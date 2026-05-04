2026. május 4. hétfő Flórián, Mónika
Budapest Parliament, Hungary
Nyitókép: Zsolt Hlinka/Getty Images

Alkotmányjogász: az új kormányfő kinevezésével még nem lesz új kormány

Jelenleg még teljes jogkörrel rendelkezik az Orbán-kormány és a négy éve megalakult Országgyűlés is. Az új kormányfő kinevezése után válik ügyvezetővé a jelenlegi kabinet, amely a Tisza-kormány megalakulásáig már csak korlátozott módon járhat el.

Április 12-én parlamenti választásokat tartottak Magyarországon, amelyen a Tisza Párt kétharmados többséget szerzett az Országgyűlésben. Arról, hogy az új kormány megalakulásáig mi fog történni, Stánicz Péter alkotmányjogászt kérdezte az InfoRádió.

„Az új Országgyűlés alakuló üléséig minden változatlan:

a jelenlegi kormány, a miniszterelnök és a miniszterek teljes jogkörrel rendelkeznek, minden megkötés nélkül, tehát ugyanolyan jogköreik vannak, mint a választásokat megelőző időszakban, egészen az alakuló ülésig” – fogalmazott.

A miniszterelnök megbízása és a kormány megbízása egymáshoz kötve van – folytatta a szakértő, emlékeztetve, hogy a kormány tagjai a miniszterelnök és a miniszterek, így ha a miniszterelnöknek megszűnik a megbízatása, akkor ezzel együtt a kormányé is megszűnik.

A miniszterelnök megbízatása az új Országgyűlés megalakulásával fog megszűnni. „Ez az alakuló ülésnek egy lépése, itt ellenőrzik a mandátumokat, megválasztják a tisztségviselőket és megalakul az új Országgyűlés – magyarázta. – Ez az a pillanat, ahol a jelenlegi miniszterelnöknek megszűnik a megbízatása, ezzel együtt a kormányé is, és innentől lesznek ők ügyvezetők.

Az ügyvezető kormány hatásköre már korlátozott, így jogszabályt csak törvényi felhatalmazás alapján alkothatnak, szabadon, saját döntés, saját jogkör alapján nem – húzta alá Stánicz Péter, hozzátéve, hogy

ez egy jelentős megszorítás, miután ilyenkor már csak a törvények végrehajtása alapján hozhatnak bármilyen jogszabályt.

Az új kormányfőt az új Országgyűlés választja meg: a köztársasági elnök tesz javaslatot a miniszterelnök személyére, majd a képviselők több mint felének a szavazata esetén a miniszterelnök megválasztásra kerül, és ő azonnal hivatalba is lép.

Ezzel viszont még az új kormány nem jön létre, ahhoz az kell, hogy a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök kinevezze a minisztereket. Amikor a miniszterek kinevezésre kerülnek, akkor áll fel az új kormány, és ekkor szűnik meg az előző ügyvezető kormánynak az ügyvezetői megbízatása. „Tehát onnantól már az új kormány teljes jogkörrel járhat el” – fejtette ki.

Az új Országgyűlés alakuló ülését május 9-re hívta össze a köztársasági elnök. A korábbiaktól eltérően ekkor meg is választják az új miniszterelnököt, de az új kormány csak később fog megalakulni.

A cikk alapjául szolgáló interjút Várkonyi Gyula készítette.

orbán-kormány

alkotmányjog

választás 2026

tisza-kormány

„Szabad tudomány nélkül nincs szabad ország" – mondta Magyar Péter leendő miniszterelnök az MTA-n. Jelezte, hallja a tudomány és a kutatóintézetek dolgozóinak hangját, és érti, hogy az Akadémia vissza akarja fogadni a kutatóhálózatokat, ígérte, közösen kialakítják az új kutatóhálózati irányítási modellt, ami hosszú távra autonómiát biztosít és hatékony működést.
 

Nem igaz, hogy az Egyesült Államok hadihajói támadás alá kerültek ma Irán partjainál – írta ki X-oldalára az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM).

Akár százmillió forintnál is többért adhatják el Vaszary János csaknem százéves festményét egy május közepi aukción.

The claim in Iranian state media came after Donald Trump said the US military would help free commercial ships that are stranded around the key waterway.

