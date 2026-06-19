Kétszer is a tóba zuhant a babájával – be volt gyógyszerezve a nő

A vádirat szerint a nagykőrösi nő – a bűnügy vádlottja – 2024 júliusában alig egy éves gyermekével a nagykőrösi Csónakázó-tóhoz ment. A nő a parton találkozott egyik férfi ismerősével, akitől rossz hangulati állapotára hivatkozva kedélyjavító gyógyszert kért. Az ismerős a vádlottnak egy levél, kizárólag orvosi rendelvényre kapható Xanaxot adott. Az ismerős felhívta a nő figyelmét, hogy kizárólag egy tablettát vegyen be egyszerre.

A vádlott több szem gyógyszert is bevett, amitől nála tudatzavar alakult ki. A nő a parthoz közeli padon ült és előtte a babakocsiban a gyermeke pihent. Amikor a vádlott hirtelen felállt, a gyógyszerektől elvesztette egyensúlyát és a tóba esett, ahova magával rántotta a gyermekét a babakocsival. A még közelben tartózkodó ismerős a tóból kihúzta a kisgyermeket és a vádlottat is. A férfi telefonon értesítette a nő élettársát és megkérte a vádlottat, hogy a megérkezéséig maradjon a padon – olvasható a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközlemnyében.

A nő rövid idő után felállt a padról, azonban a gyógyszer hatása miatt ismét elveszítette az egyensúlyát és a babakocsit magával rántva megint a tóba esett. Az alig egy éves gyermek elmerült a vízben és a testhőmérséklete csökkenni kezdett.

A tragédiát egy arra járó férfi akadályozta meg, aki kimentette a kisbabát a vízből és értesítette a mentőket.

A vádlott a szülői feladatából eredő kötelességét súlyosan megszegte azzal, hogy kizárólag orvosi rendelvényre kapható gyógyszereket vett be, amikor a kisgyermeke kizárólag az ő felügyelete alatt állt. A nő önhibájából olyan állapotba került, hogy a gyermeke felügyeletére, gondozására nem volt képes és ezzel az életét, testi épségét veszélyeztette – olvasható.

A Ceglédi Járási Ügyészség a nőt kiskorú veszélyeztetésének bűntettével vádolja. A vádlott bűnösségéről a Ceglédi Járásbíróság fog dönteni.