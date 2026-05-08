Az Országgyűlés üres ülésterme // Hungarian parliament building, Budapest. It is notable landmark of Hungary and a popular tourist destination of Budapest. It lies in Lajos Kossuth Square, on the bank of the Danube. It is currently the largest building in Hungary and still the tallest building in Budapest.
„Élő fal” húzódik majd a Parlamentben a Tisza- és a Fidesz-frakció között

Kialakult az Országgyűlés új ülésrendje: az a szokás nem változott, hogy a kormányzó párt tölti fel a székeket jobb felől, viszont a Fidesz és a Tisza Párt frakciója között egyfajta „pufferzóna” jött létre.

Hetek óta zajlanak a parlament alakuló ülését előkészítő tárgyalások, melyeken a bejutott képviselők a fontos kérdésekben egyeztetnek. Hajdu Márton, a Tisza Párt országos listájáról bejutott képviselője május 6-án viszont már megosztott Facebook-oldalán egy olyan képet, amin a frakciók elosztása is látható – írja az Index.

A képen rögtön látható, hogy ugyan a Tisza és a Fidesz birtokolja a mandátumok több mint 90 százalékát, képviselőik székei egyáltalán nem érintkeznek az ülésteremben.

Ezt úgy sikerült megoldani, hogy a két nagy frakció közé ül majd be ütközőzónaként a KDNP nyolc képviselője.

A kép alapján tehát, a házelnöki pulpitus felől nézve a következőképp foglalnak majd helyet a képviselők:

  • a patkó bal szélén 6 képviselővel a Mi Hazánk;
  • közvetlenül mellettük 44 fővel a Fidesz;
  • majd jön a KDNP-frakció és rögtön egy székek közötti folyosó;
  • végül a legnagyobb lefedettséggel a 141 fős kormányfrakció, a Tisza Párt.

A patkó mindkét szélén az egyes pártok EP-képviselőinek vannak fenntartva a székek, valamint a KDNP-sek fölötti sorban még további nyolc hely. Közvetlenül mellettük, szintén a legfelső sorban pedig a nemzetiségi szószólók részére tartják fent a székeket. Van még egy kisebb terület, a patkó jobb szélének felső sorában, itt az úgynevezett „beszámolásra kötelezettek” ülhetnek. Ők különböző állami intézmények vezetői (például ÁSZ- és MNB-elnök), akik időközönként beszámolnak az Országgyűlés plenáris ülésén a munkájukról – írják.

Az ülésterem földszinti páholyaiban a szakértők, a képviselőcsoportok munkatársai, a nemzetiségi szószólók, a minisztériumok szakértői, valamint a köztársasági elnök és kísérete, továbbá a parlamenti tisztségviselők és a meghívott díszvendégek foglalhatnak helyet. Szintén a díszpáholyból szemlélheti az ülést az Alkotmánybíróság, a Kúria és az Országos Bírósági Hivatal elnöke.

Az első emeleti karzaton a meghívott vendégek, a diplomáciai testület tagjai és a sajtó képviselői követhetik az ülést. A második emeleti karzatot pedig csak kiemelt, ünnepi alkalmakkor – például az Országgyűlés alakuló ülésén vagy a kormány megalakulásakor – nyitják meg a szélesebb közönség előtt.

Politikai földindulás Angliában, Starmer elismeri a fájdalmas eredményeket

A kormányzó Munkáspárt jelentős veszteségeit és a Nigel Farage vezette radikális EU- és bevándorlásellenes Reform UK párt előretörését jelzik az angliai helyhatósági választások első részeredményei. Keir Starmer munkáspárti miniszterelnök szerint az eddig megismert választási eredmények „fájdalmasak”, de nem gyengítik elkötelezettségét az általa megígért változások végrehajtására.
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
A békét is túlélheti az iráni rezsim? Szalai Máté, Inforádió, Aréna
 
Megütötték a magyar tőzsdét, mutatjuk az okokat!

Megütötték a magyar tőzsdét, mutatjuk az okokat!

Kiújult a káosz a Hormuzi-szoros körül, az Egyesült Államok iráni katonai célpontokat támadott, miután Irán rakétákkal, drónokkal és kis hadihajókkal tüzet nyitott három amerikai rombolóra. Az olajár ismét emelkedik a hírekre, míg az ázsiai tőzsdék esnek, és Európában is csökkenésekkel indul a nap, a hangulaton nem segít, hogy Donald Trump ismét felemlegette a vámokat. Itthon a Molra figyelnek a befektetők a nyitást követő percekben, az olajvállalat hajnalban közzétette első negyedéves számait, a hazai blue chipek közül elsőként, a Telekom pedig ma már osztalék nélkül forog, ennek megfelelően esik az árfolyam. Makrofronton itthon az áprilisi inflációs adat és az előzetes államháztartási beszámoló izgalmas, Amerikából pedig délután érkezik egy fontos munkanélküliségi statisztika. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Szabadesésben a Sony konzoleladása, de a cég most olyan bejelentést tett, ami felrázhatja az egész játékipart

Szabadesésben a Sony konzoleladása, de a cég most olyan bejelentést tett, ami felrázhatja az egész játékipart

A Sony az idei pénzügyi évben 6 százalékos árbevétel-csökkenésre számít játéküzletágában.

Trump says US-Iran ceasefire still in place after exchange of fire in Strait of Hormuz

Trump says US-Iran ceasefire still in place after exchange of fire in Strait of Hormuz

Iran accuses the US of violating the truce, alleging it targeted an oil tanker and carried out attacks on coastal areas.

