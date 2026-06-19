Lángba borult egy fiatalokkal teli magyar autóbusz Ausztriában – képek

Csütörtökön kigyulladt egy magyar rendszámú autóbusz az ausztriai Stájerországban, az S6-os gyorsforgalmi úton, Hönigsberg közelében. Az utasok a motortérből felszálló füstöt és lángokat észlelve riasztották a sofőrt, aki azonnal félreállt a járművel.

A buszon több mint harminc magyar utazott, köztük 27 fiatal, akik kísérőikkel együtt időben és sértetlenül elhagyták a járművet.

A helyszínre több tűzoltóegység érkezett, és sikerült megfékezniük a lángokat, ám a busz hátsó része teljesen kiégett, így a jármű totálkárossá vált – írja a közszolgálati ORF Magyarok. Személyi sérülés nem történt. A gyerekeket és kísérőiket később egy pótlóbusz szállította tovább. A tűzoltóság elsődleges információi szerint a tüzet valószínűleg műszaki hiba okozta a motortérben.