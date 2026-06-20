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36 Celsius-fok olvasható egy kijelzőn a harmadfokú hőségriadó idején a győri Baross Gábor utcában 2024. július 11-én.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

Hőség: életbe lépett a vörös kód

Infostart / MTI

A hőség miatt szombat hajnaltól életbe lépett a vörös kód, amely várhatóan kedd éjfélig fog tartani – közölte szociális- és családügyi miniszter szombaton.

Kátai-Németh Vilmos a Facebook-oldalára feltöltött videóban azt kérte mindenkitől, hogy a hőségriadó alatt különösen figyeljen az egyedül élő idős emberekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élő emberekre, a krónikus betegekre és a hajléktalan emberekre, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve.

A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagy hőségre - tette hozzá.

A miniszter azt is kérte, ha valaki segítségre szoruló embert lát, ne menjen el mellette, hívja a 112-es segélyhívó vonalat.

A vörös kódnak két fontos célja van, egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécserszolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást.

Szombattól másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos a meteorológiai szolgálat előrejelzése alapján. A hőségriasztás kedd éjfélig tart.

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Kezdőlap    Belföld    Hőség: életbe lépett a vörös kód

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Magyar Péter miniszterelnök is részt vesz szombaton délelőtt 11 órakor a Közlekedési Múzeum eseményén. A miniszterelnök a pénteken zárult brüsszeli uniós csúcstalálkozón a Magyarországgal szembeni, hetes cikkely szerinti eljárás lezárásáról egyeztetett péntek estig. Ezzel párhuzamosan a kormányfő újraindítja a Visegrádi Négyek együttműködését, belföldön pedig átfogó változásokat jelentett be a koncessziók és a városligeti beruházások területén. A kormányzati hírekről percről percre tudósítunk szombaton.

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