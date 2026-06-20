Orbán Viktor: a Patrióták az erős és szuverén nemzetek Európáját építik

Orbán Viktor kiemelte: Európa-szerte erősödnek a hazafias pártok. Franciaországtól Olaszországig, Hollandiától Portugáliáig, Csehországtól Spanyolországig európaiak milliói fordulnak azon politikai erők felé, amelyek megvédik a nemzeteket, a határokat, a családokat és a békét.

Ez nem egy átmeneti tiltakozás. Ez nem egy véletlen. Ez egy európai ébredés – hangsúlyozta a Fidesz elnöke.

Hozzátette: a patrióták készek beszélni az Európát érintő valódi fenyegetésekről. Az első a migráció. A második nagy baj Európa csökkenő gazdasági versenyképessége, a harmadik pedig az ukrajnai háború. Orbán Viktor szerint a migráció, a gazdaság és a háború kérdésében a régi európai politikai elit elbukott.

Ám ahelyett, hogy irányt változtatna, megtámad mindenkit, aki alternatívát kínál. Kizárnak minket a bizottságokból, koalíciókat építenek a választások győztesei ellen, és azt állítják, hogy a demokráciát védik, miközben figyelmen kívül hagyják a nép demokratikus akaratát – fogalmazott.

Európa népe azonban ébredezik. Megértik, hogy a hagyományos baloldal és a hagyományos jobbközép ugyanannak a brüsszeli rendszernek a két szárnyává vált.

A Patrióták jelentik az ellenzéket ezzel a rendszerrel szemben. Erős és szuverén nemzetek Európáját építjük. Egy olyan Európát, amely megvédi a határait, az iparát, a gyermekeit és a jövőjét. Egy olyan Európát, amely tiszteli keresztény örökségét, és visszaadja a politikai hatalmat a polgárainak – zárta beszédét a pártelnök.

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke szombaton Bécsben a Patrióták pártcsaláddal közösen ünnepelte az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) fennállásának 70. évfordulóját. Az eseménynek a bécsi Hofburg adott otthont.

A nagyszabású gálán ismert európai patrióta politikusok vettek részt, így Herbert Kickl, az FPÖ elnöke, Geert Wilders, a holland Szabadságpárt (PVV) elnöke, valamint Alice Weidel, az Alternatíva Németországért (AfD) elnöke is. Andrej Babis cseh miniszterelnök online jelentkezett be – olvasható a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség közleményében.