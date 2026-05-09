KDNP: többet kell beszélgetnünk az emberekkel

A frakcióvezető értékelése szerint április 12-én súlyos vereséget szenvedtek, ugyanakkor két és félmillió magyar ember őket támogatta, beléjük helyezte a bizalmát. Két és félmillió ember hitt a polgári, kereszténydemokrata értékekben és fontosnak tartotta a 16 év alatt elért eredmények megvédését. Ezért a bizalomért minden körülmények között hálásak – hangsúlyozta.

Kifejtette: most sokan csalódottak, bizonytalanok, úgy érzik, hogy valaminek vége lett. Szerinte azonban ez most nem egy pont egy mondat végén, hanem egy vessző, nem lezárás, hanem egy új időszak kezdete. Aláhúzta: egy politikai közösséget nem kizárólag a győzelmek tartanak össze, hanem az is, hogy hogyan viseli a vereséget, újul meg és áll talpra. Politizálni, az értékeket képviselni ellenzékben éppúgy kell, mint kormányon – hangsúlyozta.

Kitért arra is: 2010-ben egy csőd szélén álló, eladósodott, kiszolgáltatott országot vettek át, azóta közösen felépítettek egy erősebb, biztonságosabb és stabilabb Magyarországot. Létrejött egymillió új munkahely, Európa legerősebb családtámogatási rendszerét építették fel, megvédték az országot az illegális migrációtól, bevezették és megőrizték a rezsicsökkentést, megerősítették a vidéket, felújították az utakat, az iskolákat, az óvodákat, és kórházakat fejlesztettek – sorolta, hozzátéve: visszaadták a munka becsületét, emelkedtek a bérek és a nyugdíjak, megerősítették a magyar nemzet összetartozását határon innen és túl.

Értékelése szerint ezek az eredmények nem tűnnek el attól, hogy a Fidesz-KDNP elvesztett egy választást, ezek mögött ott van több millió ember munkája, kitartása és hite.

Rámutatott: ellenzékben minden olyan ügyet támogatni fognak, amely a magyar emberek érdekét szolgálja és minden erővel küzdeni fognak azért, hogy megmaradjanak a közösen létrehozott eredmények és értékek. Ígérete szerint meg fogják védeni a családok támogatását, a rezsicsökkentést, az ország biztonságát, a nemzeti szuverenitást, a vidéki Magyarországot és mindazt, amiért az elmúlt 16 évben dolgoztak.

Rétvári Bence kiemelte: „a következő időszak az újragondolásról, az építkezésről és a megújulásról szól majd. Többet kell figyelnünk egymásra.

Többet kell beszélgetnünk az emberekkel. Meg kell értenünk azokat is, akik most máshogy döntöttek.

Mert Magyarország nem két külön ország. Akkor sem, ha most sok a fájdalom és a csalódottság”.

Úgy fogalmazott, a közösségüknek újra talpra kell állnia, amíg vannak emberek, akik hisznek a hazájukban, hisznek a nemzetben, hisznek a családban, a munkában, a biztonságban és az összetartozásban, addig van mire építeni.

Kitért arra is: bár most nehéz időszak következik, egy dolgot soha nem szabad elfelejteni: a haza több mint egy választási eredmény.

„Magyarország a közös otthonunk, amelyért győzelemben és vereségben is felelősséggel tartozunk. Mi itt maradunk, dolgozni fogunk, kiállunk azokért az értékekért, amelyek összekötnek bennünket: a családért, a biztonságért, a nemzetért és egymásért” – fogalmazott, hozzátéve: „számíthattok ránk, ahogyan mi is számítunk rátok. Mert egy közösség erejét nem az mutatja meg, hogyan ünnepel, hanem az, hogyan áll fel újra együtt”.