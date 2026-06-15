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Egy férfi egy magaslatról bungee jumpingol, alatta egy sekély folyó fut.
Nyitókép: Unsplash

Rémálomba illő tragédia: elfelejtették hozzácsatolni a kötelet egy bungee jumpingoló nőhöz

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A nő szörnyethalt a negyven méteres zuhanás után, a brazil hatóságok az üzemeltető cég hat alkalmazottját vették őrizetbe.

Miután a bungee jumpingot ígérő cég munkatársai elfelejtették csatlakoztatni a pántokhoz a rugalmas kötelet, negyven méter zuhanás után szörnyet halt egy nő, aki Sao Paulo egyik hídjánál szeretett volna hódolni az extrém sportnak – írja a The Sun híradása nyomán a hvg.hu.

Az amerikai lap videót is közölt arról, ahogy az üzemeltető cég munkatársai a fejük fölé emelik a „Superman-pózban” lévő nőt, majd ledobják őt a híd széléről. A videón hallható, ahogy a munkatársak rádöbbennek a végzetes hibára, és azt mondják: „A kötél, emberek, a kötél!”

A 21 éves áldozathoz azonnal kihívták a mentőket, ám ők már csak a halál beálltát tudták megállapítani. A hatóságok őrizetbe vették a cég munkatársait.

A nő nem sokkal korábban még arról posztolt a közösségi médiába, hogy az ugrásra készül, még a halálát okozó stábbal is posztolt egy közös szelfit. A képen látható, hogy a cég neve Entre Cordas.

Az ugrás ára nagyjából 11 ezer forintnak megfelelő összeg volt. A lap felhívja a figyelmet: az eset után elvileg még mindig lehet időpontot foglalni jövőbeli ugrásokra a cég honlapján.

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