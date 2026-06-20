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A brazil Matheus Chunha (j) gólt lõ a haiti Jean-Kevin Duverne mellett a 2026-os labdarúgó-világbajnokság C csoportja második fordulójának Brazília-Haiti mérkõzésén a philadelphiai Lincoln Financial Field stadionban 2026. június 19-én. A mérkõzést Brazília nyerte 3-0-ra, Cunha két gólt lõtt.
Nyitókép: MTI/EPA/Shawn Thew

Így örült a brazilok hősének édesanyja a lelátón

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Matheus Cunha – Dárdai Pál egykori játékosa – visszakerült a brazil válogatott kezdőcsapatába, majd az első félidőben szerzett két góljával főszerepet játszott az ötszörös világbajnok első győzelmében a tornán.

Matheus Cunha, aki korábban az RB Leipzigben és a Herthában játszott, majd az Atlético Madrid és Wolverhampton érintésével került mostani klubjába, a Manchester Unitedbe, 2022-ben kimaradt a vb-keretből. Akkor nagyon maga alatt volt, a közösségi médiában is kiposztolta bánatát.

A marokkóiak ellen nem került be a kezdő tizenegybe, csereként bő félórát játszott. A haiti válogatott ellen már igen, két gólt is szerzett. A brazilok mezében korábban egyetlen gólt szerzett, most egy félidő alatt kettőt. Édesanyja így örült neki.

A csatár bemutatta utána speciális gólörömét.

Hamar népszerű lett, az egykori Manchester United-hátvéd, Rafael de Silva kisfia már meg is tanulta.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Így örült a brazilok hősének édesanyja a lelátón

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