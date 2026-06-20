Óriási ajándékot ad ügyfeleinek az egyik mobilszolgáltató

A különleges lehetőség szombat 0 órától 23.59-ig tart, és automatikusan érvénybe lép a teljes ügyfélkörnél. A kedvezményből azok sem maradnak ki, akiknek éppen nincs élő belföldi adatkeretük: a nullás egyenlegű kártyások vagy a limitjüket már kimerítő előfizetők ugyanúgy korlátok nélkül csatlakozhatnak a Yettel villámgyors hálózatára.

A korlátlanság természetesen a legújabb generációs 5G-hálózaton is érvényes, amely minden Yettel ügyfél számára hozzáférhető az év minden napján, a szolgáltatónál ehhez semmilyen plusz tarifára vagy kiegészítő csomagra nincs szükség; a legmodernebb technológia mindenki számára azonnal elérhető, aki 5G-lefedettségi területen tartózkodik, és kompatibilis telefonnal, valamint SIM- vagy eSIM-kártyával rendelkezik.

A Yettel az elmúlt években közel 100 milliárd forintos hálózatmodernizációt hajtott végre Magyarországon, és a fejlesztések nem állnak meg: a vállalat a következő években további több tízmilliárd forintot fordít a hálózat bővítésére és az 5G lefedettség növelésére, amely már meghaladja az országos, lakosságra vetített 75 százalékot kültéren.

A korlátlan internet napján tehát a Yettel ügyfelei korlátlanul élvezhetik a mobilnet hozzáférést: míg az egyes tarifák szerinti esetleges sebességkorlátok a megszokott módon érvényben maradnak, az adatforgalom használata ezen a napon minden ügyfél számára díjmentes.