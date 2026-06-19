ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
351.73
usd:
306.68
bux:
137625.54
2026. június 19. péntek Gyárfás
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hand of man with credit card, using a ATM
Nyitókép: sanjagrujic/Getty Images

Polgármesteri fizetések befagyasztása – itt a javaslat, Magyar Péter is üzent

Infostart / MTI

A főpolgármester és a polgármesterek fizetésének befagyasztását, havi költségtérítési jogosultságuk megszüntetését, valamint a vármegyei közgyűlés elnökök fizetésének csökkentését kezdeményezi a Tisza egy képviselője az Országgyűlésnek pénteken benyújtott törvényjavaslatában.

Szabó Tibor, a Vidék- és Településfejlesztési Bizottság Tisza-párti elnöke által benyújtott javaslat „"nemzetgazdasági érdekből, a közpénzekkel való takarékos gazdálkodás és a helyi közszolgáltatások elsődlegessége érdekében” a 2024-es szinten fagyasztja be

  • a főpolgármester,
  • a megyei jogú városok polgármestere,
  • a fővárosi kerületi önkormányzatok polgármestere,
  • a vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnöke, valamint
  • a polgármesterek illetményét,

megakadályozva az automatikus, évről évre történő emelést, amelyet jelenleg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset hatszorosa alapján számolnak.

Az új szabályok szerint a jövőben a 2024. évre vonatkozó nemzetgazdasági átlagkeresetet kell alapul venni.

A módosítás emellett megszünteti a főpolgármester, a főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester és a vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnöke, valamint a helyetteseik havi, illetményük 15 százalékának megfelelő költségtérítési jogosultságát.

A javaslat a vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnökére vonatkozó illetményi szorzószámot a nemzetgazdasági átlagkereset négyszereséről kétszeresére, azaz a jelenlegi szorzószám 50 százalékára csökkenti.

A törvénymódosítás 2026. július 1-jén lépne hatályba tekintettel arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011-es törvény szerint a 2025-ös nemzetgazdasági átlagkereset alapján számított automatikus illetményemelésre a főpolgármester és a települési illetve kerületi polgármesterek, valamint a vármegyei közgyűlési elnökök is 2026. július 1-jétől lennének jogosultak.

Magyar Péter brüsszeli sajtótájékoztatóján az első uniós csúcs után, amin miniszterelnökként részt vett, emlékeztetett: a fizetések július 1-jétől emelkedtek volna ismét, de ez már nem fog bekövetkezni, sőt, akkortól kevesebbet fognak keresni azok, akikre ez a módosítás vonatkozik.

„A módosítás alapján a felére csökken a megyei közgyűlési elnökök fizetése, 3 millió forintot kerestek eddig, pedig semmit nem csináltak. A megyei közgyűlés tagjainak a fizetése is csökken” – hangsúlyozta.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Polgármesteri fizetések befagyasztása – itt a javaslat, Magyar Péter is üzent

polgármester

törvényjavaslat

elnök

közgyűlés

tisza párt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Az iskolákat is eléri a rendszerváltás? Horváth Péter, Inforádió, Aréna
Háború és béke Iránban: ki nyert valójában? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Mennyibe kerül a magyar egészségügy meggyógyítása? Álmos Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.19. péntek, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a javaslat: befagyasztaná a polgármesteri fizetéseket a Tisza Párt

Itt a javaslat: befagyasztaná a polgármesteri fizetéseket a Tisza Párt

A főpolgármester és a polgármesterek fizetésének befagyasztását, havi költségtérítési jogosultságuk megszüntetését, valamint a vármegyei közgyűlési elnökök fizetésének csökkentését kezdeményezi a Tisza Párt egyik képviselője az Országgyűlésnek pénteken benyújtott törvényjavaslatában.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Döbbenetes hőségriadó tarolja le Magyarországot: rendkívüli intézkedésekkel készülnek a legmelegebb városok

Döbbenetes hőségriadó tarolja le Magyarországot: rendkívüli intézkedésekkel készülnek a legmelegebb városok

Párakapukkal, ivókutakkal, árnyékolók kihelyezésével, az útburkolat hűtésével segítik az önkormányzatok a meleg elviselését.

BBC
Business Sport Travel Science
Israel and Hezbollah agree to ceasefire, US official confirms

Israel and Hezbollah agree to ceasefire, US official confirms

The latest ceasefire was announced hours after Israeli air strikes killed at least 47 people, according to Lebanon, and Israel said four of its soldiers were killed by Iran-backed Hezbollah.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 19. 17:48
Fidesz: Gyászos kezdet
2026. június 19. 17:00
Újabb halálos baleset történt a szegedi BYD-építkezésen
×
×