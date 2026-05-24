Magyar Péter újabb bejelentése az 55 új államtitkárról

Az államtitkárok rövid szakmai önéletrajza

Az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztériumba négy államtitkárt neveztek ki.



Árvay Nikolett az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára. Jogász, Komárom-Esztergom 3-as választókerületében egyéni országgyűlési képviselői mandátumot szerzett a Tisza színeiben. Jogi végzettségét több mint tizenöt éven keresztül gyakorolta az Árvay Ügyvédi Irodánál, egészen addig, amíg a képviselői szolgálatba nem állt. Ügyvédként naponta találkozott az emberek mindennapjait érintő problémákkal és látta, milyen lehetőségek maradtak kihasználatlanul. Diplomáját a Károli Gáspár Református Egyetem jogi karán szerezte. Angol és német nyelven egyaránt beszél.



Búza László az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium élelmiszergazdaságért, - forgalmazásért felelős államtitkára. Állatorvos doktori tudását folyamatosan fejleszti, jelenleg a négy szakállatorvosi végzettsége mellett aktuálisan is képzi magát. Pályafutását közvetlenül az egyetem után állatorvosként kezdte, ezt követően igazgató főállatorvosként folytatta, később Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szinten is ellátta ezt a szolgálatot. 2017-től kezdve oktatóként is hódol hivatásának az Állatorvostudományi Egyetemen. Angol és orosz nyelven beszél.



Jobbágy Krisztina az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium közös agrárpolitikáért, nemzetközi kapcsolatokért és fejlesztésért felelős államtitkára. Jogász, közbeszerzési és agrártámogatási jogi szakértő. Pályafutását a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium SAPARD Hivatalánál kezdte közbeszerzési szakreferensként, majd közbeszerzési vezető szakreferensként dolgozott. Ezt követően a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalban osztályvezetőként, majd a Jogorvoslati Főosztály főosztályvezetőjeként irányította a fellebbezések, kifogások és jogi képviseleti ügyek kezelését. 2006-tól ügyvédként, 2010-től a Dr. Jobbágy Ügyvédi Iroda keretében nyújt jogi tanácsadást, különösen agrártámogatási, közbeszerzési és földforgalmi ügyekben. Diplomáját a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte, németül középfokon beszél.



Molnár János István az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium agrárgazdaságért felelős államtitkára. Okleveles agrármérnök, több mint huszonöt éves agrárvállalati és vezetői tapasztalattal. Pályafutását az IKR Zrt.-nél kezdte gyakornokként, majd értékesítőként és területi igazgatóként dolgozott. A vállalat jogutódjánál, az IKR Agrár Zrt.-nél 2012 és 2019 között területi igazgatói, 2019 és 2024 között régióigazgatói feladatokat látott el. Szakmai tapasztalata elsősorban az agrárgazdaság, a mezőgazdasági értékesítés, a területi irányítás és a vállalati működés területéhez kötődik. Diplomáját a Pannon Agrártudományi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Karán szerezte, diplomamunkáját a búza fenológiai modellezéséből írta. A Tisza egyéni országgyűlési képviselője Bács-Kiskun megye 2-es választókerületében.



A belügyi tárcánál három államtitkár kinevezéséről döntöttek.



Halmai Ferenc Tibor a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rendészeti szakember, Jász-Nagykun-Szolnok 2-es választókerület egyéni országgyűlési képviselője. Pályafutását a határőrségnél kezdte kiképző szakaszparancsnokként, majd több mint három évtizeden át a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság kötelékében dolgozott. Volt alosztályvezető-helyettes, Jászárokszállás és Jászladány rendőrőrsének parancsnoka, majd a Jászberényi Rendőrkapitányság rendészeti osztályvezetője. 2008 és 2013 között a Jászberényi, 2013 és 2023 között a Tiszafüredi Rendőrkapitányság vezetőjeként önálló munkáltatói jogkörrel irányított rendőri szervezeteket. Végzettségét a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán, a Rendőrtiszti Főiskolán és az NKE-n szerezte, németül alapfokon beszél.



Kálnoki Kis Attila a Belügyminisztérium sportért felelős államtitkára. Sportújságíró, médiaszakember és korábbi élsportoló, a 24.hu egykori főmunkatársa. Pályafutását a magyar öttusa-válogatott tagjaként kezdte, olimpiai ötödik, ötszörös világ- és háromszoros Európa-bajnok, tizenötszörös magyar bajnok, az UTE örökös bajnoka. Sportvezetőként az Újpesti Torna Egylet ügyvezető elnökhelyetteseként, majd a Magyar Öttusa Szövetség főtitkáraként dolgozott. A médiában töltött évei során a CKM magazin főszerkesztője, a Képes Sport és a Nemzeti Sport főszerkesztője, valamint a Ringier Sport Network vezetője volt. Később a Sport24 főszerkesztőjeként, illetve a Central Médiacsoport munkatársaként dolgozott. Végzettségét a Testnevelési Egyetemen, a Komlósi Oktatási Stúdióban és a Budapesti Közgazdaság-tudományi és Államigazgatási Egyetemen szerezte.

Tóth Gábor a Belügyminisztérium rendészeti államtitkára. Rendőri pályafutása során különböző szinteken szerzett szakmai tapasztalatot, beosztottként és vezetői pozíciókban egyaránt.

Később budapesti rendőrfőkapitányként több ezer rendőr munkáját irányította. Munkája során nemcsak a rendőrség működését ismerte meg részleteiben és szerzett nemzetközi rendészeti tapasztalatot, hanem szoros együttműködésben dolgozott a belügyi ágazat más szervezeteivel is, így a büntetés-végrehajtás, valamint a katasztrófavédelem és a tűzoltóság feladat- és működési rendszereire is rálátott. Pályafutásának fontos állomása a létesítményüzemeltetés területén eltöltött nyolc év, mely által az üzleti szférában széles körű vezetői, szervezési és működésfejlesztési tapasztalatokra tett szert. Emellett az Országos Polgárőr Szövetség jogi és igazgatási alelnökeként aktív szerepet vállal a civil közbiztonsági együttműködés rendszerében, amely révén hidat képezhet a hivatásos rendvédelem és a közösségi bűnmegelőzés között, erősítve a lakossági kapcsolatokat és együttműködést.

Az Egészségügyi Minisztériumba négy államtitkárt neveztek ki.

Buga László az Egészségügyi Minisztérium kórházi fekvő- és járóbeteg szakellátásért felelős államtitkára. 1999-ben végzett Szegeden az általános orvostudományi szakon. Ezt követően szerzett belgyógyászati és kardiológiai szakvizsgát. Legfőbb érdeklődési területe a pacemakerterápia, de emellett éveket dolgozott mentőknél, sürgősségi betegellátó osztályokon és alapellátásban helyettesítő ügyeletes orvosként. Több mint tíz évet dolgozott az Egyesült Királyságban, ahol a klinikai munka mellett publikációi is megjelentek. Mindezek mellett egy saját kezdeményezésű, középiskolásoknak szóló Életprogram-projektet is vezet, valamint a Semmelweis Egyetemen külsős záróvizsga bizottsági tag az egészségügyimanager-képzőben. A Ceglédi Toldy Ferenc Kórház orvosigazgatójaként kérték fel az államtitkárságra.

Porpáczy Krisztina az Egészségügyi Minisztérium alapellátásért és integrált ellátásért felelős államtitkára. Győr-Moson-Sopron 5-ös választókerületének egyéni országgyűlési képviselője. Ápolóként végzett, majd a Semmelweis Egyetemen szerzett orvosi diplomát. Több mint húsz év háziorvosi tapasztalata áll mögötte, dolgozott ápolóként házi betegápolásban, intenzív osztályon és járóbeteg-ellátásban is. Gyermek- és felnőttellátásban és a bölcsőde-, óvoda- és iskolaorvosi munkában szerzett komplex gyakorlatot. Térségében ügyeletvezetői feladatokat látott el. A mosonmagyaróvári Karolina Kórház részleges leépítésének idején - amikor a szülészet és több más ellátás jövője is bizonytalanná vált - fontos szakmai fórumon állt ki a helyiek mellett. Legfontosabb feladatának az alapellátás megbecsülésének helyreállítását tartja.

Svéd Tamás az Egészségügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Aneszteziológus és intenzív terápiás szakorvos, pszichológus, pszichoterapeuta, a közelmúltig a Magyar Orvosi Kamara Országos Elnökségének főtitkára. Széles körű tapasztalatokkal rendelkezik a magyar egészségügy működéséről, melyeket az egyetemi évek alatt segédápolóként egy újszülött-koraszülött intenzív osztályon és az Országos Mentőszolgálatnál mentőápolóként, majd kivonuló mentőtisztként dolgozva, később mentőorvosként Budapest szegleteit, aneszteziológusként pedig kórházait bejárva szerzett. Fő területe a súlyos sérültek ellátása, ezt évek óta oktatja az egyetemi és posztgraduális képzés keretein belül, tanfolyamokon és kurzusokon. Egyetemi tanulmányait Semmelweis Egyetemen és az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE) végezte el, ami után aneszteziológia és intenzív terápia, valamint pszichoterápia szakvizsgákat szerzett. Csatlakozott az 1001 orvos hálapénz nélkül csoporthoz, akikkel egyebek közt a paraszolvencia és a kórházi fertőzések által okozott hatalmas károkra hívták fel a társadalom és a döntéshozók figyelmét, majd a Magyar Orvosi Kamara vezetését átvéve dolgoztak a magyar egészségügyi rendszer jobbításáért, a hálapénz eltörléséért.

Vokó Zoltán az Egészségügyi Minisztérium népegészségügyért felelős államtitkára. Orvos, epidemiológus és egészségpolitikai szakember, több évtizedes kutatói, oktatói és közigazgatási tapasztalattal. Jelenleg a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Technológiaértékelő és Elemzési Központjának egyetemi tanára és igazgatója, korábban az ELTE Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Tanszékének vezetője, valamint az Országos Egészségfejlesztési Intézet igazgatója volt. Dolgozott az Egészségügyi Minisztériumban főosztályvezetőként, valamint az Erasmus Medical Centre kutatójaként Hollandiában. Szakterülete az epidemiológia, a népegészségügy és az egészség-gazdaságtan. Orvosi diplomáját summa cum laude minősítéssel a Semmelweis Egyetemen szerezte, PhD-fokozatát epidemiológiából az Erasmus Egyetemen. Angolul felsőfokon beszél.

Az Élő Környezetért Felelős Minisztériumba négy államtitkárt neveztek ki.

Bögi Viktória az Élő Környezetért Felelős Minisztérium parlamenti államtitkára. Jogász és családjogi szakjogász, több mint húszéves közigazgatási és jogi tapasztalattal. Korábban egyéni ügyvédként elsősorban polgári jogi (családjogi és öröklési) ügyekkel foglalkozott, emellett jelentős tapasztalatot szerzett ingatlanjogi és önkormányzati területen is. A Martonvásári Polgármesteri Hivatal városmenedzsment csoportjának vezetőjeként az önkormányzat beruházásai és városgazdálkodási, továbbá ezt megelőzően a hivatal igazgatási és jogi feladatainak koordinálásáért, valamint hivatali munkája során mindvégig a képviselőtestületi előterjesztések és jogszabálytervezetek előkészítéséért felelt. Dolgozott gyámügyi ügyintézőként és közjegyzőjelöltként is. Jogászdiplomáját a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, családjogi szakjogász végzettségét az ELTE-n szerezte. A Tisza egyéni országgyűlési képviselője Fejér megye 3. számú választókerületében. Angolul és szlovákul beszél.

Kelemen Ágnes az Élő Környezetért Felelős Minisztérium vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkára. Klíma- és energiapolitikai szakértő több mint huszonöt éves nemzetközi tapasztalattal az éghajlatpolitika, az energetikai átmenet és az európai uniós szabályozás területén.

Korábban a European Climate Foundation programmenedzsereként délkelet-európai klíma- és energiapolitikai projekteket koordinált, jelenleg a dán Viegand Maagoe tanácsadó cég vezető projektmenedzsere. Dolgozott az Európai Bizottság regionális politikai főigazgatóságánál, valamint külső szakértőként a bizottság regionális politikai, klímapolitikai és energetikai főigazgatóságainak. Korábban a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium munkatársa volt. Részt vett többek között nemzeti klímastratégiák, valamint uniós klíma- és energiapolitikai programok kidolgozásában. Környezettudományi és szakpolitikai MPhil-diplomáját a Közép-európai Egyetemen (CEU), közgazdász diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte. Angolul felsőfokon beszél.

Kertész-Káldosi Zsuzsanna Ágnes a minisztérium körforgásos gazdaságért és környezetvédelemért felelős államtitkára. Környezetmérnök és gazdasági agrármérnök, közel harmincéves tapasztalattal a környezetvédelem és a közigazgatás területén. Jelenleg a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének szakmai igazgatója, korábban az Energiaügyi Minisztériumban vezető-kormányfőtanácsosként, az Innovációs és Technológiai Minisztériumban, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumban szakmai tanácsadóként dolgozott. Pályafutása során elsősorban hulladékgazdálkodási, környezetügyi tervezési, levegőtisztaság-védelmi és hatósági koordinációs feladatokkal foglalkozott. Környezetmérnöki diplomáját a Széchenyi István Főiskolán, gazdasági agrármérnök mesterfokozatát a Szent István Egyetemen szerezte, angolul középfokon beszél.

Kőrösi Levente a tárca biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkára. Agrármérnök és természetvédelmi szakember, több mint harmincéves tapasztalattal a biodiverzitás-védelem, a génmegőrzés és a természetvédelmi szakigazgatás területén. Pályafutása nagy részét az Agrárminisztériumban és jogelőd intézményeiben töltötte, ahol a biodiverzitás- és génmegőrzési főosztály vezetőjeként a biológiai sokféleség védelmével kapcsolatos nemzetközi egyezmények és hazai végrehajtásuk koordinációjáért felelt. Munkája során kiemelten foglalkozott a veszélyezetett fajok kereskedelmét szabályozó CITES-egyezményből fakadó hazai feladatokkal, a GMO-szabályozással, valamint a Nemzeti Biodiverzitás Stratégia kidolgozásával és végrehajtásával. Agrármérnöki diplomáját a Szent István Egyetemen szerezte környezetgazdálkodási szakirányon, emellett nemzetközi természetvédelmi továbbképzésen vett részt az andalúziai International University of Andalucián. Angolul felsőfokon beszél.

A Gazdasági és Energetikai Minisztériumba négy államtitkárt neveztek ki.

Fábián Ágnes a minisztérium gazdaságfejlesztési államtitkára. Vállalatvezető, a Henkel Magyarország volt ügyvezető igazgatója. Több mint két évtizedes hazai és nemzetközi vezetői tapasztalattal rendelkezik az értékesítés, a stratégiai irányítás, a szervezetfejlesztés és a nemzetközi üzletfejlesztés területén; pályafutása során regionális és magyarországi vezetői pozíciókat töltött be. Sokéves vállalatirányítási és változásmenedzsment-tapasztalata erős alapot jelent az államtitkári feladatok ellátásához, különösen a versenyképességi, innovációs és gazdaságfejlesztési kérdések kezelésében. A terület előtt álló kiemelt feladatok közé tartozik a fenntartható növekedés, az innováció ösztönzése, valamint a gazdasági szereplők és az állami döntéshozók közötti bizalmi együttműködés erősítése.

Porcher Áron közgazdász és CFA minősítésű befektetési szakember fogja ellátni parlamenti államtitkári feladatkört a Gazdasági és Energetikai Minisztériumnál. Szakmai pályafutása során vállalati pénzügyekkel, magántőke-befektetésekkel, megújulóenergia-beruházásokkal és gazdaságfejlesztési kérdésekkel foglalkozott. 2024 óta a Fővárosi Közgyűlésben képviselte a budapestiek érdekeit Tisza Párt színeiben, majd az országgyűlési választáson Budapest 15-ös választókerületének lett a képviselője. Közéleti munkájában mindig arra törekedett, hogy a szakpolitika érthető, emberközeli és gyakorlati válaszokat adjon a mindennapi problémákra. Parlamenti államtitkárként azért dolgozik, hogy az országgyűlésben eredményes képviseletet kapjon a minisztérium munkája, valamint hogy a magyar emberek átlátható módon tájékozódjanak a gazdaságfejlesztési és energetikai kérdésekben.

Tótth András a tárca energetikai államtitkára. Mintegy 25 éves energetikai pályafutását a Boston Consulting energetikai szakértőjeként kezdte, később dolgozott az E.ON Földgáz és az MVM Csoport legfelső vezetésében, elsősorban a stratégiát, szabályozást és kereskedelmet lefedő területeken, de otthonosan mozog az energetikai infrastruktúra és a megújulóenergia-termelés területén is. Tapasztalatai jó alapot nyújtanak az energetikai portfólió előtt álló kihívások menedzseléséhez, mert komplex megközelítésben kell kezelni egyidejűleg számos, egymásra is hatást gyakorló energetikai kérdést, mint az elektrifikáció, a földgázfogyasztás csökkentése, megújuló termelés növelése, ellátásbiztonság fenntartása, Paks 2 projekttel kapcsolatos stratégia kialakítása. Munkája fókuszában rövid távon az európai uniós források hazahozatalához szükséges energetikai intézkedések meghozatala, középtávon pedig az energia hatékonyság, az önellátás és a versenyképesség növelését célzó energia stratégia kidolgozása lesz.

Zolnay Judit a Gazdasági és Energetikai Minisztérium külgazdasági államtitkára. Jogász, MBA végzettségű nemzetközi üzleti és vállalatfejlesztési szakember, aki az elmúlt 30 évben felsővezetőként dolgozott nemzetközi vállalati környezetben, majd saját sikeres tanácsadói vállalkozását építette fel.

Magyar cégek tulajdonosait, vezetőit és vezetői csapatait támogatta üzleti növekedésükben és nemzetközi terjeszkedésükben, miközben abban segítette őket, hogy merjenek nagyobbat gondolni saját lehetőségeikről. Tapasztalata szerint Magyarország legnagyobb versenyelőnye a magyar emberek tehetsége, és megfelelő tudással, önbizalommal és következetes vezetéssel a hazai vállalkozások nemzetközi szinten is sikeresek lehetnek. Külgazdasági államtitkárként célja a magyar vállalkozások versenyképességének erősítése, a külföldi befektetői bizalom növelése és annak megmutatása, hogy Magyarország innovatív, tehetséges és hosszú távon is vonzó gazdasági partner. Tapasztalata erős alapot jelent ahhoz, hogy közelebb hozza egymáshoz az üzleti szereplőket, a nemzetközi befektetőket és a gazdaságirányítást.

A Honvédelmi Minisztériumba vasárnap három államtitkárt neveztek ki.

Kürtös László Antal parlamenti államtitkár közlekedésmérnök és védelmi ipari szakember, közel 15 éves tapasztalattal a nemzetközi hadiipari együttműködések, honvédelmi beszerzések és stratégiai kormányzati koordináció területén. A Kongsberg Hungária Kft. cégvezetőjeként részt vett a Magyar Honvédség kiemelt fejlesztési programjaiban, különösen a NASAMS légvédelmi rendszer, valamint katonai kommunikációs és URH rádiórendszerek beszerzésének és integrációjának koordinálásában. Rendszeres szakmai kapcsolatot tartott magyar és nemzetközi katonai, kormányzati és ipari szereplőkkel, köztük NATO-partnerszervezetekkel. 2019 és 2025 között Egerszólát független önkormányzati képviselője volt. Diplomáját a BME-n szerezte, angolul felsőfokon, németül alapfokon beszél.

Sándor Zsolt a minisztérium digitalizációs és kibervédelmi államtitkára. Informatikai vezető, szervezeti stratégiai szakember és a közszféra digitalizációjának tapasztalt irányítója. Több mint 20 éves vezetői múlttal rendelkezik védelmi, közigazgatási és nagyvállalati IT-környezetekben. A Tectus Innovation K+F programvezetőjeként védelmi fókuszú digitális katonai rendszerek fejlesztését irányította, korábban a HMEI Zrt. vezérigazgató-helyetteseként és CIO-jaként állami vállalati IT-stratégiáért, digitális transzformációért és jelentős IT-portfólióért felelt. Dolgozott az ÁEEK IT igazgatójaként, valamint e-kormányzati és útdíjstratégiai fejlesztések vezetőjeként is. Végzettsége szerint mérnök-informatikus és jogász, továbbá adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász tanulmányokat folytatott. Angolul középfokon beszél.

Varga Attila Elek a minisztérium honvédelmi államtitkára. Nyugállományú hivatásos katona, repülési és légierő-stratégiai szakember, közel 4000 óra katonai és civil repülési tapasztalattal. Jelenleg a Honvédelmi Sportszövetség szakmai munkatársa, korábban a Magyar Honvédség Parancsnokságán a Honvéd Vezérkarnál vezető szakreferensként, kiemelt repülő referensként, valamint a Törökországban a NATO Szövetséges Légierő Parancsnokság törzstisztjeként dolgozott. Az Airwin Aviator School operatív igazgatója és repülőgépvezető oktatója volt. Mesterdiplomát a szerzett a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen és a Turkish Air University and Air War College-ban; angolul és törökül felsőfokon beszél. Számos katonai kitüntetés birtokosa.

Az Igazságügyi Minisztériumhoz egy államtitkárt jelentettek be, Bódis Péter parlamenti államtitkárt, aki jogász, ingatlanforgalmi szakjogász, ügyvéd. Jogászdiplomáját, majd ingatlanforgalmi szakjogász LL.M végzettségét a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerezte. 2021 és 2026 között egyéni ügyvédként dolgozott, főként ingatlanforgalmi okiratok, polgári peres, cégeljárások és családjog területén. A Heves megye 1-es számú egyéni választókerületének országgyűlési képviselője. Angolul felsőfokon, németül középfokon, spanyolul alapfokon beszél; angol jogi szaknyelvi vizsgával rendelkezik.

A Közlekedési és Beruházási Minisztériumba három államtitkárt neveztek ki

Barna Zsolt a tárca közúti közlekedésért felelős államtitkára. Okleveles építőmérnök és közúti biztonsági auditor, aki hosszú éveken át dolgozott a felsőoktatásban, az állami oldalon európai uniós támogatásokkal foglalkozott, az elmúlt tizenkét évben pedig egy mérnöki tervező és tanácsadó céget vezetett. Részt vett az útügyet érintő jogszabályok és tervezési előírások kidolgozásában a Magyar Út- és Vasútügyi Társaság tagjaként, emellett szakosztályelnökként dolgozott a Magyar Mérnöki Kamarában is.

Tárkányi Zsolt a minisztérium parlamenti államtitkára. Politológus, újságíró, a Tisza országgyűlési képviselője. Diplomáját a Debreceni Egyetemen szerezte, képzése során Erasmus-ösztöndíjjal az olaszországi Roma Tre egyetemen töltött két szemesztert, valamint a Debreceni Egyetemen felsőfokú szakképesítést szerzett kommunikáció és médiatudomány szakirányon. 2008-tól 2025-ig újságíróként számos területen volt aktív: dolgozott hírügynökségi és televíziós újságíróként belpolitikai területen, csaknem tíz éven át volt parlamenti tudósító, rendszeresen tudósított uniós csúcstalálkozókról, továbbá az Európai Parlament üléseiről Brüsszelből és Strasbourgból. 2025-től egy éven át a Tisza Párt sajtófőnöki feladatait látta el. A 2026-os országgyűlési választásokon a debreceni központú Hajdú-Bihar 1-es egyéni választókerületben szerzett mandátumot.

Szemerey Samu a Közlekedési és Beruházási Minisztérium építészeti államtitkára. Építészmérnök, városépítész.

Tervezőként, szakértőként és tanácsadóként az elmúlt két évtizedben városokkal, intézményekkel és piaci szereplőkkel dolgozott együtt, emellett számos fejlesztési program, szakmai esemény, kutatás és kiállítás kezdeményezője, szervezője és vezetője volt Magyarországon és Európában. Korábban ő volt az új Közlekedési Múzeum projekt építészeti vezetője is. Munkájának középpontjában az okos, fenntartható és közösségeket erősítő építészet és városfejlesztés áll. Rendszeresen tanít hazai és nemzetközi egyetemeken. A Kortárs Építészeti Központ alapító tagja és szakmai vezetője, valamint a DANU építészeti és urbanisztikai igazgatója.

A Külügyminisztériumba három államtitkárt jelentettek be.

Breuer Klára lesz a bilaterális kapcsolatokért felelős államtitkár. Nagykövet, diplomata és oktató, több évtizedes külügyi és nemzetközi kapcsolati tapasztalattal. 1991 óta a Külgazdasági és Külügyminisztérium diplomatája; dolgozott Washingtonban sajtóattaséként, Bécsben az ENSZ-képviseleten, Londonban első beosztottként és chargé d'affaires-ként, majd Lisszabonban és Helsinkiben nagykövetként. 2011-2014 között Martonyi János külügyminiszter kabinetfőnöke, korábban Mádl Ferenc köztársasági elnök diplomáciai főtanácsadója volt. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem nemzetközi igazgatójaként is dolgozott, és a Magyar Diplomáciai Akadémián tanít. Történelem-angol szakos bölcsész, újságírói végzettséggel. Elismerései közé tartozik Magyarország köztársasági elnökének aranyérme és a londoni DCM of the Year díj.

Mészáros Krisztián a Külügyminisztérium multilaterális ügyekért felelős államtitkára. Nemzetközi kapcsolatokra és biztonságpolitikára szakosodott diplomáciai vezető, több mint két évtizedes NATO- és külügyi tapasztalattal. Jelenleg a NATO Nemzetközi Titkárságán a Partnerségekért és Globális Ügyekért Felelős Igazgató Brüsszelben. Korábban a NATO főtitkári kabinetjének igazgatóhelyettese, a NATO ENSZ melletti polgári összekötője, valamint partnerségi és euroatlanti ügyekért felelős referens volt. Dolgozott a Külügyminisztériumban, valamint Magyarország NATO melletti Állandó Képviseletén is. Közgazdász diplomáit nemzetközi kapcsolatok, továbbá idegenforgalmi és szálloda szakon szerezte. Magyarul, angolul, franciául, németül és finnül beszél.

Velkey György László a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára lesz. Irodalomtudományi PhD-fokozattal rendelkező oktató, szervezeti vezető és nemzetközi felsőoktatási szakember. Doktori fokozatát summa cum laude minősítéssel a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájában szerezte, emellett magyar nyelv és irodalom szakos tanárként és szociológusként is summa cum laude végzett. Korábban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nemzetközi irodavezetője és osztályvezetője, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem adjunktusa volt. A Tisza Párt egyéni országgyűlési képviselője a Budapest 6-os számú választókerületben. Angolul, franciául és olaszul magas szinten beszél.

A Miniszterelnökséghez négy államtitkárt neveztek ki.

Bíró-Nagy András lesz a szakpolitikáért felelős államtitkár. Politológus, nemzetközikapcsolatok-szakértő, a politikatudományok doktora, summa cum laude minősítéssel. 2014-2026 között a Policy Solutions igazgatója, emellett az ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Kutatóintézetének (ELTE TK PTI) tudományos főmunkatársa és 2022-2026 között a Kormányzás és Közpolitika Osztály vezetője. Korábban az Európai Bizottság foglalkoztatásért, szociális ügyekért és társadalmi befogadásért felelős biztosának kabinetjében politikai tanácsadóként dolgozott. Tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetemen és a London School of Economics-on végezte. Angolul és spanyolul felsőfokon, németül és portugálul középfokon beszél. 2023-ban az Év Kutatója 2022 díjat kapta az ELTE TK PTI-ben, 2018-2021 között az MTA Bolyai János kutatási ösztöndíjasa volt.

Csontos Bence a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára. Nemzetközi kapcsolatok területén képzett, közéleti és társadalmi szerepvállalásban aktív szakember, a Bács-Kiskun 6-os választókerületének egyéni országgyűlési képviselője. Tanulmányait az ELTE Társadalomtudományi Karán nemzetközi kapcsolatok szakon végezte 2022-ben, majd az ELTE Bölcsészettudományi Karán szabad bölcsészet képzésen, filozófia specializáción és etika minoron folytatta. Angolul és németül felsőfokon beszél.

Kustánczi Norbert a Miniszterelnökség kormányzati kommunikációért felelős államtitkára. Kommunikációs és médiaszakember, újságíró. A Pécsi Tudományegyetemen diplomázott, pályáját a Pécsi Médiaközpontban kezdte mint riporter, majd híradószerkesztő. Dolgozott külpolitikai újságíróként, tanácsadóként, felelős szerkesztőként több médiumnál; többek közt a 24.hu főszerkesztője volt. Ezt követően az Uniomedia Communicationsnél töltött be kontentigazgatói posztot, később az Európai Parlamentben volt kommunikációs tanácsadó. 2025 óta a Tisza Párt politikai koordinátora.

Nagy Zsófia a Miniszterelnökség stratégiai államtitkára. Szociológus és szociális antropológus diplomáját a Közép-Európai Egyetemen (CEU) szerezte, majd az ELTE Társadalomtudományi Karán szerzett PhD-fokozatot szociológiából 2019-ben. Tanított az ELTE Társadalomtudományi Karán, majd önkormányzati kommunikációs vezetőként és polgármesteri főtanácsadóként Józsefvárosban. 2025 óta a Tisza Párt politikai koordinátora

