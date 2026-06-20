Így örült a brazilok hősének édesanyja a lelátón

Matheus Cunha, aki korábban az RB Leipzigben és a Herthában játszott, majd az Atlético Madrid és Wolverhampton érintésével került mostani klubjába, a Manchester Unitedbe, 2022-ben kimaradt a vb-keretből. Akkor nagyon maga alatt volt, a közösségi médiában is kiposztolta bánatát.

?Matheus Cunha posted this video of himself crying after he was not called up by Brazil in 2022:



“God, 2022 was so hard and I didn't even understand it.” ??



Today he STARTS for Brazil as they face Morocco. Football is BACK. ??pic.twitter.com/uI6h3OUbcm https://t.co/tzFyxgvfR2 — United Updates (@UnitedUpdates) June 13, 2026

A marokkóiak ellen nem került be a kezdő tizenegybe, csereként bő félórát játszott. A haiti válogatott ellen már igen, két gólt is szerzett. A brazilok mezében korábban egyetlen gólt szerzett, most egy félidő alatt kettőt. Édesanyja így örült neki.

??? Matheus Cunha’s mom in tears of joy after his son scoring goal at the World Cup.



Beautiful. ?



? DicadoGordinhoo on Instagram pic.twitter.com/jFe1I4YJ13 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2026

A csatár bemutatta utána speciális gólörömét.

Hamar népszerű lett, az egykori Manchester United-hátvéd, Rafael de Silva kisfia már meg is tanulta.