2026. május 9. szombat
Budapest, 2026. április 17.Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter, a Fidesz delegációjának vezetõje távozik az Országgyûlés alakuló ülését elõkészítõ tárgyalásról az Országházban 2026. április 17-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

„Újszerű, szokatlan, normális” ellenzéki létet ígér a Fidesz részéről Gulyás Gergely

Infostart / MTI

A ciklust frakcióvezetőként kezdő volt kancelláriaminiszter azt ígérte: minden jó kormányjavaslatot támogatnak majd, viszont a Tisza Párt kampányban tett választási ígéreteinek betartását számon kérik

A Fidesz-KDNP normális ellenzékként fog viselkedni az új parlamenti ciklusban, minden jó javaslatot támogatnak, de a Tisza választási ígéreteit számon kérik majd – közölte Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője, az Országgyűlés szombati alakuló ülését megelőzően a Facebookon.

A Fidesz frakcióvezetője reggeli posztjában azt írta: a Fidesz-KDNP-frakció az ország sikerében érdekelt, ezért normális ellenzékként fognak viselkedni, ami szerinte „újszerű és szokatlan” lesz a magyar közéletben.

Gulyás Gergely azt ígérte: minden jó kormányjavaslatot támogatnak majd, viszont a Tisza Párt kampányban tett választási ígéreteinek betartását számon kérik.

Közölte, kiemelt fontosságúnak tartják, hogy az elért eredményeket - a családtámogatást, az otthonteremtést, az alacsony adókat, a közbiztonságot, a határvédelmet, a rezsivédelmet, a nyugdíjak értékállóságát és a 14. havi nyugdíj bevezetését – a következő kormány őrizze meg.

Kétharmad után kétharmad – Így indul ma az új parlamenti ciklus

Sűrű 6 óra előtt áll a Kossuth tér, illetve az Országház; délutántól két-három napon át Magyar Péter vezetheti az Orbán Viktor távozó minisztereiből álló ügyvezető kormányt, amíg meg nem történik az új kormány tagjainak meghallgatása és eskütétele. Mutatjuk a nap teljes, részletes kronológiáját, a nap valamennyi fontos eseményéről az Infostarton és az InfoRádióban is beszámolunk.
 

Ukrajna: tűzszünetet jelentett be Donald Trump, Volodimir Zelenszkij is megszólalt

Szombattól kezdődően háromnapos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között Donald Trump amerikai elnök Washingtonban pénteken. Bejelentette azt is, hogy a fegyvernyugváshoz kapcsolódva a két ország ezer-ezer hadifoglyot is kicserél. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken a Telegram üzenetküldő alkalmazásban megerősítette az amerikai elnök által bejelentett megállapodást az ukrán-orosz tűzszünetről és a fogolycseréről.
 

Váratlan fordulat: megtört a világ legnagyobb vasércfogyasztójának lendülete

Kína acélexportja áprilisban 9 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Ezzel párhuzamosan a vasércimport is mérséklődött a szombaton közzétett kínai vámadatok szerint.

Elképesztő pechszéria sújtja Magyarországot az európai szuperlottón: erre nem volt példa 356 sorsolás óta

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/19. heti, pénteki nyerőszámait.

Starmer faces growing pressure after Labour suffers heavy election losses

More than 20 Labour MPs call on PM to set out a timetable to resign as Reform makes huge gains in England and Labour loses power in Wales.

