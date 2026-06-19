Magyar Péter Brüsszelből: őszre megszűnhet az eljárás Magyarország ellen

Minden pillanatban a magyar embereket szeretné képviselni, erről írt péntek reggel az EU-csúcs helyszínéről Magyar Péter miniszterelnök. „Tiszteletet adok és elvárom ugyanezt a hazám felé” – írta.

Magyar Péter részt vett egy V4-es egyeztetésen, a cseh, a lengyel és a szlovák kormányfő is elfogadta a meghívását Budapestre.

Az európai uniós állam-, illetve kormányfők csúcsértekezletének záródokumentumából Magyar Péter miniszterelnök kezdeményezésére az utolsó pillanatban kikerült az Ukrajna uniós csatlakozásának gyorsítására utaló kitétel. A kormányfő ezt csütörtök késő éjjel közölte a Facebook-oldalán. Hosszú idő után először mind a 27 tagállam aláírta a dokumentumot.

Csütörtökön többek között az Ukrajna-kérdés, pénteken már a következő hétéves uniós költségvetés volt a téma az EU-csúcson.

Pénteken délután a miniszterelnök sajtótájékoztatót tartott a kétnapos uniós csúcstalálkozó után.

Első alkalommal voltam itt miniszterelnökként. Legközelebb októberben lesz EU-csúcs, ha nem tör ki addig valami válság – mondta. Hosszú nap volt tegnap is, először az Európai Parlament elnökével eredményes megbeszélést folytattunk. A fő cél az volt, hogy az EP zárja le a Magyarország elleni 7-es cikkelyes eljárást, amit még a Sargentini-jelentéssel indítottak el. Az előző kormány alatt a jogállamot, demokráciát érintő leépülést tapasztaltak. Vitatható, mi jogos ebből, mi nem, de a lényeg, hogy

az Európai Bizottsággal kötött megállapodás és a korrupcióellenes csomag elég ahhoz, hogy ezt az eljárást leállítsák. A jövő héten ez a folyamat elindulhat, és ősszel megszűnhet az eljárás, októberben vagy novemberben

– mondta Magyar Péter, aki meghívta az elnök asszonyt hivatalos látogatásra, ami ősz elején meg is történhet.

Részt vettem az Európai Néppárt találkozóján, 12 miniszterelnök volt ott – mondta. A Tisza még nem tagja a Néppártnak, csak az EP-frakciónak, ezért nem írtam alá a zárónyilatkozatot.

Várhatóan szeptemberben csatlakozik a Tisza a Néppárthoz

– mondta, utalva arra, hogy egyeztetett Manfred Weber elnökkel.

Magyar Péter tárgyalt a görög kormányfővel is, őt is meghívta Budapestre.

Tárgyalt a horvát miniszterelnökkel is a magyar kormányfő. „Meglehetősen rossz a viszony a két ország között, főleg személyesen volt rossz a viszony a két kormányfő között, ez példátlan a történelmi barátunkkal, szomszédunkkal” – mondta. Vannak vitás kérdések, de feltétlenül javítani kell a viszonyt, a Mol–Ina-kérdés problémakörét meg kell oldani, a horvátok nem fizetnek ki nemzetközi bírságokat és egyéb dolgok is rárakódtak a rossz viszonyra, nem lesz egyszerű, de itt a lehetőség az újrakezdésre – fogalmazott. A szakminiszterek elkezdenek egyeztetni, és a kommunikációs csatornákat újraindítjuk.

A finn miniszterelnökkel és osztrák kancellárral is tárgyaltam – mondta Magyar Péter, aki szerint nem haladunk elég jól az azbesztszennyezés ügyében, és ezt fel is vetette a kancellárnak, hangsúlyozva: a végén fizessen a szennyező, ez a fontos alapelvünk, és sokkal gyorsabban kellene haladni a résztémákat illetően, mert itthon meg kell oldani a szennyezés eltávolítását, és ha az osztrákok nem működnek együtt, akkor ez többszörös költséget fog a végén jelenteni.

Volt egy Visegrádi négyek-találkozónk, amit megelőzött egy négyszemközti találkozó Robert Fico szlovák kormányfővel. A jó magyar–szlovák viszonyt megterheli a Benes-dekrétumok ügye, megállapodtunk, hogy nem eszkalálni kell a kérdést, hanem megoldani, és jó esély van erre. Robert Ficóval még nincs dátum bilaterális találkozóra, de a jövő héten a cseh, a szlovák és a kormányfő is Budapestre és Gödöllőre jön a V4-es találkozóra, és meg akarjuk erősíteni, fel akarjuk erősíteni ezt az együttműködést, ebben mind a négyen egyetértettünk, hiszen a négy országnak sokkal nagyobb súlya van az EU-ban.

Volt egy külön megbeszélés 16 tagállammal, a „Kohéziók barátai”-országok, a következő uniós költségvetéséből, ez 35 milliárd euróról, több mint 10 ezer milliárd forintról szól Magyarország számára.

Volt találkozónk egy „migrációs munkacsoportban” is, 19 tagállam írt alá egy levelet. Új megoldásokra van szükség, és meg kell állítani az áramlást Európa felé, és működő visszatoloncolási rendszer és működő táborokra van szükség az EU-n kívül, és le kell állítani az embercsempász-bizniszt – ezek azok az embercsempészek, akik közül 2200-at Orbán Viktor elengedett.

Egyértelmű a hangulatváltozás Brüsszelben a migráció elleni küzdelem terén, reméljük, hogy nem késő.

Magyarország 2015 óta ugyanazt az állaspontot képviseli, és elfogadhatatlan, hogy Magyarország napi 1 millió euró büntetést fizet olyan dolgokért, amiket most a többi ország is be akar vezetni. Az ország már 1 milliárd eurót bukott, most folyamatos egyeztetéseket foyltatunk, hogy kívül is tartsuk a migránsokat, és ne is fizessünk büntetést.

Az uniós csúcson bemutatkoztam, személyesen is – mondta. Rögtön egy vitába keveredtem, nem én kezdeményeztem – a migrációról volt szó. Kemény vita volt, kőkemény számonkérés volt, hogy miközben a legtöbb tagállam küzd az illegális migráció ellen, van egy-két tagállam, amely szinte meghívót küld nekik. Ez ügyben októberre készül egy jelentés – mondta.

A személyes bemutatkozáson elmondtam: beszéljünk nyíltan és egyenesen, ne használjunk „kettős beszédet”, kerüljük a PC-beszédet, inkább legyünk nyíltak és becsületesek. Elmondtam, hogy a politikának tilos ennyire eltávolodni az emberek problémáitól, olyan problémákkal kell foglalkozni, amik őket is érdeklik, mert az emberek ugyan Európa-pártiak, de azt érzik, hogy a vezetők nem velük foglalkoznak.

Mi nem asztalt akarunk borogatni, hanem megoldásokat akarunk találni. Ez a nemzet érdekének az igazi képviselete, nem az állandó hadakozás, vétózgatás, a munka lebénítása, amivel nem nyertünk semmit az elmúlt években

– mondta. Végre sikerült egy zárónyilatkozatot is elfogadni.

Ukrajna ügyben néhány másodpercre Volodimir Zelenszkijjel is találkoztam, bemutatkoztunk és megerősítettük, hogy hamarosan kellene kétoldalú találkozót is, én mondtam, hogy Beregszászon is szeretnék vele találkozni – mondta Magyar Péter.

Ukrajna 33 csatlakozási klaszteréből az elsőt sikerült megnyitni. Néhány tagállam szeretné gyorsan, néhány meg lassan fölvenni Ukrajnát.

De addig, amíg jó néhány tagállam azt mondja, hogy nincs különleges, gyorsított eljárás, addig ez nem lehetséges.

Sok ország vár évtizedek óta a csatlakozásra – nem lenne fair velük szemben, a Nyugat-Balkánnak, ha most Ukrajna felgyorsítva kapná meg a tagságot. Így kikerült a megszövegezéséből az „amilyen gyorsan lehetséges”, és bekerült az érdem alapú folyamat.

Magyarországon ügydöntő népszavazás lesz az ukrán csatlakozási folyamat végén – erősítette meg Magyar Péter.

Marad Ódor Bálint az uniós nagykövet, az állandó képviselet vezetője. A mostani magyar miniszterelnök „serpája” pedig Széles Tamás lesz, ő helyettesítheti majd a kormányfőt – mondta.

A hétéves költségvetésről egyelőre tapogatózó megbeszélés volt, a cél, hogy 2026 végére megállapodjunk, de ettől még nagyon messze vagyunk. Kaptunk 1 milliárd eurós emelést, ezzel 34-35 milliárd euró jár majd nekünk, az egyik legtöbb az összes EU-tagállam közül. Kértük, hogy amit az előző kormány hibájából elbuktunk 3 milliárd eurót, kapjuk vissza – mondta. De ez még hosszú folyamat lesz, várhatóan karácsony körül lesz egyezség.

Sulyok Tamás államfőről is beszélt ezután Magyar Péter. Sulyok beadványa az Alkotmánybírósághoz bizonyítja, hogy alkotmánybírósági elnöknek is alkalmatlan volt. Írt egy levelet a volt munkahelyére, hiszen ő volt korábban az AB-elnök, és írt a mostani elnöknek, az Orbán-féle káderkeringő révén odakerült volt legfőbb ügyésznek, Polt Péternek, de az Alkotmánybíróság fellázadt: a teljesen alkalatlan beadvány miatt 7 alkormánybíró is kizáratta magát az eljárásból. Le is vette a napirendről Polt Péter a javaslatot, pedig a Fidesz-pártközpontban már biztos megírták a szösszeneteet Poltnak és Sulyoknak. Várjuk az elnök úr lemondását – mondta Magyar Péter.

Sok magyar településen meg akarták emelni az önkormányzati vezetők fizetését. Benyújtották Tiszás képviselők a fizetéscsökkentéseket,

július 1-től felére fog csökkenni a megyei közgyűlési elnökök fizetése, befagyasztjuk a polgármesterek fizetését a 2025-ös szinten, és megvonjuk a számla nélküli költségtérítéseket

– mondta.

Kérdésre válaszolva azt mondta: nem volt bizalmatlanság, épp ellenkezőleg, óriási megelőlegezett bizalmat éreztem Magyarország iránt. De elmondtam, hogy nem barátkozni, hanem a magyar érdekeket képviselni jöttem. Egy eurócentet sem akarunk itt hagyni, érdekeket akarunk érvényesíteni, nem népszerűségi versenyt akarunk Brüsszelben nyerni – mondta.

Semmilyen konkrét dátum nem hangzott el Ukrajna lehetséges csatlakozásáról – mondta kérdésre válaszolva, és a személyes találkozóra sincs időpont Zelenszkijjel. Én Beregszászon szeretnék találkozni vele, ő máshol – mondta, hozzátéve, elhangzott Kijev, Lemberg is.

Nagyon sok tagállam elégedetlen a migrációs paktum egyébként már szigorúbb szövegével szemben is. Tárgyalnunk kell, mit hajtunk végre belőle, de amint látják, nincsenek migránsok Magyarországon, és nem is lesznek – mondta Magyar Péter.