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SANTA CLARA, CALIFORNIA - JUNE 19: Miguel Almiron #10 of Paraguay heads the ball in warm ups before the FIFA World Cup 2026 Group D match between Türkiye and Paraguay at San Francisco Bay Area Stadium on June 19, 2026 in Santa Clara, California. (Photo by Lyndsay Radnedge/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images)
Nyitókép: Lyndsay Radnedge/ISI Photos, ISI Photos via Getty Images

Alkalmazták az új szabályt a vb-n: eltakarta a száját, kiállították!

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A paraguayi Miguel Almiron lett az első játékos, akit piros lappal büntettek azért, mert eltakarta a száját, miközben csapata Törökország elleni világbajnoki csoportmérkőzésén San Franciscóban az ellenfeléhez beszélt.

A 32 éves Almiron a kezével takarta el a száját, miközben a török Mert Müldürhöz beszélt, aki azonnal jelezte ezt a mellette álló játékvezetőnek.

A VAR ellenőrzését követően Ivan Barton salvadori játékvezető bejelentette a közönségnek, hogy kiállítja Az Atlanta United 32 éves szélsőjét.

Az incidens közvetlenül az első félidő vége előtt történt, Paraguay akkor már 1-0-ra vezetett éppen Almiron klubtársának, Matias Galarzának a góljával.

A döntés polémiát váltott ki, de kétségtelen, hogy Barton játékvezető a világbajnokság előtt bevezetett és széles körben ismertetett szabályoknak megfelelően járt el. Paraguay végül 1–0-ra megnyerte a találkozót.

Emlékezetes, hogy egy februári BL-mérkőzésen a Benfica szélsője, Gianluca Prestianni felhúzta az ingét, miközben a Real Madrid játékosával, Vinicius Júniorral beszélt egy Bajnokok Ligája-mérkőzésen. Prestiannit eltiltották, s áttételesen ez a világbajnoki részvételébe is került. A FIFA májusban ez az eset alapján hozta meg a mostani szabályt.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Alkalmazták az új szabályt a vb-n: eltakarta a száját, kiállították!

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