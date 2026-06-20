Németek és holland-svéd – sport a tévében

M4 Sport
12.00: Nyílt vízi úszás, világkupa, nők, 10 km, Setúbal
19.00: Labdarúgás, világbajnokság, csoportkör, Hollandia-Svédország
22.00: Labdarúgás, világbajnokság, csoportkör, Németország-Elefántcsontpart
M4 Sport+
17.45: Vívás, Európa-bajnokság, női tőr csapat, férfi kard, Antony
Sport 1
11.00: Cselgáncs, Grand Slam-verseny, Ulánbátor
19.00: Kosárlabda, WNBA, alapszakasz, Atlanta Dream-Indiana Fever
21.00: Kosárlabda, WNBA, alapszakasz, Phoenix Mercury-Seattle Storm
Sport 2
14.00: Lósport, galoppverseny, Kincsem Park
19.00: Baseball, MLB, alapszakasz, Detroit Tigers-Chicago White Sox
Eurosport 1
8.50: Autósport, Formula E világbajnokság, Sanya
10.35: Országúti kerékpár, svájci körverseny, nők, 4. szakasz
13.30: Országúti kerékpár, szlovén körverseny, férfiak, 4. szakasz
15.30: Országúti kerékpár, svájci körverseny, férfiak, 4. szakasz
18.45: Lósport, díjugratás, Global Champions Tour, Párizs
Eurosport 2
12.45: Hegyikerékpár, világkupa, nők, downhill, Lenzerheide
14.00: Hegyikerékpár, világkupa, férfiak, downhill, Lenzerheide
17.40: Vívás, Európa-bajnokság, Antony
Arena 4
10.45: Motorsport, gyorsaságimotoros-vb, Cseh Nagydíj, MotoGP, időmérő edzés
12.30: Motorsport, gyorsaságimotoros-vb, Cseh Nagydíj, Moto3, időmérő edzés
13.30: Motorsport, gyorsaságimotoros-vb, Cseh Nagydíj, Moto2, időmérő edzés
14.30: Motorsport, gyorsaságimotoros-vb, Cseh Nagydíj, MotoGP, sprintfutam
Match 4
15.00: Tenisz, ATP-torna, elődöntő, Halle
17.00: Tenisz, ATP-torna, elődöntő, Halle