ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
351.72
usd:
306.65
bux:
137625.54
2026. június 20. szombat Rafael
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
The Amazon river is the worlds biggest river.
Nyitókép: Rhett Ayers Butler - Mongabay / Getty Images

Sikerült lencsevégre kapni a rejtélyes „szellemkutyát” – videó

Infostart

A kutatók nagyon sokáig sikertelenül próbálták megfigyelni az amazonasi rövidfülű kutyát, ám egy új kutatás szerint nem is annyira ritka, mint azt korábban feltételezték.

Az Amazonas sűrű esőerdeiben élő, rendkívül ritkán látott rövidfülű kutya – amelyet a kutatók gyakran „szellemkutyának” neveznek – jóval nagyobb számban élhet a vadonban, mint azt korábban feltételezték – írja a The Independent cikke nyomán az Index.

Az említett ragadozó a világ egyik legkevésbé ismert kutyaféléje, rendkívül rejtőzködő életmódot él, emiatt a kutatók évtizedeken keresztül alig-alig sikerült megfigyelniük természetes élőhelyén, így szinte legendássá vált a biológusok között.

Egy friss kutatás azonban új megvilágításba helyezi a rejtélyes állatot: a szakemberek Bolívia és Peru amazóniai területein 25 éven keresztül gyűjtöttek adatokat, elsősorban automata kameracsapdák segítségével.

A vizsgálat során összesen 594 fénykép készült a rövidfülű kutyáról, ami a valaha összeállított legnagyobb dokumentált adatbázis a fajról.

A fotók alapján a rövidfülű kutya sötét, sűrű bundával rendelkezik, amely a vörösesbarnától a feketésszürkéig változhat. Testfelépítését nagy fej, apró, lekerekített fülek, rövid lábak és hosszú, bozontos farok jellemzi. A tudósok szerint részben úszóhártyás mancsai különösen egyedivé teszik az amazóniai kutyafélék között.

Nagy meglepetést okozott a kutatók számára, hogy a kutyaféle egyáltalán nem tűnt olyan ritkának, mint korábban feltételezték. Úgy becsülik, hogy egyes területeken akár 15 példány is élhet 100 négyzetkilométerenként, tehát

bizonyos régiókban gyakoribb lehet, mint a jaguár, bár még mindig ritkább, mint számos közepes méretű ragadozó.

A vadkamerák által gyűjtött adatok arra is utalnak, hogy a faj főként nappal aktív, különösen a reggeli órákban. Az állatok elsősorban a sűrű, magas lombkoronájú erdőket részesítik előnyben, távol a folyópartoktól és az emberi jelenléttől.

A tudósok kiemelik, hogy a rejtélyes kutyaféle jövője szorosan összefügg az amazóniai esőerdőkkel, azok megőrzésével. A védett területek és az őslakos közösségek által kezelt földek kulcsszerepet játszanak a faj fennmaradásában. Szerintük az esőerdők lombkoronájának védelme és a természetvédelmi intézkedések megerősítése elengedhetetlen a „szellemkutya” fennmaradásához.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Tudomány    Sikerült lencsevégre kapni a rejtélyes „szellemkutyát” – videó

kutya

biológia

megfigyelés

dél-amerika

amazonas

vadkamera

vadállat

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter: Sulyok Tamás alkotmányos puccskísérlete elbukott – videó

Magyar Péter: Sulyok Tamás alkotmányos puccskísérlete elbukott – videó

„Sulyok Tamás alkotmányos puccskísérlete elbukott. Az alkotmánybírók is kimondták, hogy vége van. Sulyok Tamásnak és Polt Péternek mennie kell” – írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán.
 

Sulyok Tamás államfő elfogadja a helyzetet

Magyar Péter Brüsszelben: őszre megszűnhet az eljárás Magyarország ellen

Magyar Péter szerint példátlan dolog történt, most már közjogi válsághelyzet alakult ki

Feszült szomszédi viszonyról is tárgyalt Magyar Péter Brüsszelben

Fidesz: Gyászos kezdet

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Uniós csúcs után: milyen szerep vár az új magyar kormányra? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Az iskolákat is eléri a rendszerváltás? Horváth Péter, Inforádió, Aréna
Háború és béke Iránban: ki nyert valójában? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.22. hétfő, 18:00
N. Rózsa Erzsébet
egyetemi tanár, Közel-Kelet-szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Drasztikusat lépne a turistamágnes város vezetője: tízszeresére nőhet a látogatók belépője, hogy ne is jöjjenek inkább

Drasztikusat lépne a turistamágnes város vezetője: tízszeresére nőhet a látogatók belépője, hogy ne is jöjjenek inkább

Az olaszországi Velence új polgármestere akár tízszeresére emelné az egynapos turistáktól szedett belépődíjat, ami azt jelentené, hogy a jelenlegi öt euró helyett egyes csúcsnapokon akár 50 eurót is elkérne a lagúnaváros látogatóitól - írja a Guardian.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutális összegeket bukik egy fontos magyar iparág: gyanútlan vásárlók tömegeit verik át a hamisítványokkal

Brutális összegeket bukik egy fontos magyar iparág: gyanútlan vásárlók tömegeit verik át a hamisítványokkal

Az uniós és a hazai fogyasztók közel háromnegyede hajlandó többet fizetni a jól tervezett termékekért, a dizájn felértékelődése azonban a hamisítási kockázatokat is megnövelte.

BBC
Business Sport Travel Science
Israel and Hezbollah agree ceasefire, US says, as more Lebanon strikes reported

Israel and Hezbollah agree ceasefire, US says, as more Lebanon strikes reported

The agreement followed concerns that continued clashes would undermine the deal to end the war between the US and Iran.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 19. 10:11
Itt az óriási hőhullám, és nem látszik a vége – komoly figyelmeztetések a tudománytól és a hatóságtól
2026. június 19. 07:32
Akár élettel is „megfertőzhette” a Föld a Jupiter egyik holdját
×
×