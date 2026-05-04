Alkotmányjogász: az új kormányfő kinevezésével még nem lesz új kormány

Április 12-én parlamenti választásokat tartottak Magyarországon, amelyen a Tisza Párt kétharmados többséget szerzett az Országgyűlésben. Arról, hogy az új kormány megalakulásáig mi fog történni, Stánicz Péter alkotmányjogászt kérdezte az InfoRádió.

„Az új Országgyűlés alakuló üléséig minden változatlan:

a jelenlegi kormány, a miniszterelnök és a miniszterek teljes jogkörrel rendelkeznek, minden megkötés nélkül, tehát ugyanolyan jogköreik vannak, mint a választásokat megelőző időszakban, egészen az alakuló ülésig” – fogalmazott.

A miniszterelnök megbízása és a kormány megbízása egymáshoz kötve van – folytatta a szakértő, emlékeztetve, hogy a kormány tagjai a miniszterelnök és a miniszterek, így ha a miniszterelnöknek megszűnik a megbízatása, akkor ezzel együtt a kormányé is megszűnik.

A miniszterelnök megbízatása az új Országgyűlés megalakulásával fog megszűnni. „Ez az alakuló ülésnek egy lépése, itt ellenőrzik a mandátumokat, megválasztják a tisztségviselőket és megalakul az új Országgyűlés – magyarázta. – Ez az a pillanat, ahol a jelenlegi miniszterelnöknek megszűnik a megbízatása, ezzel együtt a kormányé is, és innentől lesznek ők ügyvezetők.

Az ügyvezető kormány hatásköre már korlátozott, így jogszabályt csak törvényi felhatalmazás alapján alkothatnak, szabadon, saját döntés, saját jogkör alapján nem – húzta alá Stánicz Péter, hozzátéve, hogy

ez egy jelentős megszorítás, miután ilyenkor már csak a törvények végrehajtása alapján hozhatnak bármilyen jogszabályt.

Az új kormányfőt az új Országgyűlés választja meg: a köztársasági elnök tesz javaslatot a miniszterelnök személyére, majd a képviselők több mint felének a szavazata esetén a miniszterelnök megválasztásra kerül, és ő azonnal hivatalba is lép.

Ezzel viszont még az új kormány nem jön létre, ahhoz az kell, hogy a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök kinevezze a minisztereket. Amikor a miniszterek kinevezésre kerülnek, akkor áll fel az új kormány, és ekkor szűnik meg az előző ügyvezető kormánynak az ügyvezetői megbízatása. „Tehát onnantól már az új kormány teljes jogkörrel járhat el” – fejtette ki.

Az új Országgyűlés alakuló ülését május 9-re hívta össze a köztársasági elnök. A korábbiaktól eltérően ekkor meg is választják az új miniszterelnököt, de az új kormány csak később fog megalakulni.

A cikk alapjául szolgáló interjút Várkonyi Gyula készítette.