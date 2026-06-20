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A high-angle satellite view showing the Strait of Hormuz, the Persian Gulf, and the rugged desert topography of the Middle East. Image map textures source: www.solarsystemscope.com
Nyitókép: Constantine Johnny/Getty Images

Irán bejelentette a Hormuzi-szoros lezárását

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Irán legfelsőbb közös katonai parancsnoksága szombaton bejelentette a Hormuzi-szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől.

A közlemény szerint a döntés oka az Egyesült Államok és Izrael által elkövetett tűzszünetsértések, amelyeket Teherán „a kötelezettségvállalások egyértelmű megszegésének” nevezett.

Irán állítása szerint a lépés az első válaszreakció egy szélesebb intézkedéssorozatban, és figyelmeztetett, hogy további lépések következhetnek, ha az „agresszió” folytatódik.

Hiába indult tehát Svájcba Steve Witkoff amerikai főtárgyaló, miután a libanoni tűzszünet nyomán ismét lehetőség nyílt az Egyesült Államok és az Irán közötti megbeszélések újrakezdésére? Steve Witkoff programját az Axios amerikai hírportál pénteken adta hírül.

A hírportál úgy tudja, Donald Trump amerikai elnök veje, a tárgyalásokban szintén részt vállaló Jared Kushner már Svájcban van, Aragcsi pedig szombaton indul útnak.

Washington és Teherán a héten kötötték meg a harci cselekményeket lezáró keretmegállapodást, amelyet az eredeti tervek szerint pénteken, J. D. Vance amerikai alelnök részvételével tartandó személyes ünnepségen tervezték hivatalosan aláírni Svájcban. Vance azonban, az Irán-barát Hezbollah libanoni mozgalom és az Izrael közötti harcok kiújulása nyomán lemondta tervezett utazását.

Pénteken a Hezbollah és a zsidó állam tűzszünetről állapodott meg, szombatra virradóra azonban az NNA libanoni hírügynökség ismét, halálos áldozatokkal is járó izraeli támadásokról számolt be.

Vance a héten hangsúlyozta, hogy az amerikai-iráni megállapodás a közel-keleti térség békéjét szolgálja, ami Izrael és a libanoni Hezbollah síita milícia közötti tűzszünetet is tartalmazza.

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