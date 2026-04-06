2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (k, háttal) a Kiskundorozsmán lévõ gázellátó állomásnál tartott szemléjén 2026. április 6-án. Mellette jobbról Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A kormányfõ személyesen gyõzõdött meg a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszának elõzõ nap elrendelt megerõsített katonai védelmérõl.
A honvédség hat alakulata őrzi a Török Áramlat hazai szakaszát

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter bejelentette, hogy a Magyar Honvédség megerősítette a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszának védelmét, légi járőrözéssel és szárazföldi jelenléttel.

„A magyarok energiabiztonsága nem játék! A Magyar Honvédség készen áll az Alaptörvényben rögzített feladatainak maradéktalan végrehajtására” – közölte Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalára feltöltött videójában.

A honvédelmi miniszter hozzátette, hogy a „nemzeti kritikus energetikai létesítmények őrzésvédelmi megerősítése hetekkel korábban megkezdődött, ezt a Szerbiából kapott információk alapján egészítette ki a haderő a magyarországi csővezetékrendszer védelmének megerősítésével”.

„A magyarországi szakaszt teljes hosszában megerősítettük légi járőrözéssel és szárazföldi jelenléttel, a Magyar Honvédség hat alakulatának részvételével”

– ismertette. A tárcavezető jelezte: a helyzetről a NATO-t a megfelelő csatornákon folyamatosan tájékoztatják, Szerbia pedig folytatja a nyomozást. „Köszönöm katonáink helytállását a húsvéti ünnepek alatt is. Magyarország energiabiztonságát minden körülmények között megvédjük!” – zárta szavait a honvédelmi miniszter.

Orbán Viktor húsvétvasárnap jelentette be, hogy a szerb hatóságok a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál pusztító erejű robbanószert és az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak.

A miniszterelnök vasárnap rendkívüli védelmi tanácsot hívott össze azt követően, hogy telefonon egyeztetett a szerb elnökkel. A magyar kormányfő elrendelte, hogy a Török Áramlat vezeték magyarországi szakaszát katonai védelem alá helyezzék.

Orbán Viktor szabotázsakciónak nevezte az incidenst, hozzátéve, hogy személyi sérülés nem történt, és a gázvezeték zavartalanul működik.

Orbán Viktor a határról: egyelőre nincs veszélyben Magyarország gázellátása, de észnél kell lenni!

Orbán Viktor húsvéthétfő reggel sajtótájékoztatót tartott Kiskundorozsmán, a Török Áramlat gázvezeték magyar szakaszának a kezdetén. A miniszterelnök ellenőrizte az infrastruktúrát, miután vasárnap robbanóanyagot találtak a gázvezeték szerbiai szakaszánál.
 

