tették hozzá.

A Fidesz szerint "két hónappal a választás után ide jutott az ezer éves államiságára oly' büszke Magyarország. Megérkezett a kisszerű, egzisztenciális alkuk korába". A "Szabó-Melléthei alkotmánybírósági paktum" a kisszerű alkuk világába löki Magyarországot - összegzett a párt.

Sulyok Tamás június 11-én jelentette be, hogy indítványt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz az alaptörvény alkotmányos funkcióját, elfogadását és módosítását szabályozó rendelkezések értelmezésére.

Az Alkotmánybíróság pénteki közleményében tudatta: a köztársasági elnök alaptörvény értelmezésére irányuló indítványával kapcsolatban hét alkotmánybíró az ügy tárgyával összefüggő személyes és közvetlen érintettségére hivatkozással kizárási okot jelentett be, a teljes ülés így nem határozatképes, ezért Polt Péter, az Ab elnöke levette az ügyet a napirendről.

Magyar Péter miniszterelnök péntek este a Facebookon közzétett videójában úgy fogalmazott: az Alkotmánybíróság tagjai pénteki döntésükkel kimondták, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnöknek és Polt Péternek távoznia kell; Sulyok Tamás és a mögötte állók "alkotmányos puccskísérlete végképp megbukott".

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Kezdőlap    Belföld    Fidesz: a Szabó-Melléthei alkotmánybírósági paktum a kisszerű alkuk világába löki Magyarországot

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