„Élő fal” húzódik majd a Parlamentben a Tisza- és a Fidesz-frakció között

Hetek óta zajlanak a parlament alakuló ülését előkészítő tárgyalások, melyeken a bejutott képviselők a fontos kérdésekben egyeztetnek. Hajdu Márton, a Tisza Párt országos listájáról bejutott képviselője május 6-án viszont már megosztott Facebook-oldalán egy olyan képet, amin a frakciók elosztása is látható – írja az Index.

A képen rögtön látható, hogy ugyan a Tisza és a Fidesz birtokolja a mandátumok több mint 90 százalékát, képviselőik székei egyáltalán nem érintkeznek az ülésteremben.

Ezt úgy sikerült megoldani, hogy a két nagy frakció közé ül majd be ütközőzónaként a KDNP nyolc képviselője.

A kép alapján tehát, a házelnöki pulpitus felől nézve a következőképp foglalnak majd helyet a képviselők:

a patkó bal szélén 6 képviselővel a Mi Hazánk;

közvetlenül mellettük 44 fővel a Fidesz;

majd jön a KDNP-frakció és rögtön egy székek közötti folyosó;

végül a legnagyobb lefedettséggel a 141 fős kormányfrakció, a Tisza Párt.

A patkó mindkét szélén az egyes pártok EP-képviselőinek vannak fenntartva a székek, valamint a KDNP-sek fölötti sorban még további nyolc hely. Közvetlenül mellettük, szintén a legfelső sorban pedig a nemzetiségi szószólók részére tartják fent a székeket. Van még egy kisebb terület, a patkó jobb szélének felső sorában, itt az úgynevezett „beszámolásra kötelezettek” ülhetnek. Ők különböző állami intézmények vezetői (például ÁSZ- és MNB-elnök), akik időközönként beszámolnak az Országgyűlés plenáris ülésén a munkájukról – írják.

Az ülésterem földszinti páholyaiban a szakértők, a képviselőcsoportok munkatársai, a nemzetiségi szószólók, a minisztériumok szakértői, valamint a köztársasági elnök és kísérete, továbbá a parlamenti tisztségviselők és a meghívott díszvendégek foglalhatnak helyet. Szintén a díszpáholyból szemlélheti az ülést az Alkotmánybíróság, a Kúria és az Országos Bírósági Hivatal elnöke.

Az első emeleti karzaton a meghívott vendégek, a diplomáciai testület tagjai és a sajtó képviselői követhetik az ülést. A második emeleti karzatot pedig csak kiemelt, ünnepi alkalmakkor – például az Országgyűlés alakuló ülésén vagy a kormány megalakulásakor – nyitják meg a szélesebb közönség előtt.