NVB-elnök az Országgyűlés alakuló ülésén: kiszámítható jogszabályi környezetben zajlott le

Eredményesen, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően bonyolították le a választási szervek az országgyűlési képviselők 2026-os általános választását – jelentette ki a Nemzeti Választási Bizottság elnöke szombaton az Országgyűlés alakuló ülésén.

Sasvári Róbert beszámolójában úgy értékelt, a választási eljárás szabályai mélységében nem módosultak, de a törvény pontosításai lényeges eljárásrendi változásokat idéztek elő, amelyek leginkább a választási eljárás gördülékenységét és a választási irodák egységes terhelését szolgálták.

A választás a választópolgárok, a választási szervek, a jelölőszervezetek és a jelöltek számára is a jól ismert és kiszámítható jogszabályi környezetben zajlott le – hangsúlyozta.