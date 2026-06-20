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Nyitókép: chuchart duangdaw/Getty Images

Hamarosan igazán ránk rúgja az ajtót a nyár

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Vasárnap kezdődik a csillagászati nyár, a napforduló 10 óra 24 perckor lesz – írta a HungaroMet Zrt. szombaton a honlapján.

Hozzátették: ekkor „fordul” meg a Nap, amely a téli napforduló óta folyamatosan haladt észak felé, útja a Ráktérítőig tartott, ahol vasárnap delel. Innentől viszont ellentétes irányt vesz, elindul a Baktérítő felé, ahová féléves vándorlás után, télen érkezik majd meg.

A nyári napforduló alkalmával a Föld forgástengelye a legkisebb szögben hajlik el a Nap sugaraitól, így az évben ezen a napon a leghosszabb a nappal, és legrövidebb az éjszaka. A bolygó ebben az időszakban van legtávolabb a Naptól, míg a téli hónapokban a legközelebb. A különbség nagyjából 5 millió kilométer - ismertették.

Emlékeztettek, hogy a nyári napforduló összeforr Szent Iván napjával, illetve éjjelével, azonban az évek során június 24-e helyett már június 20-án vagy 21-én következik be a legrövidebb éjszaka. Ennek oka a Föld forgástengelyének térbeli elmozdulása, amelynek következtében évente 24 percet tolódik a napállás maximumának időpontja.

A HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán is megemlékeztek a csillagászati nyár kezdetéről. Mint írták, június 20-a a Klímacsíkok napja, amely minden évben a csillagászati nyár kezdetéhez kapcsolódva hívja fel a figyelmet a globális felmelegedésre, az éghajlati adatokat ábrázoló kék és piros színekből álló sávok segítségével.

A bejegyzésben bemutatták Magyarország klímacsíkját is, amelyen jó minőségű mérésekre alapozva, a múlt század elejétől nyomon követhető a magyarországi melegedés. Az idei ábrán a múltbeli megfigyelések mellett a jövő lehetséges alakulása is látható a HungaroMet modellszimulációi alapján.

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Kezdőlap    Belföld    Hamarosan igazán ránk rúgja az ajtót a nyár

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