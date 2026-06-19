Magyar Péter: Sulyok Tamás alkotmányos puccskísérlete elbukott – videó

Magyar Péter miniszterelnök egy videót is közzétett, amelyben azt mondta: tegnap neves jogtudósok mondták ki nyílt levélben, hogy azok a közjogi méltóságok, akik szerepet játszottak az Orbán-rendszer fenntartásában, elveszítették a hitelességüket, ezért távozniuk kell. Mint mondta, ma pedig „megszólalt Sulyok Tamás volt munkahelye is”. A jelenlegi államfő korábban az Alkotmánybíróság elnöke volt.

MInt fogalmazott, az Alkotmánybíróság tagjai nemet mondtak az „alkotmányos puccskísérletre”, és „selyemzsinórt küldtek” Sulyok Tamásnak.

Sulyok Tamás éveken keresztül az Alkotmánybíróság elnöke volt. Pontosan tudnia kellett volna, hol húzódnak egy alkotmánybíróság hatáskörének a határai. Pontosan tudnia kellett volna, hogy az Alkotmánybíróság nem politikai menedékhely a bukott rendszer közjogi vezetői számára, még akkor sem, ha Polt Péter vezeti azt. Mégis megpróbálta felhasználni arra, hogy saját magát védje – közölte. „Sulyok Tamásnak is szembe kell néznie azzal, amit már mind tudunk. A köztársasági elnöki tisztség és a hatalom nem az övé, hanem a magyar nemzeté. Ideje visszaadni a hatalmat a népnek. Miután a köztársasági elnök és az alkotmánybíróság elnökének alkotmányos puccskísérlete elbukott, nem tehetnek mást, minthogy lemondanak. Vége van” – hangoztatta Magyar Péter.

A Sándor-palota szerint Sulyok Tamás tudomásul vette az alkotmánybírók döntését, miszerint nem tárgyalják a beadványát az elmozdításával kapcsolatban. Az Alkotmánybíróság történetében talán még sosem látott szervezeti válságot okozott Sulyok Tamás köztársasági elnök beadványa az Alkotmánybíróságon belül, olyannyira, hogy a 15-ből 7 alkotmánybíró már kizáratta magát az ügy tárgyalásából. Polt Péter, az Alkotmánybíróság jelenlegi elnöke le is vette az ülést a napirendről.