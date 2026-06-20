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Atomfegyverek.
Nyitókép: Getty Images / zpagistock,

Akár Finnország is atomhatalomá léphet elő

Infostart / MTI

Feloldotta a finn parlament szerdán azt a jogszabályi rendelkezést, amely alapján eddig tilos volt nukleáris fegyvereket bevinni az ország területére.

A parlament az 1980-as években született törvény módosítása révén eltörölte a nukleáris robbanóeszközök importjára, előállítására, birtoklására és működésbe hozására vonatkozó teljes tilalmat.

Az új szabályozás bizonyos kivételeket határoz meg a nukleáris robbanóeszközök behozatalára, szállítására és birtoklására vonatkozóan abban az esetben, ha az Finnország védelméhez, a NATO kollektív védelmi mechanizmusához vagy egyéb védelmi együttműködéshez köthető.

Ugyanakkor a törvény továbbra is tiltja ezeknek az eszközöknek a gyártását, fejlesztését és a kapcsolódó kutatási tevékenységeket.

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Kezdőlap    Külföld    Akár Finnország is atomhatalomá léphet elő

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