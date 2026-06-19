Surányi György megszólalt: ugyanaz Orbán Viktor legfőbb érve az euró ellen, mint ami az én érvem mellette

Surányi György az MTA-n tartott minapi előadásában felidézte: a 2020-as évek elejéig azt az álláspontot képviselte, hogy nincs szükség az európai monetáris unióhoz való csatlakozás erőltetett, gyorsított megvalósítására. Bár a szakmai érveket ma is valóságosnak tartja, megváltozott az álláspontja két komoly érv miatt is, a volt jegybank elnök ugyanis egyetért Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök egyik megállapításával.

„Ha egyszer egy ország belépett a monetáris unióba, akkor többet nincs kiút az Európai Unióból. Ez a legfőbb érve amellett, hogy ne lépjünk be a monetáris unióba, nekem viszont ez a legfőbb érvem mellette. Meg kéne szabadulni attól a lehetőségtől, hogy akár gondolatkísérletként arról ábrándozzon valaki, hogy kivezesse az országot az EU-ból” – fogalmazott.

Megállapította: sokáig abban a hitben élt, hogy egy felelős kormány és egy független jegybank képes eredményesen együttműködni egy

fenntartható,

egyensúlyőrző,

gyors és

árstabilitást megteremtő

gazdaságpolitika érdekében.

„Az elmúlt évek nem bizonyították, hogy az önálló monetáris politika kedvező hatást gyakorolt volna itthon. Nem élt, hanem gyakran visszaélt a lehetőségeivel, talán az elmúlt 16-17 hónap kivételével. Ez a 16 hónap nem elég következtetések levonására, és ha a mai forintárfolyamot nézem, kicsit bizonytalan vagyok abban, hogy nem újra egy nagyon ortodox monetáris rezsim felé megyünk-e. Ha tartósan így marad minden, annak nagyon komoly növekedési áldozata lesz.”

A korábbi jegybanki elnök a 2001 és 2025 közötti időszakot két periódusra osztja:

a 2013-ig tartó elsőre egy ultraortodox gazdaságpolitika volt jellemző, míg az azutánira egy unortodox.

„Az ortodoxiában az árfolyamnak nincs szerepe a növekedés szempontjából, szélsőséges esetben akármeddig el lehet vinni az árfolyam felértékelődését az infláció, az árstabilitás szent céljának a mindenáron való elérése érdekében. Ennek nincs növekedésveszteséget okozó hatása, nem fogja vissza az exportot, egyszerűen csak alkalmazkodást vár el a körülményekhez. A másik felfogás ezzel gyökeresen ellentétesen azt állítja, hogy az árfolyam tudatos, folyamatos reálleértékelődésével egyensúlyi, fenntartható, gyors növekedési pályára lehet vezérelni egy gazdaságot. Mind a két megközelítés hamis és súlyosan kudarcos volt az elmúlt évtizedekben” – mondta.

Az ortodox szakasznak az volt a jelszava, hogy „erős gazdaság egyenlő erős árfolyammal”, míg az unortodoxnak az, hogy „erős gazdaság egyenlő gyenge árfolyammal” – mondta Surányi György.

„Nos, a két jelszó eredője mind a két esetben gyenge gazdaság és gyenge árfolyam, ezt tapasztalhattuk, ennek az árát fizethettük” – jelentette ki.

A korábbi jegybankelnök szerint az a tanulság, hogy óvakodni kell a szélsőségektől, és a Magyar Nemzeti Bank mindenkori vezetésének az kell hogy a feladata legyen, hogy találja meg a középutat.

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült.