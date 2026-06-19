Újabb halálos baleset történt a szegedi BYD-építkezésen

Egy kínai kínai munkás csütörtök délután a műszakja végeztével kifelé tartott szegedi BYD építési területéről, amikor egy kamion alá került. A halálesetet a mentőszolgálat sajtóosztálya, illetve annak körülményeit a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette – írta a Magyar Hang.

A rendőrség részleteket is megosztott a baleset körülményeiről: egy tehergépkocsi a munkaterületen haladva megállt egy ott dolgozó rakodógép mellett. Miután a rakodógép kezelője jelezte, hogy az út szabaddá vált, a teherautó elindult. Ezzel egy időben a két jármű közé belépett egy munkás, akit a tehergépkocsi elütött.

A helyszínre érkező Országos Mentőszolgálat és a mentőhelikopter személyzetének újraélesztési kísérlete ellenére a sérült kínai munkás életét már nem lehetett megmenteni.

Az ügyben a Szegedi Rendőrkapitányság halálos közlekedési baleset okozása miatt indított büntetőeljárást.

Nem ez volt az első tragédia az építkezésen: idén februárban az építkezésen meghalt egy kínai munkás egy rakodási és daruzási művelet közben.