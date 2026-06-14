Komoly kritikák a Fidesz-kongresszus másnapján

A kormánypárti politikus hangsúlyozta: a tavaszi választási vereségért felelős politikai vezetőknek és a holdudvarnak vissza kellene vonulniuk a háttérbe, mivel a jelenlegi felállásban nem vezethető hitelesen a jobboldal megújulása. Ferencz Orsolya szerint a választók többsége nem a Tisza Párt zsenialitása miatt szavazott a Fidesz ellen, hanem a 16 éves kormányzás azon irritáló jelenségei – köztük a nepotizmus, a szakmaiságot felváltó üres szólamok és a megmagyarázhatatlan gazdagodások – ellen, amelyek elfogadhatatlanná váltak a társadalom számára.

Mint írta:

a jobboldal erényeinek tartópillérei összeroskadtak a hibák és bűnök súlya alatt.

A képviselő kifogásolta a kongresszus lebonyolítását is, jelezve, hogy a küldöttek csupán órákkal a rendezvény előtt kapták meg az alapszabály lényegesen újraírt tervezetét, így a módosítások érdemi megvitatására nem maradt idő.

Ugyancsak elmaradt a pártelnök által kiadott „Küldetés – röpirat” és a kritikusabb felszólalások – köztük Stumpf István korábbi kancelláriaminiszter megszólalásának – érdemi megválaszolása is.

A belső kritikai hangok és az elmaradt politikai viták ellenére a kongresszus végül szavazott a javaslatokról.

A küldöttek többsége érdemi ellenállás nélkül, hivatalosan is elfogadta a pártelnök által benyújtott új alapszabály-tervezetet, valamint változatlan formában jóváhagyta a Fidesz jövőbeni politikai irányvonalát rögzítő „Küldetés – röpirat” elnevezésű dokumentumot.