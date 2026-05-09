2026. május 9. szombat
Magyar Péter a Kossuth téren 2026. május 9-én reggel.
Nyitókép: Magyar Péter / Facebook

Magyar Péter: ez a rendszerváltás első hivatalos napja

Infostart / MTI

„Tartsatok velünk egész nap, akár személyesen itt a Kossuth téren, hiszen nagy kivetítők vannak, finom ételek és italok, garantáltan jó hangulat lesz délután meglepetésvendégekkel, színvonalas kulturális produkcióval vagy akár online, ha nem tudtok eljönni” – mondta szombat reggel a Kossuth téren a Tisza Párt elnöke.

Ma lesz a rendszerváltás első hivatalos napja, amikor megalakul az új magyar Országgyűlés és megválasztják az új miniszterelnököt is. Erről Magyar Péter beszélt szombaton a Kossuth téren, mielőtt a Tisza Párt frakciója megkoszorúzta gróf Andrássy Gyula egykori miniszterelnök és József Attila szobrát. Az alakuló ülést kivetítőkön lehet figyelemmel kísérni a Kossuth téren és már 10 óra, az ülés kezdete előtt sokan megérkeztek a helyszínre.

Magyar Péter élő bejelentkezésében elmondta, hogy az alakuló ülésen elfogadnak pár jogszabályt, megválasztják az Országgyűlés új alelnökeit és utána délután 4 órától „itt közösen fogunk ünnepelni”.

Elmondta: úgy döntöttek, hogy mielőtt bemennének az alakuló ülésre az Országház főlépcsőin, előtte megkoszorúzzák Andrássy Gyula, a harmadik magyar miniszterelnök szobrát, majd lesétálnak József Attila költő szobrához és oda is elhelyeznek egy csokor virágot, utána a Tisza-frakció tagjai együtt vonulnak be a parlament épületébe.

Az emlékezés virágait az Andrássy-szobornál Magyar Péter leendő miniszterelnök mellett Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés leendő elnöke és Bujdosó Andrea frakcióvezető helyezte el a tiszás képviselők kíséretében. József Attila szobránál Magyar Péter helyezett el virágot.

A közvetítésben arról is beszélt, hogy népünnepélyt tartanak a Kossuth téren éjfélig „és utána lesz egy after valahol itt a rakparton hajnali fél kettőig”, mindenkit szeretettel várnak. „Tartsatok velünk egész nap, akár személyesen itt a Kossuth téren, hiszen nagy kivetítők vannak, finom ételek és italok, garantáltan jó hangulat lesz délután meglepetésvendégekkel, színvonalas kulturális produkcióval vagy akár online, ha nem tudtok eljönni” – mondta Magyar Péter. Hozzátette: egész nap közvetítik az eseményeket a Facebookon, a YouTube-on és a Tik-Tokon.

A koszorúzás után a képviselők bevonultak a parlamentbe, Magyar Pétert számos szimpatizáns üdvözölte a kordonnál. A leendő miniszterelnök többekkel kezet fogott, és közös képet is készítettek vele.

Az MTI tudósítója a Kossuth téren azt tapasztalta, hogy már 10 óra körül egyre többen érkeztek, sokan kisgyermekkel látogattak ki a Kossuth térre. Sokaknál magyar zászló van, vannak, akik „Árad a Tisza” feliratú pólóban, valamint Hajrá Magyarország feliratú sállal érkeztek.

Délelőtt egy „Rendszerváltás 37 évet vártam rá” feliratú, nagy méretű molinó is megjelent, amelynél sokan fényképezkednek. Többen sétálgatnak a téren, mások a füves területeken vagy a Rákóczi-szobor talapzatán kerestek ülőhelyet.

Sulyok Tamás: Magyarország csak úgy tud épülni, ha együtt építünk, és nem egymás ellenében
Alakuló ülés

Sulyok Tamás: Magyarország csak úgy tud épülni, ha együtt építünk, és nem egymás ellenében
A köztársasági elnök a képviselők eskütétele után beszédet mondott az új Országgyűlés alakuló ülésén. Arról beszélt, hogy a szolgálat túlmutat a parlamenti ciklusokon, ezért túlmutat a napi vitákon is, valamint hogy a mandátumot szerzett politikusok felelősek lettek az ország minden polgáráért. Beszéde végén azt javasolta, hogy az Országgyűlés Magyar Péter Tisza-elnököt válassza meg miniszterelnöknek.
 

Magyar Péter: ez a rendszerváltás első hivatalos napja

Megalakult az új Országgyűlés: Magyar Pétert jelölték miniszterelnöknek, heti ülések és pótköltségvetés jöhet

Különleges időpontban, ma várható az új parlament alakuló ülése, ahol az április 12-i választások eredményeként soha nem látott kétharmados többséggel (141 fővel) rendelkezik a Magyar Péter vezette Tisza Párt. Folyamatosan frissülő tudósításunkban a helyszínről jelentkezünk és számolunk be az Országházban és azon kívül zajló eseményekről. Az ülés délelőtti szakaszában a képviselők és miniszterjelöltek többször is nyilatkoztak a sajtónak, ez alapján már most ki lehet jelenteni: nagyon komoly tempójú törvényalkotás fog zajlani a következő hetekben, hónapokban. Egyszerre kell több fajsúlyos kérdésben is döntést hoznia a kormánynak, majd a parlamentnek. Délután már Magyar Péter lehet az ország új miniszterelnöke, aki két beszéddel is készül megválasztása alkalmából.

Az argentin Lionel Messi szeretné, ha korábbi klubtársa, Neymar is tagja lenne a brazil válogatottnak a nyári labdarúgó-világbajnokságon.

Putin denounces Nato at scaled back Victory Day parade

The Russian leader used his annual speech to justify his so-called special military operation in Ukraine.

