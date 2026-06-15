Videóra vették, ahogy a rendőrök ütik-rúgják a belvárosban elkapott ámokfutót

Egy férfi videóra vette, ahogy a rendőrök elfognak, majd ütni-rúgni kezdenek egy férfit, akit ittas vezetés, gyorshajtás és hatóság elleni erőszak miatt üldöztek a rendőrök Budapesten – számolt be róla az RTL Híradó.

Az ittas, vezetéstől eltiltott 36 éves sofőrre szerdán, szabálytalan közlekedés miatt figyeltek fel a rendőrök, amikor az Andrássy úton a buszsávban száguldozott. A büntetett előéletű férfi nem állt meg a rendőri jelzésre, hanem gyorsított és menekülni kezdett, eközben újabb jogsértéseket követett el.

A rendőrség egy, a vár alatti zsákutcában érte utol a férfit, ahol bekerítették. Az ámokfutó elsodort két motoros rendőrt és nekitolatott egy rendőrautónak, mielőtt a rendőrök kiszedték az autójából. Az erkélyről levideózott jeleneten látszik, ahogy a hatóság emberei a földön fekvő férfit bilincselés közben többször megrúgják és megütik, sőt, több rendőr is tovább ütlegeli, mikor már rajta van a bilincs.

A Központi Nyomozó Főügyészség közölte, hogy külön eljárásban vizsgálják a rendőri intézkedést, mivel az esettel kapcsolatban felmerült a hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás.

A motoros rendőrök nem sérült meg, a rendőrautóban ülő három rendőr közül kettő ki tudott ugrani az ütközés előtt, a bent maradó harmadik könnyebb sérüléseket szenvedett.