2026. május 11. hétfő Ferenc
Magyar Péter miniszterelnök beszédet mond eskütétele után az új Országgyûlés alakuló ülésén az Országházban 2026. május 9-én. A választáson gyõztes Tisza Párt elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és 1 tartózkodással választották meg a képviselõk. A miniszterelnök mögött Forsthoffer Ágnes, az Országgyûlés elnöke.
Nyitókép: Hegedüs Róbert

Beindul az új, Tisza-többségű Országgyűlés: hétfőn és kedden sűrű napok jönnek, itt a program

ELŐZMÉNYEK

Hétfőn 8 órától megkezdődik a leendő Tisza-kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Magyar Péter már beiktatott miniszterelnök vezetésével kedden az új kormány is feláll: kedden 16 órától az új Országgyűlés plenáris ülést tart, ahol esküt tesznek a miniszterek. Utána beindul a „törvénygyár”: a kétharmados Tisza-többségű parlamentnek rengeteg jogszabályt kell módosítania, hiszen szerdán jogilag véget ér Magyarországon a 2020 óta tartó, először járványügyi, majd háborús „veszélyhelyzet”.

Megkezdődik ma a leendő Tisza-kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. A bizottsági struktúrát az Országgyűlés szombati alakuló ülésén fogadták el a képviselők, megválasztva a testületek elnökét, alelnökeit és tagjait is.

A miniszterek kedden tehetnek esküt a parlamentben.

Az előző ciklushoz képest néggyel több, 20 bizottsággal folytatja munkáját az új parlament, a testületek közül 14-et a Tisza mint kormánypárt, négyet a Fidesz, egyet-egyet a KDNP és a Mi Hazánk elnököl.

Hétfőn tizenhárom bizottság tart meghallgatást – derül ki a parlamenti honlapon található meghívókból.

Orbán Anita külügyminiszter-jelöltet, leendő miniszterelnök-helyettest három helyre is várják: 8 órakor az európai ügyek bizottságába, 10 órától a külügyi bizottságba, 12 órától pedig a nemzetbiztonsági bizottságba.

A belügyminiszteri posztra jelölt Pósfai Gábor 10 órától a nemzetbiztonsági, 12 órától a honvédelmi és rendvédelmi bizottság tagjait tájékoztatja terveiről. Ugyanez a két bizottság hallgatja meg kinevezése előtt Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszterjelöltet: 10 órától a honvédelmi, 14 órától a nemzetbiztonsági bizottság.

Ugyancsak két bizottság hallgatja meg hétfőn Tarr Zoltánt: a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt 10 órakor a magyarországi nemzetiségek bizottságának ülésén kezd, 14 órakor a magyarságpolitikai bizottság tagjaival találkozik.

A tudományos és technológiai miniszterjelölt, Tanács Zoltán kinevezés előtti első meghallgatását 8 órakor tartják a digitalizációs és technológiai bizottságban, majd 12 óratól az oktatási bizottságban kell beszámolnia terveiről.

A többi miniszterjelöltnek hétfőn egy bizottság előtt kell megjelennie.

Hegedűs Zsolt egészségügyért felelős miniszterjelöltet 8 órakor hallgatja meg az egészségügyi bizottság, ahogy Gajdos László élő környezetért felelős miniszterjelöltet is az élő környezetért felelős parlamenti bizottság.

A gazdasági és energetikai bizottság ülésén 8 órától számol be elképzeléseiről Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt.

Az agrár- és élelmiszergazdasági tárca élére jelölt Bóna Szabolcsot 8 órakor hallgatja meg terveiről az agrár- és élelmiszergazdasági bizottság.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatása 10 órától lesz a közlekedési és beruházási bizottságban, az oktatási bizottság 14 órától Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszterjelölt meghallgatását tartja.

A parlament szombaton Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét, listavezetőjét választotta kormányfőnek, aki ezzel hivatalba lépett.

Az Orbán-kormány miniszterei ügyvezetőként hivatalban maradtak az új miniszterek kinevezéséig, rendeletet azonban csak halaszthatatlan esetben alkothatnak.

A Tisza-kormányban 16 miniszter lesz, a meghallgatások kedden is folytatódnak a parlamenti bizottságokban, amelyek a jelölt kinevezésének támogatásáról nyílt szavazással határoznak.

Miniszter lehet minden büntetlen előéletű, az országgyűlési képviselők választásán választható személy. A miniszterjelöltet kinevezése előtt meghallgatja az Országgyűlés illetékes - a miniszter feladatköre szerint hatáskörrel rendelkező - bizottsága.

Az új tárcavezetőket az államfő nevezi ki a miniszterelnök javaslatára, a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány.

A meghallgatások után kedden délután 4-től ül majd össze ismét az Országgyűlés plenáris ülése, ahol a Házbizottság napirendjavaslata szerint ismertetik majd a köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről, Magyar Péter miniszterelnök bemutatja majd a minisztereit, majd a miniszterek le is teszik az esküjüket.

Utána be is indulhat az új „törvénygyár”, miután szerdán véget ér Magyarországon a 2020 óta tartó veszélyhelyzeti kormányzás – és az új, kétharmados Tisza-többségű kormánynak rengeteg jogszabályt kell módosítania.

Hétfőn 8 órától megkezdődik a Tisza-kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Magyar Péter szombaton már beiktatott miniszterelnök vezetésével az új kormány is feláll kedden: 16 órától az új Országgyűlés plenáris ülést tart, ahol esküt tesznek a miniszterek. Utána beindul a „törvénygyár": a kétharmados Tisza-többségű parlamentnek rengeteg jogszabályt kell módosítania, hiszen szerdán jogilag véget ér Magyarországon a 2020 óta tartó, először járványügyi, majd háborús „veszélyhelyzet".
 

Sokkolja a magyar exportőröket a forint szárnyalása, mutatjuk, mibe kapaszkodhatnak most

Egyre jobban érzik a hazai exportvállalatok az elmúlt év forinterősödésének káros hatásait. A 2025-ös monetáris politikai irányváltás, a Tisza Párt választási győzelmétől várt gazdaságpolitikai fordulat és az euróbevezetési ígéret hosszú távú stabilitási horgonya miatt ráadásul nem valószínű, hogy a magyar deviza a következő hónapokban-években érdemben visszagyengülne, ami elkerülhetetlenné teszi az exportőrök számára a szerkezeti alkalmazkodást. A régiós tapasztalatok azt mutatják, hogy ez egy hosszú és fájdalmas folyamat, kellő rugalmassággal és kormányzati támogatással azonban végrehajtható. Cikkünkben a forint és a hazai exportvállalatok középtávú kilátásait vizsgáltuk meg.

Íme a nyugati márkák, amiket Orbánék kitiltottak Magyarországról: évtizedes a lemaradás

Sephora, Christian Dior, Five Guys nagyon hiányzik a magyar plázákból: ezt mondják az ingatlantanácsadók a felzárkózás esélyeiről.

Trump calls Iran response to US proposal to end war 'totally unacceptable'

No details have been released of Iran's response - or the US proposals - designed to bring the war to an end.

