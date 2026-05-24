Magyar Péter miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatót tart a kegyelmi ügyben megismert információkról a Miniszterelnökségen 2026. május 19-én.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Magyar Péter újabb bejelentése az 55 új államtitkárról

ELŐZMÉNYEK

A Tisza-kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít - írta Facebook-oldalán a miniszterelnök vasárnap annak kapcsán, hogy a köztársasági elnök 55 államtitkárt nevezett ki a javaslatára.

Magyar Péter ismertette, a kinevezett 55 szakember egyharmada nő, és a kinevezetteknek "összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28 éves, a legidősebb 66".

A kormányfő kiemelte, több területen is hangsúlyos a női szerepvállalás az államtitkárok között. Különösen a Szociális és Családügyi Minisztérium emelkedik ki, ahol valamennyi kinevezett államtitkár nő, de az Élő Környezetért Felelős Minisztériumban és az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban is női többség figyelhető meg - hívta fel a figyelmet.

Magyar Péter közölte, a végzettségek alapján a jogi, közgazdasági, műszaki-informatikai és társadalomtudományi háttér a leggyakoribb. Vagyis az államtitkári karban egyszerre jelenik meg a klasszikus közigazgatási-jogi tudás, a gazdasági és pénzügyi szemlélet, valamint a szakpolitikai gondolkodás. Mindezek mellett az egészségügyi, agrár-, környezeti és társadalompolitikai szakértelem is megjelenik, ami a tárcák tematikus sokszínűségét tükrözi - értékelt a politikus.

Kitért arra, a diplomák száma is azt mutatja, hogy

sokan több területen is képzettek, többeknek három vagy annál több diplomája van.

A tudományos fokozatok aránya is igen magas: a államtitkárok nagyjából egyharmadának van PhD-fokozata, a teljes névsorban pedig közel minden második név előtt doktori vagy professzori cím szerepel - részletezte.

A kinevezett államtitkárok listája a vasárnapi Magyar Közlönyben jelent meg. A kinevezeéskről az Infostarton is beszámoltunk.

Valósággal özönlenek az amerikai rakéták a rivális nagyhatalom partjaihoz: Peking ennek nem fog örülni

Tajvan megkapta az Egyesült Államoktól megrendelt összes TOW 2B és Javelin páncéltörő rakétát, amelyeket már szét is osztottak a harcoló alakulatok között - írta a Taiwan News.

Házassági vagyonjogi szerződés kötése: ezt tartalmazza, így néz ki a házassági szerződés minta

Mutatjuk, mire jó a házassági vagyonjogi szerződés, mit tartalmaz egy házassági szerződés minta, és mitől lesz érvényes a megkötése.

Rubio says 'significant progress' made on Iran talks after Trump said deal 'largely negotiated'

Details of a potential deal to extend the current ceasefire are starting to emerge, as Iranian state media says the strait "would not return to its pre-war status".

2026. május 24. 11:06
Elhunyt Vas Zoltán
2026. május 24. 10:15
Kálnoki-Kis Attila az új sportállamtitkár, Nagy Ervin is örülhet - itt az államtitkárok listája
