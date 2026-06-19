Sulyok Tamás államfő elfogadja a helyzetet

Úgy tűnik, hogy a Magyar Péter által elmozdítani kívánt köztársasági elnök beletörődött az Alkotmánybíróság történetében talán még sosem látott válsághelyzetbe – írja összefoglalójában a hvg.hu.

A köztársasági elnök tudomásul vette az alkotmánybírák döntését. A Velencei Bizottságot érintő jogi folyamatokról a Sándor-palota minden eddig felmerült érdemi információt megosztott a nyilvánossággal – közölte a HVG megkeresésére a Sándor-palota kommunikációs igazgatósága azután, hogy pénteken kiderült: komoly belső feszültséget, sőt az Alkotmánybíróság történetében talán még sosem látott szervezeti válságot okozott Sulyok Tamás köztársasági elnök beadványa az Alkotmánybíróságon (Ab) belül, olyannyira, hogy a 15-ből 7 alkotmánybíró már kizáratta magát az ügy tárgyalásából.

A legfőbb ügyészből alkotmánybíróvá emelt Polt Péter vezette testület rekordgyorsan tűzte hétfői ülésének napirendjére Sulyok Tamás múlt heti beadványát. Az államfő azután fordult az egykor általa vezetett testülethez, hogy Magyar Péter az általa adott ultimátum lejártával jelezte, módosítják az Alaptörvényt az elmozdítása érdekében. Sulyok azt kérte a testülettől, hogy tisztázzák, az ilyen egyedi jellegű aktusok beleférnek-e az Alaptörvény-módosítás kereteibe.

Polt Péter az események hatására le is fújta a hétfőre tervezett rendkívüli, ezt az egy témát napirendjére tűző ülést, és az új, pénteken délután frissített tárgyalási menetrendben már a hétfői ülés nem is szerepel. A következő teljes ülés június 23-án lesz, de annak napirendjén Sulyok beadványa nem szerepel, ahogy az aznapi másik tanácsülés napirendjén sem.