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Nyitókép: MikeSleigh/Getty Images

Németek és holland-svéd – sport a tévében

Infostart / MTI

Mutatjuk a teljes szombati tévés sportkínálatot!

M4 Sport

12.00: Nyílt vízi úszás, világkupa, nők, 10 km, Setúbal

19.00: Labdarúgás, világbajnokság, csoportkör, Hollandia-Svédország

22.00: Labdarúgás, világbajnokság, csoportkör, Németország-Elefántcsontpart

M4 Sport+

17.45: Vívás, Európa-bajnokság, női tőr csapat, férfi kard, Antony

Sport 1

11.00: Cselgáncs, Grand Slam-verseny, Ulánbátor

19.00: Kosárlabda, WNBA, alapszakasz, Atlanta Dream-Indiana Fever

21.00: Kosárlabda, WNBA, alapszakasz, Phoenix Mercury-Seattle Storm

Sport 2

14.00: Lósport, galoppverseny, Kincsem Park

19.00: Baseball, MLB, alapszakasz, Detroit Tigers-Chicago White Sox

Eurosport 1

8.50: Autósport, Formula E világbajnokság, Sanya

10.35: Országúti kerékpár, svájci körverseny, nők, 4. szakasz

13.30: Országúti kerékpár, szlovén körverseny, férfiak, 4. szakasz

15.30: Országúti kerékpár, svájci körverseny, férfiak, 4. szakasz

18.45: Lósport, díjugratás, Global Champions Tour, Párizs

Eurosport 2

12.45: Hegyikerékpár, világkupa, nők, downhill, Lenzerheide

14.00: Hegyikerékpár, világkupa, férfiak, downhill, Lenzerheide

17.40: Vívás, Európa-bajnokság, Antony

Arena 4

10.45: Motorsport, gyorsaságimotoros-vb, Cseh Nagydíj, MotoGP, időmérő edzés

12.30: Motorsport, gyorsaságimotoros-vb, Cseh Nagydíj, Moto3, időmérő edzés

13.30: Motorsport, gyorsaságimotoros-vb, Cseh Nagydíj, Moto2, időmérő edzés

14.30: Motorsport, gyorsaságimotoros-vb, Cseh Nagydíj, MotoGP, sprintfutam

Match 4

15.00: Tenisz, ATP-torna, elődöntő, Halle

17.00: Tenisz, ATP-torna, elődöntő, Halle

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Kezdőlap    Sport    Németek és holland-svéd – sport a tévében

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