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Mexikói szurkoló a 2026-os labdarúgó-világbajnokság A csoportja második fordulójában játszott Mexikó-Dél-Korea mérkõzésen a guadalajarai Akron Stadionban 2026. június 18-án. Mexikó válogatottja 1-0-ra gyõzött.
Nyitókép: MTI/AP/Fernando Llano

A mexikói hadsereg is belőtte magát a foci-világbajnokságra

Infostart / MTI

A mexikói hadsereg lelőtt egy drónt, amely a fölött a sportkomplexum felett lebegett, ahol a labdarúgó-világbajnokságon szereplő dél-koreai válogatott edzett – jelentette a Yonhap hírügynökség.

Az incidens a Mexikó – Koreai Köztársaság (1–0) csoportmérkőzés előtt történt.

A cseheket korábban 2-1-re verő ázsiai együttes zártkörű edzést tartott Zapopanban, hogy gyakorolja a taktikát a nyitómeccsüket a dél-afrikaiakkal szemben 2-0-ra nyerő hazaiak ellen, amikor – még a bemelegítésnél – egy biztonsági tiszt észlelte, hogy egy drón lebeg a futballpálya felett. Riasztotta a szolgálatot teljesítő mexikói katonai egységet, amely lelőtte a szerkezetet.

A két férfi, akikről feltételezik, hogy a drónt kezelték, elmenekült a helyszínről.

Az Associated Press mexikói kormányzati forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy az elmúlt napokban több drónt is hatástalanítottak, miközben azok stadionok körüli biztonsági zónákba és különböző válogatottak tartózkodási helyeire próbáltak bejutni.

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