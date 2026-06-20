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Melléthei-Barna Márton, a Tisza Párt képviselõje napirend elõtt szólal fel az Országgyûlés plenáris ülésén 2026. június 1-jén.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Megszólalt Magyar Péter sógora az „alkotmányos puccskísérlet” ügyében

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Cáfolta Melléthei-Barna Márton, a Tisza parlamenti frakcióvezető-helyettese, hogy titkos paktumot, háttérmegállapodást kötött volna Sulyok Tamás köztársasági elnök alkotmánybírósági beadványa kapcsán.

A kormánypárti politikus szombaton a Facebook-oldalán arra reagált, hogy a Fidesz közölte, Szabó Marcel alkotmánybíró és Magyar Péter sógora, Melléthei-Barna Márton titkos megállapodást kötöttek, amelynek értelmében azok az alkotmánybírók, akik nem engedik napirendre Sulyok Tamás államfő Ab-beadványát, a posztjukon maradhatnak.

Melléthei-Barna Márton szerint a Fidesz magából indul ki és képes ismét alulmúlni önmagát: „természetesen semmilyen titkos paktumot nem kötöttem sem én, sem a Tisza-frakció vagy a kormány Szabó Marcel alkotmánybíróval vagy azokkal, akik úgy döntöttek, hogy ebben az alkotmányos puccskísérletben nem vesznek részt”.

A frakcióvezető-helyettes közölte azt is, a köztársasági elnök indítványa „nyilvánvalóan jogi nonszensz kategóriába esik” és az alkotmánybírók szakmai okok miatt hozták meg a döntésüket.

Melléthei-Barna Márton emlékeztetett arra, hogy a Tisza egyik fontos vállalása a Fidesz által kinevezett bábok, így mások mellett a volt Fidesz-képviselőjelölt, majd „leghűbb” ügyész, jelenleg az Alkotmánybíróság elnökének, Polt Péternek a leváltása.

A politikus ugyanakkor arra is kitért, érteni véli, hogy az Ab elnöke miért igyekezett összejátszani a „szintén távozó köztársasági elnökkel”, és azt is érti, hogy a Fidesz retteg attól, hogy szakmai állásokba hamarosan szakmai emberek és nem az ő bábjaik kerülnek.

Sulyok Tamás június 11-én jelentette be, hogy indítványt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz az alaptörvény alkotmányos funkcióját, elfogadását és módosítását szabályozó rendelkezések értelmezésére.

Az Alkotmánybíróság pénteki közleményében tudatta: a köztársasági elnök alaptörvény értelmezésére irányuló indítványával kapcsolatban hét alkotmánybíró az ügy tárgyával összefüggő személyes és közvetlen érintettségére hivatkozással kizárási okot jelentett be, a teljes ülés így nem határozatképes, ezért Polt Péter, az Ab elnöke levette az ügyet a napirendről.

Magyar Péter miniszterelnök péntek este a Facebookon közzétett videójában úgy fogalmazott: az Alkotmánybíróság tagjai pénteki döntésükkel kimondták, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnöknek és Polt Péternek távoznia kell; Sulyok Tamás és a mögötte állók alkotmányos puccskísérlete végképp megbukott.

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Kezdőlap    Belföld    Megszólalt Magyar Péter sógora az „alkotmányos puccskísérlet” ügyében

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Megszólalt Magyar Péter sógora az „alkotmányos puccskísérlet” ügyében

Megszólalt Magyar Péter sógora az „alkotmányos puccskísérlet” ügyében

Cáfolta Melléthei-Barna Márton, a Tisza parlamenti frakcióvezető-helyettese, hogy titkos paktumot, háttérmegállapodást kötött volna Sulyok Tamás köztársasági elnök alkotmánybírósági beadványa kapcsán.
 

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Magyar Péter miniszterelnök is részt vesz szombaton délelőtt 11 órakor a Közlekedési Múzeum eseményén. A miniszterelnök a pénteken zárult brüsszeli uniós csúcstalálkozón a Magyarországgal szembeni, hetes cikkely szerinti eljárás lezárásáról egyeztetett péntek estig. Ezzel párhuzamosan a kormányfő újraindítja a Visegrádi Négyek együttműködését, belföldön pedig átfogó változásokat jelentett be a koncessziók és a városligeti beruházások területén. A kormányzati hírekről percről percre tudósítunk szombaton.

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