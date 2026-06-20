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Nyitókép: anurakpong/Getty Images

Megölte kisfiát egy német nő Karcagon, elítélték

Infostart / MTI

Tizenöt év fegyházra ítélt a Szolnoki Törvényszék egy 35 éves német állampolgárságú nőt, aki megölte 11 éves kisfiát 2025. márciusban Karcagon – közölte a a Szolnoki Törvényszék Sajtóosztálya.

Az ügy vádlottja, a 35 éves, német állampolgárságú nő 2021. szeptemberben, a Németországból Magyarországra történt költözésüket követően nem íratta be általános iskolába 11 éves kisfiát – írták. Majd 2025. március 1-jén este nyolc és kilenc óra között karcagi otthonában megfojtotta a gyermeket, ezt követően egy búcsúlevelet hátrahagyva felvágta az ereit.

Élettársa alig egy órával később ért haza Ausztriából, és látva a vérző vádlottat, az utcán várakozó taxis segítségével azonnal értesítette a mentőszolgálatot, így a nő életben maradt – olvasható.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség 2026. március 10-én emelt vádat a nővel szemben. A Szolnoki Törvényszéken 2026. június 18-án tartott előkészítő ülésen a vádlott a váddal egyezően beismerte a bűncselekmények elkövetését, és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, amely nyilatkozatát a bíróság elfogadta és ítéletet hozott – írták.

A nőt, a váddal egyezően, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés és kiskorú veszélyeztetésének bűntettében mondta ki bűnösnek, amiért 15 év fegyházra ítélte. Továbbá 5 évre eltiltotta bármely olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állna.

A bíróság a nőt Magyarország területéről 10 évre kiutasította, és kimondta, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható - tájékoztattak.

Az ítéletet az ügyészség, a vádlott és a vádlott védője is tudomásul vette, így az a kihirdetése napján jogerőre emelkedett – szerepel a közleményben.

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