Sikerült lencsevégre kapni a rejtélyes „szellemkutyát” – videó

Az Amazonas sűrű esőerdeiben élő, rendkívül ritkán látott rövidfülű kutya – amelyet a kutatók gyakran „szellemkutyának” neveznek – jóval nagyobb számban élhet a vadonban, mint azt korábban feltételezték – írja a The Independent cikke nyomán az Index.

Az említett ragadozó a világ egyik legkevésbé ismert kutyaféléje, rendkívül rejtőzködő életmódot él, emiatt a kutatók évtizedeken keresztül alig-alig sikerült megfigyelniük természetes élőhelyén, így szinte legendássá vált a biológusok között.

Egy friss kutatás azonban új megvilágításba helyezi a rejtélyes állatot: a szakemberek Bolívia és Peru amazóniai területein 25 éven keresztül gyűjtöttek adatokat, elsősorban automata kameracsapdák segítségével.

A vizsgálat során összesen 594 fénykép készült a rövidfülű kutyáról, ami a valaha összeállított legnagyobb dokumentált adatbázis a fajról.

A fotók alapján a rövidfülű kutya sötét, sűrű bundával rendelkezik, amely a vörösesbarnától a feketésszürkéig változhat. Testfelépítését nagy fej, apró, lekerekített fülek, rövid lábak és hosszú, bozontos farok jellemzi. A tudósok szerint részben úszóhártyás mancsai különösen egyedivé teszik az amazóniai kutyafélék között.

Nagy meglepetést okozott a kutatók számára, hogy a kutyaféle egyáltalán nem tűnt olyan ritkának, mint korábban feltételezték. Úgy becsülik, hogy egyes területeken akár 15 példány is élhet 100 négyzetkilométerenként, tehát

bizonyos régiókban gyakoribb lehet, mint a jaguár, bár még mindig ritkább, mint számos közepes méretű ragadozó.

A vadkamerák által gyűjtött adatok arra is utalnak, hogy a faj főként nappal aktív, különösen a reggeli órákban. Az állatok elsősorban a sűrű, magas lombkoronájú erdőket részesítik előnyben, távol a folyópartoktól és az emberi jelenléttől.

A tudósok kiemelik, hogy a rejtélyes kutyaféle jövője szorosan összefügg az amazóniai esőerdőkkel, azok megőrzésével. A védett területek és az őslakos közösségek által kezelt földek kulcsszerepet játszanak a faj fennmaradásában. Szerintük az esőerdők lombkoronájának védelme és a természetvédelmi intézkedések megerősítése elengedhetetlen a „szellemkutya” fennmaradásához.