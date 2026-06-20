Felvágta az ereit egy férfi a Balatonnál

Végzetes lépésre szánta el magát egy elkeseredett szentendrei lakos, aki szerdán Balatonszemes külterületéről tett bejelentést a 112-re, miszerint öngyilkossági szándékkal felvágta az ereit, de időközben meggondolta magát.

A fonyódi autópályás egység ért először a helyszínre, és azonnal megkezdték az elsősegélynyújtást – olvasható a Somogy vármegyei rendőrség közösségi odalán.

Nyomókötést helyeztek a vérző sebekre, stabilizálták az állapotát, míg a balatonlellei körzeti megbízottak felvezetésével megérkeztek a mentőszolgálat munkatársai.

A gyors és határozott rendőri intézkedésnek köszönhetően a férfit a mentők stabil állapotban szállították kórházba.

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A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24-ben elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.

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