Így örült a brazilok hősének édesanyja a lelátón

Matheus Cunha, aki korábban az RB Leipzigben és a Herthában játszott, majd az Atlético Madrid és Wolverhampton érintésével került mostani klubjába, a Manchester Unitedbe, 2022-ben kimaradt a vb-keretből. Akkor nagyon maga alatt volt, a közösségi médiában is kiposztolta bánatát.
?Matheus Cunha posted this video of himself crying after he was not called up by Brazil in 2022:— United Updates (@UnitedUpdates) June 13, 2026
“God, 2022 was so hard and I didn't even understand it.” ??
Today he STARTS for Brazil as they face Morocco. Football is BACK. ??pic.twitter.com/uI6h3OUbcm https://t.co/tzFyxgvfR2
A marokkóiak ellen nem került be a kezdő tizenegybe, csereként bő félórát játszott. A haiti válogatott ellen már igen, két gólt is szerzett. A brazilok mezében korábban egyetlen gólt szerzett, most egy félidő alatt kettőt. Édesanyja így örült neki.
??? Matheus Cunha’s mom in tears of joy after his son scoring goal at the World Cup.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2026
Beautiful. ?
? DicadoGordinhoo on Instagram pic.twitter.com/jFe1I4YJ13
A csatár bemutatta utána speciális gólörömét.
Cunha Score and Celebration ? #Brazil#fifaworldcup pic.twitter.com/yzii4QaqwD— ⚽ Dr. Sana ⚽ (@Blackmemex0) June 20, 2026
Hamar népszerű lett, az egykori Manchester United-hátvéd, Rafael de Silva kisfia már meg is tanulta.
So good ?— LiveScore (@livescore) June 20, 2026
Rafael da Silva's son might do Matheus Cunha's celebration better than Cunha himself ??♂️
? orafa2 on IG pic.twitter.com/AurlCmegFe