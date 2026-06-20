Kinek jó a folyadékpótlási szünet?

A torna első köre után születtek-születnek villámértékelések, ezek egy részének a fókuszában az az új, előre bejelentett szabály áll, amely kettétör minden félidőt.

A CNN elemzése szerint első ránézésre okos dolog bevezetni ezeket a szüneteket. Az időjárás Észak-Amerikában ezen a nyáron is időnként szélsőséges, a magas hőmérséklet és a páratartalom nagyon megnehezíti a játékosok dolgát a pályán. Ennek ellensúlyozására a FIFA minden mérkőzés mindkét félidejében folyadékpótlási szünetet vezetett be.

Lényegében a játékot mindkét félidő közepén három percre leállítják. A játékosok ezt az időt víz- és elektrolitpótlásra használják. A FIFA szerint az új megközelítés a „játékosok jóléte, egészsége iránti elkötelezettségük része a tornán”, és a terület szakértői is támogatták.

Ám sokan vannak, akik cinikusabb véleménnyel vannak arról, hogy miért is vezették be ezeket a szüneteket. Fontos kiemelni, hogy a FIFA előre rögzítette, hogy a stadion hőmérsékletétől és páratartalmától függetlenül kötelezőek a folyadékpótlási szünetek.

Akkor is, ha fedett, klimatizált stadionban tartják a találkozót.

Ez azt jelenti, hogy sok mérkőzést leállítottak, amikor egyáltalán nem voltak extrémek a körülmények – Torontóban például 19 Celsius-fok volt a Ghána–Panama mérkőzésen.

Lényegében az történt, hogy minden mérkőzést négy negyedre osztottak, amihez az amerikai sportok rajongói nagyon hozzászoktak. Ez több helyet biztosít a tévéreklámok értékesítésére is. Az amerikai csatorna a Mexikó–Dél-Afrika nyitómérkőzésén lemaradt a mérkőzés folytatásáról a reklám miatt. A több reklámfelület – különösen a jövedelmező amerikai piacon – hihetetlenül értékes a FIFA számára.

„A folyadékpótlási szünetek kicsit érdekesek”

– mondta Virgil van Dijk, a holland válogatott kapitánya az újságíróknak. – „Szinte az összes meccset néztem eddig, és minden alkalommal, amikor reklámokra váltottak, az kicsit… nem igazán tetszik. Szerintem a tévét néző semleges nézők számára ez nem túl jó.”

Más kritikák arra összpontosítanak, hogy a szünetek milyen hatással vannak a játék lendületére, mivel a torna egyes mérkőzései a feje tetejére állnak a rövid szünet után. Ez azért lehet, mert a csapatok a szüneteket taktikai megbeszélésre használják, több szövetségi kapitány is előveszi a taktikai táblákat, magyarázva a játékosainak.

„Számomra ez inkább edzői szünet, mint folyadékpótlási, ezért számomra nagyon fontos”

– mondta Rudi Garcia, Belgium szövetségi kapitánya.

Végső soron úgy tűnik, hogy ez egy újabb kulturális összecsapás ezen a világbajnokságon, sok szurkolónak nem tetszik, hogy még inkább „kommercializálják” a labdarúgó-mérkőzést.

Az angol szurkolók hangosan fütyültek, amikor a játékvezető elrendelte a folyadékpótlási szüneteket a Horvátország elleni találkozón.

Akár tetszik, akár utáljuk, mindannyiunknak hozzá kell szoknunk a folyadékpótlási szünetekhez ezen a világbajnokságon. De mi lesz ezután?