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Budapest, 2022. február 16.Yettel feliratok a Telenor Magyarország Zrt. üzletében egy budai bevásárlóközpontban 2022. február 15-én. Márciustól nevet változtat a cseh PPF befektetői csoport tulajdonában álló mobiltársaság, új neve Yettel Magyarország Zrt. lesz.
Nyitókép: MTI//Mónus Márton

Óriási ajándékot ad ügyfeleinek az egyik mobilszolgáltató

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Június 20-án, a szolgáltató hivatalos előhívószámának napján (0620) a Yettel leállítja az adatforgalmi számlálókat, így az ügyfeleinek belföldi adatforgalma aznap nem csökkenti adatkeretüket, vagyis mindenki számára teljes szabadságot ad a mobilnetezés világában.

A különleges lehetőség szombat 0 órától 23.59-ig tart, és automatikusan érvénybe lép a teljes ügyfélkörnél. A kedvezményből azok sem maradnak ki, akiknek éppen nincs élő belföldi adatkeretük: a nullás egyenlegű kártyások vagy a limitjüket már kimerítő előfizetők ugyanúgy korlátok nélkül csatlakozhatnak a Yettel villámgyors hálózatára.

A korlátlanság természetesen a legújabb generációs 5G-hálózaton is érvényes, amely minden Yettel ügyfél számára hozzáférhető az év minden napján, a szolgáltatónál ehhez semmilyen plusz tarifára vagy kiegészítő csomagra nincs szükség; a legmodernebb technológia mindenki számára azonnal elérhető, aki 5G-lefedettségi területen tartózkodik, és kompatibilis telefonnal, valamint SIM- vagy eSIM-kártyával rendelkezik.

A Yettel az elmúlt években közel 100 milliárd forintos hálózatmodernizációt hajtott végre Magyarországon, és a fejlesztések nem állnak meg: a vállalat a következő években további több tízmilliárd forintot fordít a hálózat bővítésére és az 5G lefedettség növelésére, amely már meghaladja az országos, lakosságra vetített 75 százalékot kültéren.

A korlátlan internet napján tehát a Yettel ügyfelei korlátlanul élvezhetik a mobilnet hozzáférést: míg az egyes tarifák szerinti esetleges sebességkorlátok a megszokott módon érvényben maradnak, az adatforgalom használata ezen a napon minden ügyfél számára díjmentes.

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Kezdőlap    Gazdaság    Óriási ajándékot ad ügyfeleinek az egyik mobilszolgáltató

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