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Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke beszédet mond a február 6-án kezdõdõ milánói-cortinai téli olimpiára utazó magyar csapat tagjaival a Sándor-palotában tartott eskütételen 2026. január 24-én.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

MOB: a kínos ügy miatt alapszabály-módosítást kezdeményez Gyulay Zsolt

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Szilágyi Liliána apja, Szilágyi Zoltán MOB-tagsága kapcsán alapszabály-módosítást kezdeményez Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke.

Szilágyi Zoltán a Sportjus Magyar Sportjogász Társaság delegáltjaként lett a MOB tagja – derül ki a MOB közleményéből:

„A Magyar Olimpiai Bizottság közgyűlésének tagjait nem a MOB választja, hanem a delegálásra jogosult szervezetek delegálják őket. Dr. Szilágyi Zoltánt a Sportjus Magyar Sportjogász Társaság delegálta. A MOB megvizsgálta a jogszabályokban és az alapszabályban rögzített tagsági kritériumokat (így többek között a büntetlen előélet tényét), amelyeknek Dr. Szilágyi Zoltán megfelelt. Azon túl, hogy megvizsgálja a jogszabályokban és az alapszabályban rögzített feltételek teljesülését, a jelenleg hatályos alapszabály értelmében a MOB-nak nincs sem felülvizsgálati, sem vétójoga.”

Az állásfoglalásban ugyanakkor szerepel, hogy Gyulay Zsolt „a jövőbeni hasonló helyzetek elkerülése érdekében” alapszabály-módosítást kezdeményez.

Nem lehet a Magyar Olimpiai Bizottság tagja, aki a delegálás időpontjától számított öt éven belül etikai vétséget követett el, illetve nem lehet a MOB tagja a kiszabott büntetés időtartamára, akinek a terhére jogerősen sportfegyelmi vétség elkövetése került megállapításra. Nem lehet továbbá a MOB tagja az sem, aki az olimpiai eszme és az olimpizmus alapelveivel ellentétes magatartást tanúsított, mely kizáró ok megállapításáról a MOB Etikai Bizottságának javaslatára az Elnökség határoz – olvasható a MOB közleményében.

Szilágyi Liliána Európa-bajnoki ezüstérmes, ifjúsági olimpiai bajnok úszó 2021 decemberében nyilatkozott arról, hogy apja – korábbi edzője – testileg, lelkileg és szexuálisan is bántalmazta őt. Szilágyi Zoltán minden vádat tagadott. Az ügyben a Fővárosi Törvényszék eljárást, a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) vizsgálatot indított, Szilágyi Zoltán pedig becsületsértés miatt beperelte a lányát.

Papp Gábor ügyvéd – a MÚSZ vizsgálóbizottságának elnöke – 2022 márciusában bejelentette, hogy „a rendelkezésükre álló bírósági ítélet – amely kimondta, hogy Szilágyi Zoltán Szilágyi Liliána irányában agresszív viselkedést tanúsított, és Szilágyi Gerda fejlődését akadályozza –, valamint a bizottság által meghallgatott személyek egybehangzó állítása alapján meggyőződtek arról, hogy mindaz, amiket Szilágyi Liliána a nyilvánosság előtt állított, megfelel a valóságnak” – ezért váltott ki nagy visszhangot, hogy a MOB tagja lett.

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Kezdőlap    Belföld    MOB: a kínos ügy miatt alapszabály-módosítást kezdeményez Gyulay Zsolt

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