Magyar Péter: ez a rendszerváltás első hivatalos napja

Ma lesz a rendszerváltás első hivatalos napja, amikor megalakul az új magyar Országgyűlés és megválasztják az új miniszterelnököt is. Erről Magyar Péter beszélt szombaton a Kossuth téren, mielőtt a Tisza Párt frakciója megkoszorúzta gróf Andrássy Gyula egykori miniszterelnök és József Attila szobrát. Az alakuló ülést kivetítőkön lehet figyelemmel kísérni a Kossuth téren és már 10 óra, az ülés kezdete előtt sokan megérkeztek a helyszínre.

Magyar Péter élő bejelentkezésében elmondta, hogy az alakuló ülésen elfogadnak pár jogszabályt, megválasztják az Országgyűlés új alelnökeit és utána délután 4 órától „itt közösen fogunk ünnepelni”.

Elmondta: úgy döntöttek, hogy mielőtt bemennének az alakuló ülésre az Országház főlépcsőin, előtte megkoszorúzzák Andrássy Gyula, a harmadik magyar miniszterelnök szobrát, majd lesétálnak József Attila költő szobrához és oda is elhelyeznek egy csokor virágot, utána a Tisza-frakció tagjai együtt vonulnak be a parlament épületébe.

Az emlékezés virágait az Andrássy-szobornál Magyar Péter leendő miniszterelnök mellett Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés leendő elnöke és Bujdosó Andrea frakcióvezető helyezte el a tiszás képviselők kíséretében. József Attila szobránál Magyar Péter helyezett el virágot.

A közvetítésben arról is beszélt, hogy népünnepélyt tartanak a Kossuth téren éjfélig „és utána lesz egy after valahol itt a rakparton hajnali fél kettőig”, mindenkit szeretettel várnak. „Tartsatok velünk egész nap, akár személyesen itt a Kossuth téren, hiszen nagy kivetítők vannak, finom ételek és italok, garantáltan jó hangulat lesz délután meglepetésvendégekkel, színvonalas kulturális produkcióval vagy akár online, ha nem tudtok eljönni” – mondta Magyar Péter. Hozzátette: egész nap közvetítik az eseményeket a Facebookon, a YouTube-on és a Tik-Tokon.

A koszorúzás után a képviselők bevonultak a parlamentbe, Magyar Pétert számos szimpatizáns üdvözölte a kordonnál. A leendő miniszterelnök többekkel kezet fogott, és közös képet is készítettek vele.

Az MTI tudósítója a Kossuth téren azt tapasztalta, hogy már 10 óra körül egyre többen érkeztek, sokan kisgyermekkel látogattak ki a Kossuth térre. Sokaknál magyar zászló van, vannak, akik „Árad a Tisza” feliratú pólóban, valamint Hajrá Magyarország feliratú sállal érkeztek.

Délelőtt egy „Rendszerváltás 37 évet vártam rá” feliratú, nagy méretű molinó is megjelent, amelynél sokan fényképezkednek. Többen sétálgatnak a téren, mások a füves területeken vagy a Rákóczi-szobor talapzatán kerestek ülőhelyet.