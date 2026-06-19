Soron kívüli vizsgálatokat rendelt el a kultúráért felelős miniszter

A miniszter az alábbiakról számolt be: „Soron kívüli szakmai vizsgálatot rendeltem el az Országos Széchenyi Könyvtárban, az Iparművészeti Múzeumban, a Magyar Természettudományi Múzeumban, valamint az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézetben.”

Mint írja: a magyar kultúrában is új korszak kezdődött, nekünk szándékunkban áll a meghallgatás és a párbeszéd, a vizsgálat részeként arra kérjük az érintett intézmények szakszervezeteit és Üzemi Tanácsait, hogy juttassák el észrevételeiket minisztériumunkhoz.

A dolgozók által feltett kérdések, amelyekre részben vagy egészben nem kaptak válaszokat, nemcsak a munkavállalókat, de a magyar embereket is érdeklik.

„Ezért a vonatkozó kérdéseket a mai napon elküldtem az érintett főigazgatóknak, várjuk válaszaikat” – fogalmaz tarr Zoltán.