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Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója beszédet mond Az Európai Unió jövõje: nemzetállami szuverenitás vagy központosítás? - Great Reset címû tanulmányt bemutató rendezvényen a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Scrutonban 2025. március 18-án. A rendezvényt az MCC és az Ordo Iuris Intézet szervezte.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Orbán Balázs lemondott az MCC kuratóriumi elnöki pozíciójáról

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A kurátorok meg is választották a távozó elnök utódját.

Ezúton szeretném tájékoztatni a Mathias Corvinus Collegium – MCC közösségét, hogy a mai napon lemondtam az Alapítvány kuratóriumi elnöki pozíciójáról. A kurátorok Madarász László kuratóriumi tagot választották meg elnöknek, így a kuratórium működése továbbra is biztosított – írta Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs pénteken, azután, hogy az Országgyűlés a napokban egy olyan Alaptörvény-módosítást szavazott meg, illetve egy olyan törvénymódosítást készül elfogadni, amely „alapjaiban érinti az MCC és más alapítványok életét”.

„Meggyőződésem, hogy a tehetséggondozás ügye szempontjából az elmúlt évek hozták a rendszerváltozás óta eltelt időszak legnagyobb sikereit, és az elmúlt hat évben közös munkánk eredményeként az MCC egy magánalapítványból egy nemzetközi elismertséggel is rendelkező, valódi magyar nemzeti intézménnyé vált. Végtelenül hálás vagyok mindenkinek, aki ebben a munkában részt vett, és végtelenül büszke vagyok az Alapítvány által az elmúlt években nyújtott teljesítményre. A folyamatban lévő törvénymódosítás miatt az alapítvány helyzete a közeljövőben meg fog változni. A módosításokkal nem értek egyet, azokat a parlamentben is elleneztem és ellenezni is fogom – ugyanis

valójában nem az építés, hanem a rombolás szándéka vezeti az új kormányzatot”

– írta Orbán Balázs.

Mint írta, az elmúlt hónapokban az MCC alapítvány vezető testületeinek tagjaival együtt azon küzdöttek, hogy a rombolással szemben meg tudják védeni az intézményt. Ebben értékelése szerint voltak sikereik, mert még a készülő törvénymódosítás is elismeri, hogy az MCC nem szüntethető meg, nem államosítható, és hamarosan egy olyan, a diákok, a munkavállalók, valamint a tehetséggondozásban részt vevők érdekeit figyelembe vevő megállapodást kell kötni, amely biztosítja az alapítvány túlélését.

Orbán Balázs szerint a következő két hónap legfontosabb feladata ezen tárgyalások sikerre vitele lesz, amiben pedig úgy tud a legjobban segíteni, ha lemond a kuratóriumi elnök tisztségéről, és a kormányzati szándékkal szembeni alapvető egyet nem értésével nem terheli a tárgyalásokat.

„Ezúton is szeretném megköszönni annak a több száz munkatársnak azt a rengeteg munkát, aminek köszönhetően mindenki megelégedésére több mint 30 helyszínen, több mint 8000 tehetséges magyar fiatal ingyenes tehetséggondozását tudjuk végezni szerte a Kárpát-medencében. Egyedülálló oktatási módszerünkkel olyan helyszíneken is meg tudtunk jelenni, ahol korábban valódi tehetséggondozás nemhogy ingyenesen, hanem semmilyen módon nem volt elérhető. Külön köszönöm a hiánypótló képzéseket a határon túli területeken, ahol minden segítség kétszeresen számít. Köszönöm a beruházásokat, amelyek keretében évtizedek óta elhagyott épületek újultak, illetve újulnak meg. Köszönöm az ország legnagyobb tehetségfesztiválját és azt a több ezer nemzetközi konferenciát, eseményt, találkozót, amelyek öregbítették és nemesítették az MCC és Magyarország hírnevét” – olvasható a bejegyzésben, amely egy mottóval zárul: Bonus intra, melior exi (jó emberként lépj be és még jobbként távozz).

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