Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke a budapesti ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. épületében tartott sajtótájékoztatón 2024. május 22-én. Nyomtatják a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, nemzetiségi önkormányzati képviselők, valamint az európai parlamenti képviselők június 9-ei választásának szavazólapjait a nyomdában.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

NVI-elnök az alakuló ülésen: több mint 110 ezren bonyolították le a választást

Infostart / MTI

Húszezer választási irodai tagot és ötvenezer választott, valamint negyvenezer delegált bizottsági tagot jelent. A választást 879 nemzetközi megfigyelő felügyelte, hangzott el.

Magyarország alaptörvényének és a jogszabályoknak megfelelően bonyolították le az idei országgyűlési választást – közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke szombaton az Országgyűlés alakuló ülésén.

Nagy Attila az NVI választásokról szóló beszámolóját ismertetve közölte: a 2026. évi országgyűlési választást több mint 110 ezren bonyolították le 10 047 hazai szavazókörben és 149 külképviseleten, ami húszezer választási irodai tagot és ötvenezer választott, valamint negyvenezer delegált bizottsági tagot jelent. A választást 879 nemzetközi megfigyelő felügyelte – ismertette.

Úgy fogalmazott, hogy az általuk kiadott jelentésekből a választási alapelveknek és a nemzetközi normáknak megfelelő választás képe rajzolódik ki.

A választást a 79 százalékos rekordrészvétellel fennakadások nélkül, folyamatos internetes tájékoztatás mellett, Magyarország alaptörvényének és a jogszabályoknak megfelelően bonyolították le – közölte.

nvi

nagy attila

alakuló ülés

választás 2026

Délelőtt 10 órakor alakul meg az április 12-ei, kétharmados Tisza-győzelmet hozott parlamenti választást követően az új Országgyűlés. Események a Parlament előtt és a közelében is lesznek, tartson velünk egész nap, hogy ne maradjon le semmiről! Sulyok Tamás államfő beszédétől Magyar Péter hivatalba lépő miniszterelnök benti, majd kinti szónoklataiig.
 

