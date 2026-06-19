Németh Zsolt: Ludányi András kapta idén a Lőrincz Csaba-díjat

Lőrincz Csaba 2008-ban halt meg. Egy fiatal diplomata, külpolitikai szakértő volt, aki Erdélyből származott, és ott nagyon aktívan vett részt a 80-as évek ellenzéki tevékenységében, majd a 80-as évek végén települt át Magyarországra. A rendszerváltozás idején a kezdetektől fogva kivette a részét a magyar külpolitika és nemzetpolitika formálásából. A Külügyminisztérium helyettes államtitkáraként is szolgált. Megalkotója volt a státusztörvénynek, a határon túli magyarokról szóló törvénynek. 2009-ben alapította a Pro Minoritate Alapítvány ezt a díjat, és a célja, hogy elismerjük azokat az embereket, akik nemcsak tudományosan, hanem a közösségi élet szervezése terén is valami egyedülállót alkotnak a magyar kül- és nemzetpolitika területén – mondta Németh Zsolt fideszes országgyűlési képviselő, a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány alapítója, a Lőrincz Csaba Bizottság tagja az InfoRádióban.

Idén Ludányi András kapta meg ezt az elismerést. Mint Németh Zsolt fogalmazott, ő „kivételt képez”, hiszen egy idős emberről van szó, 1940-ben született,

85 esztendős, de az emigrációban rendkívül kimagaslót alkotott.

Az Egyesült Államokba került még gyerekkorában, aktívan részt vett az '56-os tiltakozásokban, majd tudományos pályára lépett és az amerikai egyetemi életben a kisebbségkutatás, a határon túli magyarság, illetőleg a kisebbségpolitika rendkívül elismert professzorává vált egy ohiói egyetemen. Ezen túlmenően pedig kivette a részét abból, hogy megszervezze az amerikai magyar emigrációt. Az elmúlt 50 évben létrehoztak egy magyar baráti közösséget, ötven éve szervezik a Reménység tavánál azokat a nyári szabadegyetemeket, diáktáborokat, amelyek egy kicsit „rokonai” a Tusványosnak amerikai kiadásban – tehát képesek voltak arra, hogy új lendületet adjanak az amerikai magyar közösség megmaradásának, egyben tartsák a tudományos életben, az egyetemeken, illetőleg a közösségi élet szervezésében kiemelkedő tevékenységet folytató személyeket.

„Ez nem egy életműdíj, de ebben az esetben egy életműdíj volt, és úgy vélem, hogy az a hozzájárulása, amely nélkülözhetetlen a magyar nemzetpolitika konszenzusának a kialakításához, meghatározó volt. Annak is örülünk, hogy a 250 éves Amerikai Egyesült Államok egyik emigráns vezetőjét sikerült elismerni, megköszönve ezzel Amerikának is azt a szerepet, amit a magyar nemzet függetlensége, illetőleg a mai magyar külpolitikai konszenzusnak a formálása érdekében kifejtett” – tette hozzá Németh Zsolt.

A kérdésre, hogy a változások heteiben és hónapjaiban megmarad-e ez a díj, azt mondta: „igen, feltétlenül, és nagyon nagy öröm volt számunkra, hogy a Külügyminisztérium államtitkára, Breuer Klára is köszöntötte a rendezvényt. Mindannyian, én is az előadásomban hangsúlyt helyeztünk arra, hogy

a nemzetpolitika és a külpolitika egy olyan terület, ahol az ellenzék és a kormányoldal konszenzusra juthat.

Ezt Orbán Anita külügyminiszter asszony is megerősítette a kérdésemre a meghallgatásán a Külügyi Bizottságban, és az ezzel kapcsolatos javaslatok, vélemények a rendezvényen is nagyon hangsúlyosan jelentek meg. Tehát bízunk benne, hogy a Pro Minoritate Alapítvány tevékenysége, a Lőrincz Csaba-díj, a Tusványosi Nyári Szabadegyetem, mind pedig az elkövetkezendő időszakban a külpolitikai konszenzus formálása eredményesen fog előrehaladni” – mondta Németh Zsolt fideszes országgyűlési képviselő, a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány alapítója, a Lőrincz Csaba Bizottság tagja az InfoRádióban..

Az interjút Herczeg Zsolt készítette.