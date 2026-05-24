ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
358.71
usd:
309.16
bux:
129728.5
2026. május 24. vasárnap Eliza, Eszter
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Özgür Özel, a legnagyobb török ellenzéki szervezet, a Köztársasági Néppárt (CHP) elnöke beszél a Német Szociáldemokrata Párt, az SPD berlini kongresszusán 2025. június 28-án.
Nyitókép: Filip Singer

Rohamrendőrök támadták meg az ellenzéki párt székhelyét

Infostart / MTI

Könnygázt és gumilövedékeket is használva török rendőrségi egységek hatoltak be az egyik legnagyobb ellenzéki erő, a szociáldemokrata Köztársasági Néppárt (CHP) székhelyére Ankarában.

A Halk TV helyi televíziócsatorna felvételei szerint a rendőrök barikádokon küzdötték át magukat. A helyi média által vasárnap az udvaron és az épület belsejében készített videókon látható volt, ahogy a rohamrendőrség behatolt a helyszínre, miközben könnygázfelhők szálltak a levegőben, majd a rendőrség eltávolította az újságírókat. A CHP támogatói eleinte megpróbáltak ellenállni a rendőrségnek azzal, hogy poroltó készülékekkel permetezték őket, de gyorsan megfékezték őket. Az ajtókat, a bútorokat és a földszinti ablakokat összezúzták.

Özgür Özel, a párt bírósági döntés nyomán felfüggesztett vezetője előbb elsáncolta magát 12. emeleti irodájában, majd hívei tapsvihara közepette elhagyta az épületet.

"Most elhagyjuk (az épületet), de úgy fogjuk visszaszerezni, hogy senki sem avatkozhat közbe többé.

Amikor visszatérünk, sem a jelenlegi vezetés, sem annak együttműködői nem mernek majd ilyet tenni többé"

– hangsúlyozta Özel, aki CHP-képviselők és más támogatói által körülvéve a parlament felé indult. Hozzátette, hogy "mostantól a Köztársasági Néppárt az utcákon és a tereken van úton a hatalomba".

A CHP székházának kiürítését az ankarai kormányzó hivatala rendelte el egy bírósági határozat végrehajtására hivatkozva. Egy ankarai fellebbviteli bíróság csütörtökön érvénytelenítette a 2023 végén tartott vezetőválasztást, és szabálytalanságok miatt felfüggesztette a CHP jelenlegi vezetését, s úgy döntött, hogy a párt korábbi elnökét, a párton belül kegyvesztetté vált Kemal Kilicdaroglut helyezi ismét a CHP élére. Özelt azzal vádolták, hogy egyes küldöttekre gyakorolt nyomás, foglalkoztatással kapcsolatos ígéretek, sőt szavazatvásárlás révén került a párt élére. A per is azután indult, hogy az ügyészség vizsgálatot folytatott le szavazatvásárlás ügyében.

A CHP vezetése visszautasítja az ellene felhozott vádakat, és panaszt tett a legfelsőbb bíróságon a döntés ellen.

A bírósági döntést sokan a Recep Tayyip Erdogan államfő politikai ellenfelei elleni súlyos csapásként értékelik, ami végül elvezethet a CHP felszámolásához is. Megfigyelők a döntést alkotmányellenesnek és politikailag motiváltnak minősítették, míg a török kormány azzal kapcsolatban az igazságszolgáltatás függetlenségére hivatkozik.

A CHP jelentős győzelmet aratott Erdogan iszlamista-konzervatív Igazság és Fejlődés Pártjával (AKP) szemben a 2024. évi helyhatósági választásokon, és azóta a török igazságszolgáltatás célkeresztjében áll, amely megsokszorozta a CHP vezette települések elleni támadásokat.

Ekrem Imamoglu isztambuli polgármester, akit a CHP színeiben választottak meg és Erdogan legjelentősebb politikai ellenfele, több mint egy éve van rács mögött korrupciós vádak miatt, amelyeket tagad.

A vizsgálat keretében a párt több más, isztambuli kerületi polgármesterét is őrizetbe vették.

Szeptemberben a CHP isztambuli tartományi vezetését függesztették fel, a 2023. évi kongresszus során elkövetett szabálytalanságok címén.

Elemzők szerint a török hatalom a lehető legnagyobb mértékben meg kívánja gyengíteni a Köztársasági Néppártot a 2028-ban esedékes következő elnökválasztás előtt.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Rohamrendőrök támadták meg az ellenzéki párt székhelyét

rendőrség

törökország

chp

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk

autóban a baba
Dráma a napon

Betörték az autó szélvédőjét a szlovákiai Csetnek (Štítnik) rendőrei, hogy kimentsenek egy 22 hónapos kisgyermeket.
VIDEÓ
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.25. hétfő, 18:00
Zsidai Zoltán Roy
gasztronómiai szakember, a Zsidai-csoport tulajdonosa, ügyvezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Politikai válság Törökországban, rohamrendőrök törtek be a legnagyobb ellenzéki párt székházába

Politikai válság Törökországban, rohamrendőrök törtek be a legnagyobb ellenzéki párt székházába

Könnygázt vetett be és erővel behatolt a török rohamrendőrség vasárnap a legnagyobb ellenzéki párt, a CHP ankarai székházába, hogy eltávolítsa a leváltott pártvezetést, írja a Reuters. Az incidens tovább mélyíti a török belpolitikai válságot, amelyet az váltott ki, hogy egy bíróság érvénytelenítette az ellenzéki pártelnök, Özgür Özel 2023-as megválasztását.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Ismered Afrika legjeit? 10 izzasztó kérdés a kontinens rekordereiről, amire csak kevesen tudják a választ!

Kvíz: Ismered Afrika legjeit? 10 izzasztó kérdés a kontinens rekordereiről, amire csak kevesen tudják a választ!

Tudod, melyik Afrika legnagyobb országa, legmagasabb hegye vagy leghosszabb folyója? Töltsd ki a kvízt, és bizonyíts, hogy igazi Afrika-kalandor vagy!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says Iran talks 'constructive' but Tehran 'must understand' it cannot develop a nuclear weapon

Trump says Iran talks 'constructive' but Tehran 'must understand' it cannot develop a nuclear weapon

The US president says he's advised his representatives not to "rush into" a deal, saying that "both sides must take their time and get it right".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 24. 17:58
Az orosz Oresnyik kiverte a biztosítékot Nyugaton
2026. május 24. 17:25
Ehunyt Tarcsai Helga
×
×