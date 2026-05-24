Nagyon messzire indultak a kínaiak

A háromfős legénység - Csu Jang-csu parancsnok, Csang Cse-jüan pilóta és Lai Ka-jing kutatási szakértő – várhatóan hat hónapot tölt a mintegy 400 kilométeres magasságban keringő Tienkung (Mennyei Palota) kínai űrállomáson, ahol tudományos kísérleteket végeznek, karbantartási munkákat látnak el és űrsétákat hajtanak majd végre.

Lai Ka-jing az első hongkongi űrhajós, valamint az első kínai női civil, aki űrrepülésen vesz részt.

A Tienkung űrállomáson jelenleg a Sencsou-21 személyzete tartózkodik: Csang Lu parancsnok, Vu Fej űrmérnök és Csang Hung-csang küldetésspecialista tavaly novemberben érkezett az állomásra. Az űrhajósok szombatig 203 napot töltöttek az űrben, amellyel új kínai rekordot állítanak fel a leghosszabb egybefüggő űrbeli szolgálat terén, miután áprilisban egy hónappal meghosszabbították küldetésüket.

A Sencsou-23 legénysége a következő napokban veszi át a szolgálatot a jelenlegi személyzettől, amely várhatóan május végén tér vissza a Földre.

Kína 2003-ban indította el első emberes űrmisszióját, azóta már eurómilliárdokat fektetett be űrprogramjába, és tervei között szerepel, hogy 2030-ra embert küld a Holdra is.