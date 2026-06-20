Alkalmazták az új szabályt a vb-n: eltakarta a száját, kiállították!

A 32 éves Almiron a kezével takarta el a száját, miközben a török Mert Müldürhöz beszélt, aki azonnal jelezte ezt a mellette álló játékvezetőnek.
?| SHOCKING MOMENT AT THE FIFA WORLD CUP! ??— FÚTBOL HUB (@futbol_hubX) June 20, 2026
Miguel Almirón became the first player ever to be sent off for ???????? his mouth while speaking to an opposition player during a confrontation. ?? pic.twitter.com/Y8TYL7sISL
A VAR ellenőrzését követően Ivan Barton salvadori játékvezető bejelentette a közönségnek, hogy kiállítja Az Atlanta United 32 éves szélsőjét.
Az incidens közvetlenül az első félidő vége előtt történt, Paraguay akkor már 1-0-ra vezetett éppen Almiron klubtársának, Matias Galarzának a góljával.
A döntés polémiát váltott ki, de kétségtelen, hogy Barton játékvezető a világbajnokság előtt bevezetett és széles körben ismertetett szabályoknak megfelelően járt el. Paraguay végül 1–0-ra megnyerte a találkozót.
Emlékezetes, hogy egy februári BL-mérkőzésen a Benfica szélsője, Gianluca Prestianni felhúzta az ingét, miközben a Real Madrid játékosával, Vinicius Júniorral beszélt egy Bajnokok Ligája-mérkőzésen. Prestiannit eltiltották, s áttételesen ez a világbajnoki részvételébe is került. A FIFA májusban ez az eset alapján hozta meg a mostani szabályt.