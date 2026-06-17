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Aréna

Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora

2026. június 17. 18:00
Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora

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2026. június 17. 18:58
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2026. június 17. 18:00
Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
2026. június 17. 17:35
Álmos Péter: az 500 milliárd forint nyomtalanul eltűnhet az egészségügyben, ha nem alakítják át a rendszert
2026. június 17. 17:11
Rögtönözhették Trump és Zelenszkij G7-es találkozóját
2026. június 17. 17:00
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2026. június 17. 14:51
Felrobbantotta a brit közéletet a nagy közösségimédia-tilalom
2026. június 17. 11:10
Több száz munkahely kerülhet veszélybe a közmédiában a tervezett finanszírozás miatt Csehországban
2026. június 17. 10:59
Szakértő: nem a szép beszéd az, ami meggyőzheti Vlagyimir Putyint
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