ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.35
usd:
300.68
bux:
134545.2
2026. május 9. szombat Gergely
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, a Kereszténydemokrata Néppárt delegációjának vezetõje az Országgyûlés alakuló ülését elõkészítõ újabb tárgyaláson az Országházban 2026. április 28-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

KDNP: többet kell beszélgetnünk az emberekkel

Infostart / MTI

A következő időszak az újragondolásról, az építkezésről és a megújulásról szól majd, a közösségünknek talpra kell állnia – mutatott rá Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője szombati Facebook-bejegyzésében.

A frakcióvezető értékelése szerint április 12-én súlyos vereséget szenvedtek, ugyanakkor két és félmillió magyar ember őket támogatta, beléjük helyezte a bizalmát. Két és félmillió ember hitt a polgári, kereszténydemokrata értékekben és fontosnak tartotta a 16 év alatt elért eredmények megvédését. Ezért a bizalomért minden körülmények között hálásak – hangsúlyozta.

Kifejtette: most sokan csalódottak, bizonytalanok, úgy érzik, hogy valaminek vége lett. Szerinte azonban ez most nem egy pont egy mondat végén, hanem egy vessző, nem lezárás, hanem egy új időszak kezdete. Aláhúzta: egy politikai közösséget nem kizárólag a győzelmek tartanak össze, hanem az is, hogy hogyan viseli a vereséget, újul meg és áll talpra. Politizálni, az értékeket képviselni ellenzékben éppúgy kell, mint kormányon – hangsúlyozta.

Kitért arra is: 2010-ben egy csőd szélén álló, eladósodott, kiszolgáltatott országot vettek át, azóta közösen felépítettek egy erősebb, biztonságosabb és stabilabb Magyarországot. Létrejött egymillió új munkahely, Európa legerősebb családtámogatási rendszerét építették fel, megvédték az országot az illegális migrációtól, bevezették és megőrizték a rezsicsökkentést, megerősítették a vidéket, felújították az utakat, az iskolákat, az óvodákat, és kórházakat fejlesztettek – sorolta, hozzátéve: visszaadták a munka becsületét, emelkedtek a bérek és a nyugdíjak, megerősítették a magyar nemzet összetartozását határon innen és túl.

Értékelése szerint ezek az eredmények nem tűnnek el attól, hogy a Fidesz-KDNP elvesztett egy választást, ezek mögött ott van több millió ember munkája, kitartása és hite.

Rámutatott: ellenzékben minden olyan ügyet támogatni fognak, amely a magyar emberek érdekét szolgálja és minden erővel küzdeni fognak azért, hogy megmaradjanak a közösen létrehozott eredmények és értékek. Ígérete szerint meg fogják védeni a családok támogatását, a rezsicsökkentést, az ország biztonságát, a nemzeti szuverenitást, a vidéki Magyarországot és mindazt, amiért az elmúlt 16 évben dolgoztak.

Rétvári Bence kiemelte: „a következő időszak az újragondolásról, az építkezésről és a megújulásról szól majd. Többet kell figyelnünk egymásra.

Többet kell beszélgetnünk az emberekkel. Meg kell értenünk azokat is, akik most máshogy döntöttek.

Mert Magyarország nem két külön ország. Akkor sem, ha most sok a fájdalom és a csalódottság”.

Úgy fogalmazott, a közösségüknek újra talpra kell állnia, amíg vannak emberek, akik hisznek a hazájukban, hisznek a nemzetben, hisznek a családban, a munkában, a biztonságban és az összetartozásban, addig van mire építeni.

Kitért arra is: bár most nehéz időszak következik, egy dolgot soha nem szabad elfelejteni: a haza több mint egy választási eredmény.

„Magyarország a közös otthonunk, amelyért győzelemben és vereségben is felelősséggel tartozunk. Mi itt maradunk, dolgozni fogunk, kiállunk azokért az értékekért, amelyek összekötnek bennünket: a családért, a biztonságért, a nemzetért és egymásért” – fogalmazott, hozzátéve: „számíthattok ránk, ahogyan mi is számítunk rátok. Mert egy közösség erejét nem az mutatja meg, hogyan ünnepel, hanem az, hogyan áll fel újra együtt”.

Kezdőlap    Belföld    KDNP: többet kell beszélgetnünk az emberekkel

rétvári bence

kdnp

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kétharmad után kétharmad – Így indul ma az új parlamenti ciklus

Kétharmad után kétharmad – Így indul ma az új parlamenti ciklus
Sűrű 6 óra előtt áll a Kossuth tér, illetve az Országház; délutántól két-három napon át Magyar Péter vezetheti az Orbán Viktor távozó minisztereiből álló ügyvezető kormányt, amíg meg nem történik az új kormány tagjainak meghallgatása és eskütétele. Mutatjuk a nap teljes, részletes kronológiáját, a nap valamennyi fontos eseményéről az Infostarton és az InfoRádióban is beszámolunk.
 

„Élő fal” húzódik majd a Parlamentben a Tisza- és a Fidesz-frakció között

„Újszerű, szokatlan, normális” ellenzéki létet ígér a Fidesz részéről Gulyás Gergely

KDNP: többet kell beszélgetnünk az emberekkel

Erre számíthatnak az autósok és az utasok szombaton Budapesten

Ukrajna: tűzszünetet jelentett be Donald Trump, Volodimir Zelenszkij is megszólalt

Ukrajna: tűzszünetet jelentett be Donald Trump, Volodimir Zelenszkij is megszólalt

Szombattól kezdődően háromnapos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között Donald Trump amerikai elnök Washingtonban pénteken. Bejelentette azt is, hogy a fegyvernyugváshoz kapcsolódva a két ország ezer-ezer hadifoglyot is kicserél. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken a Telegram üzenetküldő alkalmazásban megerősítette az amerikai elnök által bejelentett megállapodást az ukrán-orosz tűzszünetről és a fogolycseréről.
 

Tűzszünet: a Kreml is reagált Trump bejelentésére

Fordulat Európában: mégis tárgyalni kellene Oroszországgal?

Több száz ukrán hadifogoly megölését vizsgálják a rendvédelmi szervek

VIDEÓ
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.11. hétfő, 18:00
Lakatos Júlia a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ma választják meg Magyar Pétert miniszterelnöknek - Mutatjuk, mi várható az Országgyűlés alakuló ülésén

Ma választják meg Magyar Pétert miniszterelnöknek - Mutatjuk, mi várható az Országgyűlés alakuló ülésén

Különleges időpontban, ma várható az új parlament alakuló ülése, ahol az április 12-i választások eredményeként soha nem látott kétharmados többséggel (141 fővel) rendelkezik a Magyar Péter vezette Tisza Párt. Folyamatosan frissülő tudósításunkban a helyszínről jelentkezünk és számolunk be az Országházban és azon kívül zajló eseményekről. Délután már Magyar Péter lehet az ország új miniszterelnöke, aki két beszéddel is készül megválasztása alkalmából.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Indulhat a roham a jegyekért: alig pár euróért is lejuthatsz, dugó nélkül idén nyáron a horvát tengerpartra

Indulhat a roham a jegyekért: alig pár euróért is lejuthatsz, dugó nélkül idén nyáron a horvát tengerpartra

A nyári szezon közeledtével ismét útjára indul a Retró Istria Expressz éjszakai vonat, amellyel versenyképes áron érhető el az Adria.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer faces growing pressure after Labour suffers heavy election losses

Starmer faces growing pressure after Labour suffers heavy election losses

More than 20 Labour MPs call on the PM to set out a timetable to resign, but deputy leader Lucy Powell says the government would look "ludicrous" if it turned in on itself.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 9. 08:44
„Újszerű, szokatlan, normális” ellenzéki létet ígér a Fidesz részéről Gulyás Gergely
2026. május 9. 08:30
Leállnak a Foxpost automatái, hiába rángatjuk majd az ajtókat
×
×