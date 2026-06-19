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Manuel Neuer német kapus nem tudja védeni a curacaói Livano Comenencia lövését a 2026-os labdarúgó-világbajnokság E csoportja elsõ fordulójának Németország-Curacao mérkõzésén a houstoni NRG Stadionban 2026. június 14-én.
Nyitókép: MTI/AP/Eric Gay

Manuel Neuer elárulta, mit tervez a vb utánra

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Manuel Neuer megerősítette, hogy a világbajnokság befejezése után másodszor és véglegesen visszavonul a német válogatottbeli szerepléstől. A Bayern München legendás kapusa, aki korábbi döntését megváltoztatva csatlakozott Julian Nagelsmann keretéhez az idei nyári tornára, a második világbajnoki címével szeretné befejezni illusztris válogatottbeli karrierjét.

A 40 éves Bayern München kapus a 2024-es Eb után elköszönt a Nationalelftől, de miután – sérülései ellenére – klubszinten kiemelkedő formát mutatott, meggyőzték a visszatérésről.

Egy sajtótájékoztatón Neuer kifejtette eredeti döntésének okait. „Jó okkal vonultam vissza 2024-ben, egy jó hazai Eb után. Számomra ez volt a helyes döntés. Helyesnek éreztem” – mondta az újságíróknak

Annak ellenére, hogy sikeresen visszailleszkedett a kezdőcsapatba, Neuer határozottan állítja, hogy a jövőjét illetően nem lesz további fordulat. Élvezi ötödik egymást követő világbajnoki szereplését, de már a válogatott utáni életre készül, miután véget ér az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban megrendezésre kerülő torna.

„Számomra egyértelmű, hogy ez az utolsó tornám – mondta. – Nem tervezek ott lenni két év múlva a következő Eb-n. Az elmúlt napokban azzal a ténnyel szembesültem, hogy ezek az utolsó meccseim a német válogatottban. De nagyon élvezem őket.”

Manuel Neuer visszatérése miatt Oliver Baumann, a Hoffenheim kapusa a kispadra szorult. A veterán kapuvédő úgy látja, hogy emiatt nincsenek súrlódások a csapaton belül.

„Oliverrel együtt dolgozunk. Támogatjuk egymást és a csapatért edzünk. Miután újra találkoztunk, megbeszéltük a dolgokat, és arról is beszéltünk, hogyan alakult a helyzet” – magyarázta Neuer.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Manuel Neuer elárulta, mit tervez a vb utánra

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