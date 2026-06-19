Magyar Péter: példátlan dolog történt, most már közjogi válsághelyzet alakult ki

„Bemutatta felcsúti módon, hogy hogyan kell öngólt lőni. Beállni a kör közepére, teli rüszttel, kezdőrúgással a felső ficakba belőni a saját kapujába” – fogalmazott azzal kapcsolatban, hogy a köztársasági elnök beadványát az Alkotmánybíróság nem tárgyalja hétfőn, mert hét alkotmánybíró összeférhetetlenséget jelentett be.

„Egy nem létező jogszabályról kérdezett előre, ráadásul egy esetleges Alaptörvény-módosításról, amihez nincs köze az Alkotmánybíróságnak” – közölte, hozzátéve, hogy ahelyett, hogy az Alkotmánybíróság megerősítette volna Sulyok Tamást, ahogy azt Magyar Péter szerint az államfő várta, „fellázadt a deep state”, és példátlan dolog történt azzal, hogy hét alkotmánybíró nem vett részt az eljárásban.

„Itt a vége a történetnek. Ha eddig nem lett volna közjogi válság és eddig nem kellett volna lemondania Sulyok Tamásnak, akkor ma szerintem ő is érzi, hogy haladéktalanul távoznia kell” – mondta a miniszterelnök, aki megjegyezte: úgy tudja, a hét alkotmánybírónál több is megfontolta, hogy ne vegyen részt az eljárásban.

Magyar Péter az első európai uniós csúcstalálkozóján vett részt a héten, melyet követően Brüsszelben sajtótájékoztatón foglalta össze a történteket és válaszolt újságírói kérdésekre – cikkünk itt olvasható.