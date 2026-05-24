2026. május 24. vasárnap Eliza, Eszter
Fellövik a Hosszú Menetelés hordozórakétát a hozzá kapcsolt Sencsou-18 űrhajóval, fedélzetén Li Kuang-szu, Je Kuang-fu és Li Cung űrhajósokkal a Kanszu északnyugati tartománybeli Csiucsüan űrközpontjában 2024. április 25-én. A három tajkonauta a hat hónapos küldetésre indul a Tienkung (Mennyei palota) nevű kínai űrállomásra, ahol űrsétákat tesznek, valamint tudományos kísérleteket és karbantartást is végeznek majd. Az 1993-ban alapított Kínai Nemzeti Űrügynökség először 2003-ban küldött embert a világűrbe.
Nyitókép: MTI/AP/Andy Wong

Nagyon messzire indultak a kínaiak

Infostart / MTI

Kínai idő szerint vasárnap este 23 óra 8 perckor elindult a Sencsou-23 űrhajó három űrhajóssal a fedélzetén az északnyugat-kínai Csiucsüan kilövőbázisról – jelentette a kínai állami média.

A háromfős legénység - Csu Jang-csu parancsnok, Csang Cse-jüan pilóta és Lai Ka-jing kutatási szakértő – várhatóan hat hónapot tölt a mintegy 400 kilométeres magasságban keringő Tienkung (Mennyei Palota) kínai űrállomáson, ahol tudományos kísérleteket végeznek, karbantartási munkákat látnak el és űrsétákat hajtanak majd végre.

Lai Ka-jing az első hongkongi űrhajós, valamint az első kínai női civil, aki űrrepülésen vesz részt.

A Tienkung űrállomáson jelenleg a Sencsou-21 személyzete tartózkodik: Csang Lu parancsnok, Vu Fej űrmérnök és Csang Hung-csang küldetésspecialista tavaly novemberben érkezett az állomásra. Az űrhajósok szombatig 203 napot töltöttek az űrben, amellyel új kínai rekordot állítanak fel a leghosszabb egybefüggő űrbeli szolgálat terén, miután áprilisban egy hónappal meghosszabbították küldetésüket.

A Sencsou-23 legénysége a következő napokban veszi át a szolgálatot a jelenlegi személyzettől, amely várhatóan május végén tér vissza a Földre.

Kína 2003-ban indította el első emberes űrmisszióját, azóta már eurómilliárdokat fektetett be űrprogramjába, és tervei között szerepel, hogy 2030-ra embert küld a Holdra is.

Radikálisan csökken a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők, a polgármesterek, valamint az állami vállalatok vezetőinek fizetése – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök.
 

Az elmúlt hetek csapadékosabb időjárása átmenetileg enyhítette a szárazságot, de az aszályhelyzet továbbra is komoly problémát jelent Magyarországon, írja a The Weather on Maps. A júniusi szezonális előrejelzések alapján lehetnek ugyan kedvezőbb periódusok és több zápor-zivatar is érkezhet, de országos, tartós fordulat egyelőre nem látszik.

Nagyobb forgalom mellett gyengült a magyar tőzsde a héten, miközben az OTP-re célárcsökkentés is érkezett.

The US president says he's advised his representatives not to "rush into" a deal, saying that "both sides must take their time and get it right".

