Németek és holland-svéd – sport a tévében

Az eddigi jelek szerint a Tisza-kormány a családpolitika terén nem radikális irányváltást hajt majd végre, hanem inkább a meglévő rendszer korrekciójára törekszik. A Tisza programjának egyik legfontosabb eleme a családi pótlék és más univerzális ellátások emelésére tett ígéret, amely a korábbi, elsősorban munkához kötött támogatási logikától való óvatos elmozdulást jelez. Emellett a CSOK és a Babaváró feltételeinek enyhítése is napirendre kerülhet, ami csökkentheti a családokra háruló pénzügyi kockázatokat.