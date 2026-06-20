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J. D. Vance amerikai alelnök (k) a washingtoni Fehér Házban tartott kabinetülésen 2026. május 27-én.
Nyitókép: MTI/EPA/SIPA USA pool/Samuel Corum

JD Vance: nincs jele annak, hogy Irán továbbra is lezárva tartja a Hormuzi-szorost

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az amerikai kormányzat tárgyalódelegációja már Genfben van, és bizonyos technikai részleteken dolgozik az iráni féllel tervezett tárgyalások megkezdéséhez – jelentette ki JD Vance amerikai alelnök szombaton.

Az alelnök a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban elmondta, hogy a tárgyalóküldöttség Steve Witkoff elnöki különmegbízott és Jared Kushner üzletember, az elnök vejének vezetésével szombaton érkezett meg Svájcba.

Elmondta, hogy az iráni kormány megbízottjai és a közvetítésben részt vevő katari és pakisztáni kormánytisztviselők vasárnap érkezhetnek oda, amikor egyeztethetnek, bár elismerte, hogy a menetrendben vannak bizonytalanságok.

Az alelnök közölte, arra számít, hogy a következő napokban ő is Genfbe utazik, hogy bekapcsolódjon a tárgyalásokba, de megjegyezte, hogy a diplomáciai protokoll miatt ez bizonyos előkészítést igényel.

JD Vance szavai szerint a megbeszélések első szakaszában az Irán birtokában lévő magas fokon dúsított urán sorsáról, annak átadásáról lesz szó.

Hozzátette: az Egyesült Államok célja, hogy Irán kezében a lehető legkevesebb kártyát hagyja arra az esetre, ha nem tartaná be vállalását, és mégis ismételten nukleáris fegyver kifejlesztésébe kezdene, újjáépítve a katonai eszközökkel lerombolt programját.

Az alelnök kijelentette, hogy Egyesült Államok semmi jelét nem látja annak, hogy Irán továbbra is lezárva tartja a Hormuzi-szorost.

Hozzátette, hogy pénteken 16 millió hordónyi kőolajat szállítottak keresztül a szoroson, ami megegyezik a konfliktus előtti mennyiséggel. Arra ugyanakkor rámutatott, hogy a hajózási útvonalon telepített aknák eltávolítása időt vesz igénybe.

Az Egyesült Államok és Irán között a héten aláírt egyetértési nyilatkozat értelmében 60 napos tárgyalási időszak kezdődött a két fél között, ami hosszú távú békemegállapodást céloz, és az iráni atomprogram lezárásának gyakorlati részleteiről szól.

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