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Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.
Nyitókép: Tarr Zoltán/Facebook

Soron kívüli vizsgálatokat rendelt el a kultúráért felelős miniszter

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Soron kívüli vizsgálatot rendelt el több közgyűjteményben Tarr Zoltán. Erről a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a közösségi oldalán számolt be.

A miniszter az alábbiakról számolt be: „Soron kívüli szakmai vizsgálatot rendeltem el az Országos Széchenyi Könyvtárban, az Iparművészeti Múzeumban, a Magyar Természettudományi Múzeumban, valamint az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézetben.”

Mint írja: a magyar kultúrában is új korszak kezdődött, nekünk szándékunkban áll a meghallgatás és a párbeszéd, a vizsgálat részeként arra kérjük az érintett intézmények szakszervezeteit és Üzemi Tanácsait, hogy juttassák el észrevételeiket minisztériumunkhoz.

A dolgozók által feltett kérdések, amelyekre részben vagy egészben nem kaptak válaszokat, nemcsak a munkavállalókat, de a magyar embereket is érdeklik.

„Ezért a vonatkozó kérdéseket a mai napon elküldtem az érintett főigazgatóknak, várjuk válaszaikat” – fogalmaz tarr Zoltán.

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Kezdőlap    Belföld    Soron kívüli vizsgálatokat rendelt el a kultúráért felelős miniszter

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