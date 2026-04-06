A honvédség hat alakulata őrzi a Török Áramlat hazai szakaszát

„A magyarok energiabiztonsága nem játék! A Magyar Honvédség készen áll az Alaptörvényben rögzített feladatainak maradéktalan végrehajtására” – közölte Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalára feltöltött videójában.

A honvédelmi miniszter hozzátette, hogy a „nemzeti kritikus energetikai létesítmények őrzésvédelmi megerősítése hetekkel korábban megkezdődött, ezt a Szerbiából kapott információk alapján egészítette ki a haderő a magyarországi csővezetékrendszer védelmének megerősítésével”.

„A magyarországi szakaszt teljes hosszában megerősítettük légi járőrözéssel és szárazföldi jelenléttel, a Magyar Honvédség hat alakulatának részvételével”

– ismertette. A tárcavezető jelezte: a helyzetről a NATO-t a megfelelő csatornákon folyamatosan tájékoztatják, Szerbia pedig folytatja a nyomozást. „Köszönöm katonáink helytállását a húsvéti ünnepek alatt is. Magyarország energiabiztonságát minden körülmények között megvédjük!” – zárta szavait a honvédelmi miniszter.

Orbán Viktor húsvétvasárnap jelentette be, hogy a szerb hatóságok a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál pusztító erejű robbanószert és az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak.

A miniszterelnök vasárnap rendkívüli védelmi tanácsot hívott össze azt követően, hogy telefonon egyeztetett a szerb elnökkel. A magyar kormányfő elrendelte, hogy a Török Áramlat vezeték magyarországi szakaszát katonai védelem alá helyezzék.

Orbán Viktor szabotázsakciónak nevezte az incidenst, hozzátéve, hogy személyi sérülés nem történt, és a gázvezeték zavartalanul működik.