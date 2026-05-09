„Újszerű, szokatlan, normális” ellenzéki létet ígér a Fidesz részéről Gulyás Gergely

A Fidesz-KDNP normális ellenzékként fog viselkedni az új parlamenti ciklusban, minden jó javaslatot támogatnak, de a Tisza választási ígéreteit számon kérik majd – közölte Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője, az Országgyűlés szombati alakuló ülését megelőzően a Facebookon.

A Fidesz frakcióvezetője reggeli posztjában azt írta: a Fidesz-KDNP-frakció az ország sikerében érdekelt, ezért normális ellenzékként fognak viselkedni, ami szerinte „újszerű és szokatlan” lesz a magyar közéletben.

Gulyás Gergely azt ígérte: minden jó kormányjavaslatot támogatnak majd, viszont a Tisza Párt kampányban tett választási ígéreteinek betartását számon kérik.

Közölte, kiemelt fontosságúnak tartják, hogy az elért eredményeket - a családtámogatást, az otthonteremtést, az alacsony adókat, a közbiztonságot, a határvédelmet, a rezsivédelmet, a nyugdíjak értékállóságát és a 14. havi nyugdíj bevezetését – a következő kormány őrizze meg.