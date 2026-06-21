Korrupciós ügybe keveredett a bukaresti főpolgármester, a rendőrség kihallgatta

Gyanúsítottként hallgatta ki a román korrupcióellenes ügyészség (DNA) Ciprian Ciucut, Bukarest nemzeti liberális párti (PNL) főpolgármesterét egy megvesztegetési ügyben – erősítette meg csütörtökön a politikus, amikor érkezése után három órával távozott a vádhatóság épületéből.

Ciucu ártatlanságát hangoztatta az épület előtt várakozó újságíróknak. Hozzátette: együtt fog működni a hatóságokkal a büntetőjogi eljárás során az igazság kiderítése érdekében, de nem fog lemondani, végig akarja vinni mandátumát a bukaresti városháza élén.

A DNA közleménye szerint Ciucu megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy Bukarest hatodik kerületének polgármestereként még tavaly novemberben és decemberben kampánytámogatásnak álcázott megvesztegetést fogadott el egy bolgár állampolgártól egy ingatlanfejlesztési projekt jóváhagyása fejében – írja az Index.

Az ügyészség hatósági felügyelet alá helyezte a főpolgármestert, aki csak engedéllyel változtathatja meg lakóhelyét, emellett jelentkeznie kell a vádhatóságon, amikor beidézik. Az ügy másik két gyanúsítottja – a megvesztegetéssel gyanúsított bolgár üzletember és egy bűnsegédlettel gyanúsított társa – esetében 30 napos előzetes letartóztatást kért a bíróságtól a korrupcióellenes ügyészség.

Ciucut a decemberi időközi választásokon választották meg Bukarest főpolgármesterévé. A poszt Nicusor Dan volt főpolgármester államfővé választása miatt üresedett meg.