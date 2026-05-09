NVI-elnök az alakuló ülésen: több mint 110 ezren bonyolították le a választást

Magyarország alaptörvényének és a jogszabályoknak megfelelően bonyolították le az idei országgyűlési választást – közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke szombaton az Országgyűlés alakuló ülésén.

Nagy Attila az NVI választásokról szóló beszámolóját ismertetve közölte: a 2026. évi országgyűlési választást több mint 110 ezren bonyolították le 10 047 hazai szavazókörben és 149 külképviseleten, ami húszezer választási irodai tagot és ötvenezer választott, valamint negyvenezer delegált bizottsági tagot jelent. A választást 879 nemzetközi megfigyelő felügyelte – ismertette.

Úgy fogalmazott, hogy az általuk kiadott jelentésekből a választási alapelveknek és a nemzetközi normáknak megfelelő választás képe rajzolódik ki.

A választást a 79 százalékos rekordrészvétellel fennakadások nélkül, folyamatos internetes tájékoztatás mellett, Magyarország alaptörvényének és a jogszabályoknak megfelelően bonyolították le – közölte.